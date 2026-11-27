Williams telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana mereka melampaui cost cap Formula 1 selama musim 2025.

Badan pengatur F1, FIA, menemukan bahwa Williams telah “secara tidak sengaja” melakukan pelanggaran berupa pengeluaran berlebih dalam skala kecil serta pelanggaran prosedural terhadap aturan pengeluaran dalam ajang tersebut untuk tahun lalu.

Williams dijatuhi penalti finansial serta sanksi terkait pengujian aerodinamika setelah mereka melampaui batas pengeluaran sebesar £627.000 - atau 0,48 persen di atas batas pengeluaran tahun 2025 yang ditetapkan sebesar £106 juta.

Williams boss James Vowles explained how the breach occurred

Menjelang Grand Prix Qatar, Team Principal Williams, James Vowles, mengungkapkan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh restrukturisasi perusahaan.

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“Latar belakangnya adalah struktur perusahaan Williams sebagian besar tidak berubah sejak tahun 1977 dan sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan di dunia modern,” jelas Vowles.

“Kami memasuki proses ini dengan niat untuk bersikap terbuka dan transparan dengan FIA, yang kami pegang teguh sepanjang proses, tetapi kami percaya bahwa biaya tersebut, karena ini adalah restrukturisasi perusahaan, bukanlah pengeluaran yang dapat dikurangkan dari anggaran.

“Restrukturisasi perusahaanlah yang membuat kami melampaui batas tersebut. Dalam situasi itu, kami melampaui batas sebesar 600.000.

"Pihak FIA sendiri telah mencatat - dan kami pun demikian - bahwa kami tidak memperoleh keuntungan finansial maupun keuntungan dari sisi olahraga akibat hal tersebut. Anda juga bisa melihat bahwa penalti yang diberikan telah disesuaikan agar selaras dengan kondisi itu.

“Namun, menurut interpretasi kami, biaya-biaya tersebut berada di luar cost-cap; sementara menurut interpretasi FIA, biaya-biaya itu termasuk dalam batasan tersebut. Setelah melalui diskusi panjang, kami akhirnya mengikuti interpretasi FIA.”

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Alpine was also found to breach the 2025 F1 cost cap

Vowles menyatakan keyakinannya bahwa Williams tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

“Restrukturisasi perusahaan ini merupakan kejadian sekali saja. Anda bisa melihatnya dalam laporan kami di Companies House,” tambahnya.

“Anda tidak melakukan restrukturisasi perusahaan setiap tahun; hal itu dilakukan sekali dalam… yah, idealnya, memang hanya dilakukan satu kali. Ini adalah perusahaan berusia 50 tahun yang dalam aspek tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini.”

Williams dijatuhi pengurangan sebesar 1,5 persen terhadap alokasi waktu yang diizinkan untuk penggunaan terowongan angin (wind tunnel) dan CFD selama 12 bulan ke depan.

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Saat ditanya seberapa besar penalti tersebut akan merugikan kiprah Williams pada tahun 2027, Vowles menjawab: "Menurut saya tidak akan terlalu berdampak. Sebagai gambaran, satu posisi di grid setara dengan 5% dari ATR (Aerodynamic Testing Restrictions), sementara selisih yang kami terima adalah 1,5% - jadi, ini kurang dari sepertiga posisi di grid.

"Saya justru berharap kami bisa bekerja lebih baik tahun depan dan memperbaiki posisi kami di grid; peningkatan satu posisi saja sudah setara dengan 15% - kurang lebih di kisaran angka tersebut. Jadi, kenyataannya, penalti ini hanyalah masalah kecil dalam gambaran yang lebih luas."

Alpine juga dinyatakan melanggar peraturan, namun pelanggaran tersebut hanya bersifat prosedural dan tidak melibatkan pengeluaran yang melebihi batas.