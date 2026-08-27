Tsunoda Berharap Kembali Masuk Radar Tim F1 usai Penampilan Zandvoort

Apakah Yuki Tsunoda berhasil kembali masuk dalam radar tim-tim F1?

Yuki Tsunoda impressed on his F1 return with Racing Bulls
Yuki Tsunoda impressed on his F1 return with Racing Bulls

Yuki Tsunoda berharap tim Formula 1 untuk "menghubunginya" setelah penampilan mengesankan sebagai pembalap pengganti Grand Prix Belanda.

Pembalap asal Jepang itu sedang berada di sebuah pantai di Yunani ketika ia menerima panggilan mendadak yang mengonfirmasi bahwa ia akan membalap di Zandvoort pada hari Selasa lalu, setelah ditunjuk untuk menggantikan Liam Lawson di tim Racing Bulls.

Lawson sendiri sebelumnya telah dipromosikan ke tim Red Bull untuk akhir pekan tersebut setelah Isack Hadjar dipastikan absen dari Grand Prix Belanda akibat cedera pergelangan tangan yang dialaminya selama jeda musim panas.

Meskipun minim persiapan dan telah absen dari ajang F1 sejak kehilangan kursi pembalap Red Bull pada akhir tahun lalu, Tsunoda mampu tampil cukup impresif sepanjang akhir pekan tersebut.

Tsunoda finished 11th - ahead of Lindblad
Tsunoda finished 11th - ahead of Lindblad

Tsunoda menempati posisi ke-12 saat kualifikasi dan finis di urutan ke-11 dalam balapan Grand Prix hari Minggu; ia mengungguli pembalap reguler Racing Bulls, Arvid Lindblad, namun gagal meraih poin.

"Sejujurnya, menurut saya perkembangan saya lebih cepat dari yang saya perkirakan," ujar Tsunoda. "Saya hanya membalap empat kali dalam kurun waktu delapan bulan sejak balapan terakhir tahun lalu di Abu Dhabi, jadi mengingat hal itu, performa saya cukup baik.

"Terima kasih kepada Red Bull yang telah menjaga ketajaman kemampuan saya melalui penggunaan simulator dan berbagai hal lainnya. 

"Namun yang pasti, secara keseluruhan saya sangat menikmatinya, dan ya, saya rasa saya telah mengerahkan kemampuan 100 persen, semaksimal mungkin. Menurut saya, performa saya cukup oke.

“Hampir semuanya terasa menantang; banyak hal yang harus dipelajari, mulai dari deployment hingga pengaturan tombol, setiap prosedurnya berbeda.

“Balapan ini cukup menantang dari segi degradasi ban; karakteristik degradasinya sangat berbeda, sehingga sulit untuk beradaptasi. Sejujurnya, tim sangat mendukung saya dan memudahkan saya untuk memacu mobil secepat mungkin.

“Tentu saja sayang sekali saya tidak meraih poin. Namun, saya tetap menghargai hasil ini; saya bisa bersaing dengan pembalap di posisi delapan atau sembilan besar hingga beberapa lap terakhir.”

Tsunoda hopes to have put himself back in the F1 shop window
Tsunoda hopes to have put himself back in the F1 shop window

Tsunoda, yang sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke IndyCar, berharap bisa kembali menarik perhatian tim-tim F1.

"Saya tahu apa yang mampu saya lakukan," lanjutnya. "Dan menurut saya, saya sudah cukup menunjukkan kemampuan saya kepada sebagian besar orang di paddock, hanya lewat satu balapan dan beberapa sesi. 

"Saya mampu bersaing di posisi yang dekat dengan zona poin. Tentu saja, hasil akhirnya akan lebih baik jika saya berhasil meraih poin, tetapi saya rasa saya sudah melakukan yang terbaik untuk itu.

“Jelas lebih baik memiliki kesempatan ini daripada tidak sama sekali - daripada tidak bisa menunjukkan kepada pihak-pihak di paddock apa yang mampu saya lakukan dengan regulasi ini. Jadi, menurut saya ini adalah hal yang positif secara keseluruhan, begitu pula dengan performa yang saya tunjukkan.

“Jadi, semua bergantung pada manajer saya dan juga tim-tim lain yang belum menentukan susunan pembalap untuk tahun depan - apakah mereka ingin merekrut saya atau tidak. Tapi seharusnya mereka mau!”

Saat ditanya apakah menurutnya peluangnya untuk kembali membalap penuh waktu di F1 telah meningkat, Tsunoda sempat terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada santai dan jenaka: “Tolong hubungi saya!”

Tags:

F1
Red Bull
Racing Bulls
Yuki Tsunoda
Tsunoda Berharap Kembali Masuk Radar Tim F1 usai Penampilan Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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