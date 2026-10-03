F1 GP Bahrain 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Sepang

Hasil Free Practice 3 untuk F1 GP Bahrain di Sirkuit Sepang di Malaysia, putaran 16 musim 2026.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
© XPB Images

Kimi Antonelli menjadi pembalap tercepat jelang kualifikasi setelah memimpin Free Practice 3 untuk F1 GP Bahrain 2026 di Sepang International Circuit.

Setelah latihan hari Jumat dipimpin oleh Max Verstappen dan Charles Leclerc, Mercedes dan Antonelli akhirnya menemukan kecepatan pada W17 yang diperbarui, mencatatkan laptime 1 menit 36,302 detik pada simulasi kualifikasi dengan ban Soft.

Di belakang pembalap Mercedes tersebut terdapat kedua pembalap Red Bull, dengan Verstappen di posisi kedua dan Isack Hadjar di posisi ketiga.

Pembalap Mercedes kedua, George Russell, berada di posisi keempat, sementara Leclerc melengkapi posisi lima besar dengan mobil Ferrari-nya.

Meskipun terlambat meninggalkan pit lane, Lewis Hamilton berhasil menyelesaikan sesi di posisi enam, mengungguli duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, di posisi ketujuh dan kedelapan.

Franco Colapinto menjadi pembalap Alpine terbaik pada sesi Latihan Bebas 3 dengan menempati posisi kesembilan, sementara Arvid Lindblad melengkapi daftar sepuluh besar.

F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m 36.302
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m 36.580
3Isack Hajdar FRAOracle Red Bull Racing1m 36.860
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m 36.912
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m 37.016
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m 37.041
7Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m 37.161
8Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team1m 37.366
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m 37.920
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m 38.084
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m 38.204
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m 38.223
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m 38.241
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m 38.252
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m 38.266
16Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m 38.356
17Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m 38.692
18Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m 38.716
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m 38.811
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m 39.049
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m 39.931
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m 40.223

Tags:

F1
Sirkuit Internasional Sepang
Andrea Kimi Antonelli
Max Verstappen
Mercedes
Red Bull
Charles Leclerc
Ferrari
F1 GP Bahrain 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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