Tantangan Terbesar yang Dihadapi Tim F1 untuk Akhir Pekan Sepang

Tingginya tingkat degradasi ban diprediksi satu aspek yang menyulitkan bagi tim Formula 1, di mana mereka menghadapi situasi penuh ketidakpastian di Grand Prix Bahrain yang digelar di Malaysia.

F1 kembali ke sirkuit Sepang untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun; Malaysia menjadi tuan rumah Grand Prix Bahrain akhir pekan ini menggantikan lokasi aslinya di Sakhir, menyusul konflik di Timur Tengah yang membuat balapan tersebut tidak dapat diselenggarakan di tempat biasa.

Kembalinya balapan ke Malaysia secara tak terduga ini telah menghadirkan tantangan unik, mengingat minimnya data yang tersedia akibat tidak adanya aktivitas mobil F1 modern di Sepang sejak Grand Prix terakhir yang digelar di negara tersebut pada tahun 2017.

Namun, ada satu karakteristik dari trek yang diprediksi menjadi sumber masalah terbesar bagi kompetitor: permukaan aspal yang sangat kasar.

Sunday's race could be a two or three-stopper

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Para pembalap F1 menghadapi tingkat degradasi ban yang tinggi sepanjang sesi latihan hari Jumat, yang memunculkan perkiraan bahwa Grand Prix hari Minggu nanti bisa jadi akan melibatkan dua atau bahkan tiga kali pit stop.

"Ban mengalami kondisi yang sangat berat karena cuaca di luar sangat panas; suhu permukaan ban menjadi terlalu tinggi dan suhu internalnya pun ikut panas. Jadi, siapa pun yang mampu mengatasi tantangan tersebut dengan paling baik akan meraih hasil positif akhir pekan ini," ujar Deputy Team Principal Mercedes, Bradley Lord.

"Akan terjadi degradasi tinggi serta tingkat keausan yang cukup besar pada permukaan aspal lama yang sangat terbuka ini. Oleh karena itu, strategi dasarnya jelas berupa dua kali pit stop, namun jumlahnya bahkan bisa lebih dari itu.

"Kita pernah melihat banyak balapan dengan tiga kali pit stop di sini sebelumnya, dan saya yakin para ahli strategi di sepanjang pit lane juga akan mempertimbangkan kemungkinan tersebut."

“Bagi para pembalap, sesi kualifikasi akan bergantung pada performa ban dalam satu putaran saja, sehingga keberhasilan memaksimalkan putaran tersebut menjadi sangat krusial; selanjutnya, siapa pun yang paling mampu mengelola degradasi ban serta mempertahankan kecepatan yang baik di akhir stint kemungkinan besar akan meraih hasil bagus pada hari Minggu.”

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The track surface at Sepang is extremely rough

Bos Ferrari, Fred Vasseur, sependapat dan menegaskan bahwa balapan ini akan sangat bergantung pada tingkat degradasi ban.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan balapan sebelumnya di Madrid, Monza, dan Baku - di mana tingkat degradasi ban tergolong rendah - dengan kondisi di sini yang justru memiliki tingkat degradasi sangat tinggi.

"Kecepatan balap akan sangat ditentukan oleh degradasi ban, dan kami harus fokus pada aspek ini."

Degradasi ban menjadi topik utama pembicaraan di akhir sesi hari Jumat. Pembalap tercepat, Charles Leclerc, berkomentar: "Tingkat degradasi yang tinggi akan menjadi faktor krusial dalam balapan nanti karena ban tidak bertahan lama, dan saya tidak memperkirakan kondisinya akan membaik secara signifikan sepanjang akhir pekan ini.

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"Grip ban itu sendiri kemungkinan besar akan meningkat, namun akhir pekan ini tetap akan menantang, terutama terkait masalah degradasi. Ya, tapi biasanya kami memiliki mobil yang kompetitif untuk balapan, jadi saya berharap hal yang sama akan terjadi akhir pekan ini."

Hal ini diperkirakan akan menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan pengaturan dan strategi tim, yang situasinya bisa jadi semakin rumit akibat iklim Malaysia yang sulit diprediksi.

Kondisi cuaca tetap kering sepanjang sesi FP1 dan FP2 meskipun ada prakiraan hujan, namun badai masih berpotensi memengaruhi jalannya sesi pada hari Sabtu maupun Minggu.

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Alex Albon menggambarkan permukaan lintasan tersebut sebagai "sangat agresif", sementara Ollie Bearman menyebutnya "sangat kasar".

Strategy is set to play a huge role on Sunday

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Sergio Perez, yang meraih podium F1 perdana yang tak terlupakan di Sepang bersama Sauber pada tahun 2012, berkomentar dengan nada menyindir: “Kondisi permukaan sirkuit yang rusak parah ini... rasanya seperti Pirelli yang mengerjakan aspalnya. Sungguh luar biasa.”

Perez menjelaskan bahwa Cadillac telah mencoba pengaturan yang “sangat radikal” untuk mengatasi masalah degradasi tersebut, namun langkah itu justru memperburuk keadaan.

Pembalap F1 lainnya yang memiliki banyak pengalaman di Malaysia, Nico Hulkenberg, menyoroti bagaimana permukaan aspal yang “sangat kasar” itu telah “mengalami penuaan yang signifikan” sejak kunjungan terakhir ke Sepang.

Pembalap debutan F1, Arvid Lindblad, dengan cepat menyoroti ironi di balik nama unik ajang tersebut, karena menurutnya Sakhir dan Sepang memiliki banyak kesamaan.

"Lucu juga mereka menamainya Grand Prix Bahrain, karena cara mengemudinya sangat mirip - mulai dari permukaan lintasannya; pada dasarnya, satu-satunya tempat lain yang seperti ini hanyalah Bahrain," ujar pembalap Racing Bulls tersebut.

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