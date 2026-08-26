Red Bull Menepis Rumor Kontrak $80 Juta untuk Verstappen

Red Bull telah membantah rumor mengenai nilai kontrak baru F1 Max Verstappen dengan tim.

Verstappen has added two years onto his existing Red Bull deal
Verstappen has added two years onto his existing Red Bull deal

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, menepis anggapan bahwa nilai kontrak baru Max Verstappen mencapai $80 juta Dollar.

Menjelang putaran kandangnya di Grand Prix Belanda, Red Bull mengumumkan bahwa Verstappen telah menandatangani perpanjangan kontrak baru untuk mengikat masa depannya bersama tim tersebut setidaknya hingga akhir tahun 2030.

Kesepakatan baru ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi luas mengenai masa depan Verstappen, menyusul kabar yang santer beredar yang mengaitkan pembalap Belanda itu dengan McLaren atau Mercedes.

Meskipun rincian resmi mengenai gaji dalam kontrak baru Verstappen belum diungkapkan, pembalap Belanda berusia 28 tahun itu dikabarkan mendapat kenaikan gaji.

Verstappen at Zandvoort
Verstappen at Zandvoort
© XPB Images

Selama akhir pekan balapan di Zandvoort, Nico Rosberg mengatakan bahwa ia mendengar Verstappen kini mengantongi bayaran "$80 juta per tahun". 

Juara dunia tahun 2016 itu menyampaikan rumor tersebut kepada Mekies dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports F1.

"Jadi, Laurent, saya juga mendengar dari pihak Max bahwa salah satu alasannya adalah karena mereka sangat menyukai cara Anda mengambil alih tim - maksud saya, budaya yang Anda terapkan di sana dan bagaimana Anda memajukan tim ini. Jadi, selamat untuk itu," ujar Rosberg kepada Mekies.

"Tapi, saya juga harus bertanya; kabar yang saya dengar adalah 80 juta dolar per tahun. Apakah itu benar? Apakah angka itu mendekati kenyataan? Soalnya, itu angka yang sangat besar."

Mekies, yang mengambil alih Red Bull setelah pemecatan Christian Horner pada Juli tahun lalu, menjawab dengan senyuman: "Jadi, kedua pernyataan itu tidak benar.

"Hal ini sebenarnya bergantung pada kepercayaan yang dimiliki Max terhadap 2.000 orang yang kami miliki di Milton Keynes - baik di bagian sasis maupun unit daya (PU) - serta pemahamannya akan kemampuan tim kami, sehingga ia memilih untuk memercayakan masa depannya kepada kami.

“Jadi, kami akan berusaha membalas jasanya atas hal itu. Bagi kami, dia jauh lebih dari sekadar pembalap tercepat di dunia, dan kami akan berupaya memastikan dia mendapatkan mobil yang cepat sesegera mungkin.”

Red Bull team principal Laurent Mekies
Red Bull team principal Laurent Mekies

Itu terbukti menjadi Grand Prix Belanda yang mengecewakan bagi Verstappen, yang mengalami kecelakaan hebat di akhir lap pembuka balapan Formula 1 terakhir di Zandvoort.

Saat menandatangani kontrak baru dengan Red Bull, Verstappen berkata: "Saya selalu bilang - dan saya sudah mengatakannya sejak Dietrich [Mateschitz, mendiang salah satu pemilik Red Bull] masih hidup - bahwa tujuan dan target saya adalah mengakhiri karier di tim ini. Kami semakin dekat untuk mewujudkannya.

"Tentu saja, masih ada banyak tahun ke depan, tetapi target itu tetap sama."

Tags:

F1
Max Verstappen
Red Bull
Red Bull Menepis Rumor Kontrak $80 Juta untuk Verstappen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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