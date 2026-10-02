Hamilton Diinvestiasi untuk Insiden Practice F1 GP Bahrain

Lewis Hamilton kembali mendapat sorotan tajam kembali menghalangi pembalap rival Formula 1 saat sesi latihan kedua Grand Prix Bahrain.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, membuat Gabriel Bortoleto kesal setelah menghalangi laju pembalap Audi tersebut saat menuju Tikungan 9 di Sepang, dengan pembalap Ferrari itu tampaknya tidak melihat kemunculan Bortoleto saat melaju pelan di racing line.

Kegagalan Hamilton untuk menyingir dari racing line membuat kesal Bortoleto, yang dengan geram meluapkan kekesalannya melalui radio tim: "Apa-apaan yang dilakukan orang ini!"

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Pembalap asal Inggris berusia 41 tahun itu melaporkan bahwa ia tidak melihat kedatangan pengemudi Audi tersebut.

"Saya tidak bisa melihat melalui kaca spion kanan, jadi tolong beri saya informasi terkini," ujar Hamilton melalui radio tim.

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Pihak Race Control mengonfirmasi bahwa para steward akan menyelidiki insiden dugaan menghalangi laju pembalap lain tersebut setelah sesi FP2 berakhir.

Ini adalah akhir pekan ketiga berturut-turut di mana Hamilton menghalangi laju pembalap rival; insiden serupa sebelumnya terjadi di Madrid dan Baku, masing-masing pada Grand Prix Spanyol dan Azerbaijan.

Hamilton mendapat teguran karena menghalangi laju Liam Lawson saat sesi latihan kedua Grand Prix Azerbaijan. Hamilton mengaitkan insiden tersebut dengan regulasi mesin F1 yang baru untuk tahun 2026.

"Saat memasuki akhir pekan balapan, tidak ada data atau simulasi yang menunjukkan - misalnya - jarak aman yang harus dijaga sebelum mobil di belakang mengejar Anda saat Anda melaju dari tikungan terakhir dengan gas penuh, namun memiliki tenaga 500 bhp lebih rendah dibandingkan mobil tersebut," jelasnya.

Hamilton unintentionally blocked Bortoleto during FP2

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"Jadi, menurut saya solusinya adalah adanya pedoman yang lebih jelas dari mereka [FIA], karena tak satu pun dari kami para pembalap ingin terkena masalah."