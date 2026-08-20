RESMI: Verstappen Bertahan di Red Bull Sampai Musim 2030

Max Verstappen telah menandatangani perpanjangan kontrak F1 baru dengan Red Bull sampai musim 2030.

Verstappen has been one of the harshest critics of the new F1 engine rules
Verstappen has been one of the harshest critics of the new F1 engine rules

Max Verstappen telah mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya di Formula 1 dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Red Bull.

Kontrak Verstappen saat ini sebenarnya baru berakhir pada penghujung tahun 2028, namun perpanjangan kontrak ini akan membuatnya bertahan di tim setidaknya hingga tahun 2030.

Red Bull mengonfirmasi kabar tersebut menjelang Grand Prix Belanda akhir pekan ini—balapan kandang Verstappen.

Verstappen celebrates his podium in Hungary
Verstappen celebrates his podium in Hungary

Manajemen Verstappen sempat melakukan pembicaraan dengan McLaren mengenai kemungkinan kepindahan pada tahun 2027, dan ia juga dikaitkan dengan potensi pindah ke Mercedes.

Kontrak sebelumnya dengan Red Bull memuat klausul yang memungkinkannya pergi dari tim pada akhir musim F1 saat ini jika ia menginginkannya.

Namun, Verstappen pada akhirnya memutuskan untuk berkomitmen dengan Red Bull dengan kontrak baru sampai 2030, di mana ia akan berusia 33 tahun saat kontrak barunya berakhir.

"Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini," ujar Verstappen. "Kami memiliki orang-orang terbaik, dan saya antusias untuk terus bekerja sama dengan semua orang demi kembali ke puncak.

"Ini tetap menjadi tujuan utama yang selama ini kami upayakan dan akan terus kami kejar. Saya ingin berterima kasih kepada Red Bull, Laurent, dan semua orang di Oracle Red Bull Racing atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya.

"Saya selalu mengatakan hal ini: Tim ini sudah seperti keluarga kedua bagi saya, dan saya merasa sangat nyaman di sini.

"Saya bergabung dengan tim ini dengan harapan bisa memenangkan balapan. Pencapaian kami bersama sungguh luar biasa; kami telah berbagi banyak momen istimewa dan memenangkan empat gelar Juara Dunia.

"Melanjutkan perjalanan ini bersama tim yang telah mendampingi sepanjang karier saya sungguh istimewa dan merupakan hal yang selalu ingin saya lakukan."

Max Verstappen paid tribute to Red Bull boss Laurent Mekies
Max Verstappen paid tribute to Red Bull boss Laurent Mekies

Perpanjangan kontrak ini terjadi meski awal musim 2026 yang sulit, dan ketidaksukaan Verstappen dengan regulasi baru yang membuatnya sempat mengancam untuk pensiun.

Verstappen dan Red Bull belum meraih kemenangan musim ini, dengan hasil terbaiknya adalah dua kali finis di posisi kedua pada Grand Prix Austria dan Hungaria.

Spekulasi masa depan Verstappen juga meningkat dengan perginya sejumlah tokoh penting Red Bull, termasuk Race Engineer lamanya, Gianpiero Lambiase, yang akan pindah ke McLaren pada tahun 2028.

Tapi, pembalap Belanda itu diyakinkan oleh Team Principal Red Bull Laurent Mekies, yang mengambil kendali tim sejak Juli tahun lalu sebagai pengganti Christian Horner yang dipecat.

"Bekerja sama dengan Laurent selama lebih dari setahun terakhir ini juga sangat menyenangkan; saya melihat visi yang jelas darinya untuk tim ini," tambah Verstappen.

"Semua orang [di markas Red Bull] di Milton Keynes meyakini apa yang sedang kami bangun, dan saya menantikan babak selanjutnya - berjuang meraih lebih banyak kemenangan serta bersaing memperebutkan gelar juara sembari kami terus membentuk masa depan tim ini."

Sementara itu, Mekies mengatakan: "Keputusan untuk melanjutkan perjalanan bersama ini didasari oleh kepercayaan yang telah dibangun oleh Max dan tim selama bertahun-tahun, serta keyakinan Max terhadap orang-orang kami, budaya kami, dan visi kami untuk masa depan.

"Terjalin melalui kesuksesan meraih gelar juara, persaingan sengit, maupun momen penuh tantangan, hubungan ini justru semakin kuat - menjadikannya salah satu kisah sukses terbesar di Formula 1.

"Namun, perjalanan kita belum usai. Masih ada lebih banyak balapan untuk dimenangkan, lebih banyak pencapaian penting untuk diraih, dan lebih banyak sejarah untuk diukir. 

"Bersama-sama, kita terus meningkatkan standar dengan tekad yang sama yang telah membawa kita ke puncak dunia olahraga ini, serta keyakinan yang lebih besar lagi terhadap apa yang mampu kita capai.

"Banyak hal akan berkembang seiring langkah kita ke depan, namun ambisi kita tetap tak tergoyahkan—bersatu dalam satu arah, satu visi, dan satu tim."

Tags:

F1
Red Bull
Max Verstappen
RESMI: Verstappen Bertahan di Red Bull Sampai Musim 2030
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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