RESMI: Lando Norris Perpanjang Kontrak di McLaren Sampai 2030

Lando Norris menandatangani kontrak baru dengan McLaren yang durasinya menyamai Max Verstappen di Red Bull.

Norris has signed a new long-term contract with McLaren
Norris has signed a new long-term contract with McLaren

Lando Norris telah menandatangani kontrak baru dengan McLaren yang akan mempertahankan pembalap tersebut di tim hingga akhir musim 2030.

Norris sudah menjadi pembalap McLaren sepanjang karier juniornya dan telah menjadi sosok andalan tim sejak melakukan debut F1 pada tahun 2019.

Kontrak barunya - yang disepakati setelah kemenangan beruntun di Hungaria dan Zandvoort - membuat dirinya dan juara dunia empat kali Max Verstappen sama-sama tersedia di pasar pembalap untuk musim 2031, saat kejuaraan mungkin akan kembali menggunakan mesin V8.

"McLaren adalah rumah saya, dan saya sangat senang menandatangani kontrak baru yang membuat saya tetap bersama tim ini setidaknya hingga tahun 2030," ujar Norris.

Norris has taken back-to-back wins in Hungary and the Netherlands
Norris has taken back-to-back wins in Hungary and the Netherlands
© XPB Images

"Saat saya memulai perjalanan ini sembilan tahun lalu, saya memiliki tujuan yang jelas: membawa McLaren kembali ke barisan depan dan memenangkan kejuaraan.

"Kami telah mencapai tujuan tersebut, namun kami menginginkan lebih. ​​Kami ingin terus meraih kemenangan, dan sebagai sebuah tim, kami tahu bahwa kami mampu mewujudkannya. 

"Saya tidak sabar untuk kembali mengemudikan mobil di Monza dan sangat antusias menyambut masa depan kami, baik untuk sisa musim ini maupun tahun-tahun mendatang."

McLaren telah mengonfirmasi bahwa kontrak baru tersebut mencakup opsi perpanjangan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Norris telah meraih 18 pole, 48 podium, 13 kemenangan, dua gelar juara konstruktor, dan satu gelar juara pembalap. 

Pencapaian terakhir ini memiliki makna khusus dalam kontraknya, di mana tim memberikan mobil MCL39 - yang ia kendarai saat memenangkan gelar juara tersebut - kepada pembalap asal Inggris itu.

CEO McLaren Racing, Zak Brown, mengatakan: "Saya sangat senang dapat menandatangani kontrak baru dengan Lando, yang memperpanjang komitmennya bersama McLaren setidaknya hingga tahun 2030.

"Perjalanannya bersama tim merupakan contoh luar biasa dari komitmen kami dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendukung talenta kelas dunia, dan berbagai pencapaiannya telah membuktikan kualitas dirinya.

Norris will be gifted an MCL39 as part of his deal
Norris will be gifted an MCL39 as part of his deal
© XPB Images

"Bersama Andrea [Stella – Team Principal], Oscar, dan seluruh anggota tim, Lando telah berperan penting membawa McLaren memasuki era kesuksesan baru yang identik dengan warna oranye pepaya.

"Ia membantu kami bangkit dari posisi belakang grid hingga meraih gelar juara Konstruktor dua kali berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025, serta gelar juara Pembalap pertama kami dalam 17 tahun. 

"Kami sangat antusias menyambut masa depan dan tetap berkomitmen penuh untuk terus bersaing demi meraih kemenangan serta gelar juara."

Team Principal Stella menambahkan: “Lando telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan dan kesuksesan McLaren selama sembilan tahun terakhir, dan kami sangat senang dapat melanjutkan kemitraan dengannya setidaknya hingga tahun 2030. 

"Dia adalah pembalap yang luar biasa, sosok yang memadukan kecepatan alami yang istimewa dengan kedewasaan, konsistensi, dan komitmen kuat terhadap McLaren; namun yang terpenting, dia adalah pribadi istimewa yang dihargai oleh semua orang di dalam tim.

“Sejak bergabung dengan McLaren sebagai bagian dari program pembalap junior kami, dia telah berkembang bersama kami dan memainkan peran kunci dalam membawa tim kembali ke jajaran terdepan Formula 1. Perpanjangan kontrak ini memberikan kesinambungan yang penting serta memperkuat keyakinan kami terhadap arah yang sedang kami tempuh bersama. 

"Bersama dia dan Oscar, kami tahu bahwa kami dapat mengandalkan tidak hanya salah satu kemitraan terkuat, tetapi juga salah satu tim yang paling solid dan memiliki ikatan paling erat di Formula 1.”

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F1
2026
Lando Norris
McLaren
RESMI: Lando Norris Perpanjang Kontrak di McLaren Sampai 2030
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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