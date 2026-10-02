Bos Williams Ungkap Dua Hal yang Gagal Dicapai Regulasi Cost-Cap F1

Team Principal Williams, James Vowles, berbicara dengan sangat vokal dalam konferensi pers Team Principal di Grand Prix Bahrain mengenai situasi cost-cap di Formula 1.

Setelah beralih dari Mercedes ke Williams, ia menyadari situasi sebenarnya yang dihadapi oleh tim-tim di luar empat besar dalam olahraga ini.

Meskipun telah mencapai stabilitas keuangan jangka panjang bersama Williams, ia menegaskan bahwa ada dua aspek lain dari regulasi Cost-Cap F1 yang belum berhasil, dan ia meyakini tim perlu mencari cara agar aturan tersebut lebih efektif di masa depan.

Vowles mengatakan kepada media, "Saat kami menerapkan aturan cost-cap, ada tiga tujuan utama yang ingin kami capai. Kami menginginkan stabilitas keuangan jangka panjang, dan menurut saya, terkait tujuan tersebut, kami tidak hanya berhasil mencapainya, tetapi bahkan melampauinya.

Alex Albon © XPB Images

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“Bisnis ini sekarang memiliki investasi yang memadai untuk memungkinkan kami terus berjalan - dan ini memang benar-benar sebuah bisnis. Sebelum tahun 2021, hal ini sama sekali bukan merupakan bisnis.

“Namun, dua tujuan lainnya yang menyertai hal tersebut adalah kesetaraan dalam aspek olahraga dan - pada dasarnya - pemangkasan jarak performa antar-tim, atau dengan kata lain, peningkatan daya saing melalui perapatan selisih performa.

"Itulah ketiga tujuan dari aturan cost-cap, dan dua tujuan terakhir itu telah gagal.”

Pria asal Inggris itu kemudian membahas statistik yang telah ia pelajari, yang menunjukkan perubahan di Formula 1 selama lima tahun terakhir di bawah aturan pembatasan biaya cost-cap saat ini.

"Saat ini, empat tim teratas mengumpulkan 83% dari total poin. Sebelumnya, angkanya berada di kisaran 70-an, sekadar memperjelas saja," ujar Vowles.

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"Dengan kata lain, kita justru memperburuk keadaan; empat tim teratas tetap mendominasi posisi empat besar, sementara kita semua yang lain harus memperebutkan sisa 17% poin. Dulu, peluang untuk naik podium mencapai 10%, namun kini angkanya turun menjadi 5%."

Carlos Sainz © XPB Images

Menurut Vowles, tim-tim papan bawah terjebak dalam 'jebakan pembatasan biaya' karena sumber daya keuangan mereka harus dialokasikan untuk infrastruktur dasar, bukan untuk peningkatan performa secara langsung.

“Saya beralih dari tim terbaik ke tim terburuk. Saya rasa hal itu cukup jelas. Namun, yang tidak saya sadari atau perhitungkan saat melakukan transisi tersebut adalah betapa minimnya fasilitas yang tersedia.

“Dalam situasi cost-cap, dana yang saya keluarkan tidak langsung masuk ke pengembangan mobil. Saya justru menghabiskan jutaan - bahkan puluhan juta - hanya untuk sistem dasar, sekadar agar kita bisa melacak keberadaan komponen di dalam pabrik.

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“Jadi, dana itu tidak dialokasikan untuk mobil, bukan untuk sayap depan, ataupun untuk peningkatan performa. Dana tersebut terserap oleh sistem yang memang harus saya bangun demi menjalankan operasional paling dasar sekalipun.

"Kita terjebak dalam situasi sulit akibat pembatasan anggaran ini; itulah sebabnya saya selalu menekankan pentingnya berinvestasi untuk masa depan—sekarang Anda pasti mengerti alasannya.”

Alex Albon © XPB Images

Terlepas dari kritik yang disampaikannya, Vowles menegaskan bahwa ia tidak ingin menghapuskan cost-cap, melainkan ingin mereformasi strukturnya agar tim-tim kecil dapat bersaing secara adil.

"Solusinya bukanlah menghapuskan pembatasan biaya tersebut," tegas Vowles. "Berkat aturan itu, kini kita memiliki olahraga yang luar biasa dan stabil secara finansial, namun kita perlu memikirkan mekanisme apa yang harus diterapkan untuk memastikan kita semua berkompetisi dengan sarana dan mekanisme yang setara, karena saat ini kondisinya tidak demikian."

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