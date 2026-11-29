Lewis Hamilton tidak bisa menjelaskan kesulitan yang dialami Ferrari pada kualifikasi Grand Prix Qatar, dengan pembalap Inggris itu mengungkapkan bahwa timnya sering kali harus mencari “sesuatu yang tidak terlihat”.

Charles Leclerc dan Hamilton terpaut satu detik lebih dari pole-sitter George Russell, dan keduanya hanya mampu menempati posisi ketujuh dan kesembilan di grid untuk balapan di Sirkuit Internasional Lusail yang berkarakter cepat.

Hamilton tidak mampu menjawab kenapa Ferrari terasa lambat pada kualifikasi yang menyulitkan bagi tim Italia tersebut - yang terjadi hanya sepekan setelah Scuderia mengalami eliminasi ganda di fase Q2 pada Grand Prix Las Vegas.

“Ini bukan soal merasa frustrasi. Kami memang hanya lambat,” ujar juara dunia tujuh kali itu kepada Sky Sports F1.

Hamilton ended up a disappointing ninth

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"Menjalani satu putaran tetap terasa menyenangkan. Hanya saja, agak sulit untuk mendapatkan keseimbangan mobil yang pas.

"Itu menjadi tantangan bagi kami tahun ini. Tantangannya adalah bagaimana agar mobil langsung terasa pas sejak awal tanpa perlu banyak perubahan. Sering kali, kami justru harus mencari sesuatu yang bahkan tidak terlihat wujudnya.

"Kami berupaya merancang mobil ini sebaik mungkin, namun kami masih kalah di lintasan lurus. Saat ini, di titik musim seperti sekarang, tim-tim yang berada di depan memiliki kecepatan yang setara - atau bahkan lebih cepat - saat melibas tikungan, khususnya di lintasan ini."

Saat ditanya apakah ia setidaknya bisa bersenang-senang dan melakukan beberapa manuver dalam balapan hari Minggu nanti, Hamilton tidak begitu yakin.

"Lintasan ini sebenarnya tidak memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Ini bukan lintasan yang paling menarik untuk urusan balapan," jawab pembalap asal Inggris berusia 41 tahun itu.

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Ferrari has struggled for pace so far in Qatar © XPB Images

"Maksud saya, jika melihat tahun-tahun sebelumnya, hampir tidak ada aksi menyalip; padahal kita punya DRS, dan bahkan dengan DRS pun, jumlah aksi menyalip tetap tidak banyak.

"Kemungkinan besar Anda hanya akan melihat deretan mobil. Selain itu, mobil-mobil di depan kami memiliki tenaga yang sangat besar.

"Namun, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi, saya akan mengerahkan segalanya untuk mencoba memperbaiki posisi."

Bos Ferrari, Fred Vasseur, menyebut performa timnya di Qatar sebagai sesi kualifikasi “terburuk” sepanjang musim ini.

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"Ini adalah kualifikasi terburuk musim ini dari segi kecepatan," ujarnya kepada Sky Sports F1. "Kami memiliki ekspektasi yang cukup baik saat tiba di Doha, namun sejak awal akhir pekan, kami kesulitan menghadapi kondisi yang ada - terutama dalam memastikan ban berada dalam rentang suhu yang tepat di tengah berbagai batasan yang berlaku."

"Ini bukan alasan, karena semua tim menghadapi kondisi yang sama, tetapi kami memang kesulitan untuk mengatasinya. Jika ban tidak berada dalam rentang suhu yang ideal, Anda bisa tertinggal hingga satu detik. Kami sudah kesulitan sejak awal."