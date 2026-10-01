"Tertinggal Dua Detik" - Penilaian Suram Stroll Terhadap Performa Mesin Honda

Lance Stroll memberikan penilaian suram terhadap performa mesin F1 Honda saat ini.

Honda secretly introduced its ADUO 2 at the Spanish Grand Prix
Honda secretly introduced its ADUO 2 at the Spanish Grand Prix

Lance Stroll mengklaim bahwa Aston Martin "kehilangan dua detik" hanya dari sektor mesin, meskipun Honda diam-diam telah memperkenalkan peningkatan Power Unit Formula 1 kedua mereka musim ini.

Setelah memperkenalkan mesin dari token Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) pertama untuk musim 2026 di Grand Prix Belanda, kini terungkap bahwa Honda diam-diam memperkenalkan upgrade Aduo kedua untuk Stroll di Grand Prix Spanyol.

Fernando Alonso kemudian menerima peningkatan tersebut - yang termasuk turbocharger yang telah diperbarui - di Grand Prix Azerbaijan di Baku.

Namun, menurut Stroll, ADUO 2 tidak banyak memberikan dampak dalam meningkatkan daya saing Aston Martin.

Saat ditanya menjelang Grand Prix Bahrain di Malaysia mengenai perbedaan yang ia rasakan dari mesin yang telah ditingkatkan, pembalap asal Kanada itu menjawab: "Tidak banyak. Anda tahu, kami benar-benar kesulitan di sektor mesin. Kami menyadari hal itu, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Lance Stroll says Honda's engine woes are hurting Aston Martin
Lance Stroll says Honda's engine woes are hurting Aston Martin

Mengenai prospek Aston Martin untuk tahun 2027, Stroll menambahkan: "Menurut saya, mobilnya akan jauh lebih baik. Kami memiliki rencana dan arah yang tepat. Kami tahu apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan downforce pada mobil dan hal-hal semacamnya.

"Menurut saya, tanda tanya besarnya ada pada mesin. Kami belum tahu bagaimana performa kami nantinya di awal tahun 2027, jadi kita lihat saja nanti. Tapi ya, saya antusias menyambut perjalanan keliling dunia berikutnya."

Stroll kemudian membeberkan besarnya masalah performa Honda, dengan mengungkapkan bahwa Aston Martin "tertinggal dua detik" dalam catatan waktu putaran akibat faktor mesin saja.

"Kami tertinggal dua detik dari sisi mesin, jadi situasinya sulit. Di sirkuit seperti Baku dan Monza, saat Anda tertinggal dua detik karena mesin, tidak banyak yang bisa dilakukan," ujarnya.

"Terkait mobil, kami tahu bahwa kami memulai pengembangan untuk regulasi baru ini lebih lambat dibandingkan tim lain. Kami telah membuat kemajuan besar di Budapest. 

"Saya rasa kami memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan dalam pengembangan mobil, namun, seperti yang Anda tahu, kami masih tertinggal antara satu hingga dua detik - tergantung pada karakteristik sirkuit - di setiap akhir pekan balapan akibat faktor mesin.

“Tidak banyak yang bisa kami lakukan dengan hal itu. Jadi, bisa dibilang, saat ini itulah kelemahan kami yang sebenarnya.”

Stroll suffered another retirement in Azerbaijan - his 11th of 2026
Stroll suffered another retirement in Azerbaijan - his 11th of 2026

Aston Martin praktis menjadi tim pabrikan Honda setelah mengamankan kesepakatan eksklusif mesin untuk tahun 2026, menyusul keputusan mereka untuk mengakhiri kerja sama pasokan mesin sebelumnya dengan Mercedes.

Saat ditanya apakah Aston Martin akan mempertimbangkan untuk beralih dari Honda jika masalah tersebut terus berlanjut, Stroll menjawab: "Yah, saat ini kami sedang bekerja sama untuk membenahi situasi ini. Kami memiliki sejumlah gagasan untuk tahun depan, jadi harapannya kami akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik."

Terlepas dari kesulitan yang dialami Aston Martin saat ini, Stroll—yang akan terus menjadi rekan setim Alonso hingga tahun 2027—menegaskan bahwa tim berada dalam posisi yang baik untuk masa depan.

"Honda bekerja sekuat tenaga dan melakukan segala upaya untuk menghadirkan tambahan tenaga. Jadi, waktu yang akan menjawab apakah kami berhasil mencapainya," tambahnya. "Hal itu masih menjadi tanda tanya. Kita lihat saja nanti pada balapan pertama tahun depan.

"Namun, menurut saya masa depan tim ini sangat cerah. Posisi tim saat ini sangat baik. Saya rasa peningkatan besar yang kami lakukan di Budapest telah memberikan kemajuan signifikan pada mobil, sehingga kami memiliki arah yang jelas mengenai langkah selanjutnya. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat menarik bagi semua orang."

Tags:

F1
Lance Stroll
Fernando Alonso
Honda
Aston Martin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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