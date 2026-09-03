Dukungan Ambisius Fernando Alonso untuk Proyek F1 Honda

Fernando Alonso sepenuhnya percaya bahwa Honda akan meraih kesuksesan seperti saat bersama Red Bull dalam perannya sebagai pemasok Power Unit untuk Aston Martin.

Kembalinya Honda ke F1 sebagai pabrikan pada tahun 2026 berjalan sangat buruk, dengan berbagai masalah reabilitas yang memengaruhi Power Unit mereka di paruh pertama musim.

Honda memperkenalkan peningkatan besar pertamanya pada Grand Prix Belanda baru-baru ini, di mana Alonso berhasil finis di posisi kesembilan.

Alonso meyakini pabrikan Jepang itu sedang bergerak ke arah yang tepat dan mampu menciptakan mesin yang kompetitif untuk memenangkan balapan, seperti yang mereka lakukan bersama Red Bull setelah periode sulit saat bermitra dengan McLaren.

Aston Martin is on the rise after recent upgrades

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“Ya, 100%. Menurut saya, ini adalah komitmen besar dari Honda,” ujarnya pada hari Kamis menjelang Grand Prix Italia. “Anda tahu, fasilitas yang kami miliki di Jepang adalah salah satu yang terbaik.

“Menurut saya, personel dan manajemen Power Unit saat ini telah diperkuat sebagaimana disampaikan Honda, dan banyak orang yang terlibat dalam proyek sebelumnya kini kembali terlibat dalam proyek ini.

“Jadi, saya sama sekali tidak ragu, dan saya memercayai Honda 100%. Kami hanya perlu mencari cara untuk mempercepat proses tersebut, Anda tahu?

Alonso was ninth at Zandvoort with upgraded Honda engine © XPB Images

“Sayangnya, langkah awal kami kurang tepat, dan penerapan peraturan ini pun tidak langsung berada di tingkat yang kami harapkan. Namun, saya yakin betul bahwa pada akhirnya kita akan mencapainya.

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“Dan, seperti yang sudah sering saya katakan, kita tidak ingin menunggu sampai lima atau enam tahun seperti yang terjadi sebelumnya.

“Kami ingin mewujudkannya dalam waktu dua tahun, atau paling lama tiga tahun.”

Aston “tidak bisa senang” dengan P9

Finis di posisi kesembilan yang diraih Alonso merupakan peningkatan signifikan bagi Aston Martin, yang juga memperkenalkan peningkatan Spec-B di Hungaria sebelum jeda musim panas.

Aston Martin at the 2026 F1 Dutch GP © XPB Images

Namun, Alonso mengatakan bahwa "tidak ada seorang pun yang senang" di dalam tim dengan hasil seperti itu, meskipun hal tersebut memang memberi dorongan semangat bagi mereka yang bekerja di balik layar.

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"Kami tidak bisa merasa puas hanya dengan posisi ke-9, dan menurut saya tidak ada seorang pun di tim yang merasa senang," ujarnya.

"Dan, tentu saja, itu menjadi dorongan semangat yang sangat baik bagi semua orang karena mengetahui bahwa, setidaknya, arah yang kami tempuh adalah arah yang tepat.

“Karena kami telah banyak mengubah aspek mobil sejak Budapest, dan jelas kami tahu - atau setidaknya merasa - bahwa performa kami saat melibas tikungan kini jauh lebih baik.

“Hal ini memberikan harapan bagi semua orang di Silverstone bahwa jika kami terus mempertahankan filosofi, strategi, dan laju pengembangan ini, pada akhirnya kami akan menjadi salah satu yang tercepat saat menikung.

“Jadi, kami baru saja berhasil mencapai salah satu target penting. Namun, terkait sektor mesin, sejujurnya menurut saya peningkatan di Zandvoort tidaklah signifikan.

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“Karakter pengendaliannya menjadi masalah, dan tambahan tenaganya sulit dirasakan di Zandvoort.

“Mungkin Monza akan menjadi - yah, Anda tahu - ujian yang lebih nyata bagi mesin tersebut, tapi perjalanan masih panjang.

"Kami perlu melakukan peningkatan di kedua aspek - baik sasis maupun mesin - untuk tahun depan, dan itu adalah suatu keharusan.

"Jadi, itulah hal yang paling utama.”