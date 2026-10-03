F1 GP Bahrain 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Sepang
Hasil Free Practice 3 untuk F1 GP Bahrain di Sirkuit Sepang di Malaysia, putaran 16 musim 2026.
Kimi Antonelli menjadi pembalap tercepat jelang kualifikasi setelah memimpin Free Practice 3 untuk F1 GP Bahrain 2026 di Sepang International Circuit.
Setelah latihan hari Jumat dipimpin oleh Max Verstappen dan Charles Leclerc, Mercedes dan Antonelli akhirnya menemukan kecepatan pada W17 yang diperbarui, mencatatkan laptime 1 menit 36,302 detik pada simulasi kualifikasi dengan ban Soft.
Di belakang pembalap Mercedes tersebut terdapat kedua pembalap Red Bull, dengan Verstappen di posisi kedua dan Isack Hadjar di posisi ketiga.
Pembalap Mercedes kedua, George Russell, berada di posisi keempat, sementara Leclerc melengkapi posisi lima besar dengan mobil Ferrari-nya.
Meskipun terlambat meninggalkan pit lane, Lewis Hamilton berhasil menyelesaikan sesi di posisi enam, mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, di posisi ketujuh dan kedelapan.
Franco Colapinto menjadi pembalap Alpine terbaik pada sesi Latihan Bebas 3 dengan menempati posisi kesembilan, sementara Arvid Lindblad melengkapi daftar sepuluh besar.
F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m 36.302
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m 36.580
|3
|Isack Hajdar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m 36.860
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m 36.912
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m 37.016
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m 37.041
|7
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m 37.161
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m 37.366
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m 37.920
|10
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m 38.084
|11
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m 38.204
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m 38.223
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m 38.241
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m 38.252
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m 38.266
|16
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m 38.356
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m 38.692
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m 38.716
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m 38.811
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m 39.049
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m 39.931
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m 40.223