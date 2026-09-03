Norris Ungkap Opsi Lain sebelum Memutuskan Tetap di McLaren

Lando Norris sempat diminati oleh tim F1 lainnya sebelum menandatangani kontrak baru dengan McLaren.

Lando Norris has committed his F1 future to McLaren
Lando Norris has committed his F1 future to McLaren

Lando Norris mengaku bahwa ia memiliki "peluang" lain sebelum menandatangani kontrak baru Formula 1 dengan McLaren.

Norris, sang juara dunia bertahan, baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan McLaren dengan kontrak bernilai fantastis yang akan membuatnya tetap bersama tim yang berbasis di Woking tersebut hingga akhir musim 2030.

Tapi, pembalap yang meraih gelar juara dunia pertamanya bersama McLaren musim lalu, mengungkapkan bahwa ia sempat diminati oleh tim rival.

"Tentu saja ada peluang. Namun, peluang yang bersifat positif. Terkadang ada juga peluang untuk mengambil risiko," ujar Norris kepada Martin Brundle dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports F1 yang dijadwalkan tayang pada akhir pekan Grand Prix Italia.

"Sebagai pembalap, secara pribadi saya lebih memilih menjalani satu atau dua tahun yang lebih berat daripada meraih kesuksesan instan - seperti yang saya alami beberapa tahun lalu bersama McLaren. 

"Meskipun saya sangat ingin menang setiap tahun, bukan berarti segalanya harus tentang bergabung dengan tim yang bisa memenangkan balapan berikutnya atau melakukan ini dan itu dalam waktu dekat."

Lando Norris celebrates his Dutch GP win
Lando Norris celebrates his Dutch GP win

Norris dibina melalui program pengembangan pembalap McLaren sejak 2017 dan menjalani debut balapan F1 bersama tim tersebut pada 2019. Pada akhir tahun 2030, pembalap asal Inggris berusia 26 tahun itu akan telah bersama McLaren selama lebih dari satu dekade.

"Hal yang cukup penting juga adalah, apakah saya merasa bahagia?" tambah Norris. "Saya merasa bahagia bersama McLaren bahkan saat kami tidak meraih kemenangan, karena saya tetap memiliki kesempatan luar biasa, bisa melakukan pekerjaan yang saya cintai, bepergian, dan melakukan semua hal ini.

"Jadi, bagi saya, tidak semuanya melulu soal performa puncak. Banyak hal - dan bagian besarnya - justru bergantung pada orang-orang di sekeliling saya.

"Sekadar fakta bahwa saya merasa seperti berada di rumah sendiri dan saya menikmatinya. Hal itu memiliki pengaruh yang hampir sama besarnya dengan pertimbangan seperti 'saya harus bergabung dengan tim yang mampu tampil kompetitif dan memenangkan kejuaraan'."

Norris has won the last two F1 races
Norris has won the last two F1 races
© XPB Images

Saat ditanya apakah ia pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Ferrari di masa depan, Norris menjawab: "Itu bukan hal yang ingin saya pikirkan untuk saat ini. Sejak kecil, kita pasti sering membayangkan diri kita berada dalam berbagai situasi yang berbeda.

"Impian saya sejak dulu adalah bergabung dengan McLaren. Itulah sebabnya saya merasa sangat beruntung dengan posisi saya saat ini. Namun, kita pasti selalu ingin merasakan pengalaman di sisi lain, entah itu bersama Ferrari, tim-tim lain, ataupun Mercedes.

"Itu hal yang manusiawi. Menurut saya, wajar jika kita ingin merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang satu maupun yang lainnya.

"Selain itu, ada pula faktor sejarah tim-tim lain. Fakta bahwa Lewis juga pindah dari McLaren ke Mercedes lalu ke Ferrari - menurut saya, mencoba hal-hal yang berbeda dan mendapatkan pengalaman yang beragam itu merupakan sesuatu yang sangat menarik.

”Itu sedikit bergantung pada apa yang ingin Anda capai dalam karier Anda. Apakah Anda menginginkan kesuksesan tertinggi setiap tahun? Atau Anda hanya ingin merasakan bagaimana rasanya bergabung dengan tim yang berbeda dan merasakan pengalaman di Ferrari atau Mercedes?

"Untuk saat ini, saya akan mengatakan saya belum memikirkannya. Tapi tanyakan lagi pada saya di akhir tahun 2030.”

Tags:

F1
Lando Norris
McLaren
Norris Ungkap Opsi Lain sebelum Memutuskan Tetap di McLaren
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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