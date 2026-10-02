Paket Upgrade Besar Mercedes untuk F1 GP Bahrain Dijabarkan

Mercedes akhirnya memperkenalkan peningkatan besar pada mobil Formula 1 mereka yang telah lama dinantikan di Grand Prix Bahrain.

Tidak berpuas diri dengan pencapaian saat ini, Mercedes terus berupaya menyempurnakan mobil W17 mereka - yang sejauh ini menjadi mobil terbaik di grid F1 2026 - meskipun menghadapi tantangan dari Ferrari, McLaren, dan Red Bull.

Ini adalah paket upgrade signifikan pertama yang diperkenalkan oleh pemimpin klasemen kejuaraan F1 saat ini sejak Grand Prix Kanada pada akhir Mei lalu.

Secara keseluruhan, Mercedes telah menerapkan tujuh perubahan pada mobilnya, termasuk revisi besar pada bagian lantai dan suspensi belakang.

Mercedes' upgraded W17 challenger

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Selain sayap depan dan belakang, seluruh permukaan bodi telah diperbarui untuk menghasilkan downforce dan beban aerodinamika yang lebih besar. Hal ini mencakup bagian belakang bodi sidepod yang juga telah direvisi.

"Serangkaian peningkatan yang tampak sangat mengancam bagi mobil Mercedes ini," ujar Bernie Collins saat siaran Sky Sports F1 di Sepang.

"Semuanya bermula dari area depan lantai; fences pada bagian depan lantai telah diubah, begitu pula dengan keseluruhan bodi lantai dan sisi lantainya, yang bertujuan untuk mengarahkan aliran udara menuju duct belakang.

“Sidepod-nya juga memiliki aliran udara ke bawah downwash yang lebih besar guna memperbaiki aliran udara menuju suspensi belakang. Selain itu, terdapat peningkatan pada fairing suspensi tersebut serta bagian belakang lantai mobil.

“Semua ini dilakukan demi menghasilkan downforce dan beban aerodinamis yang lebih besar secara lebih efisien di berbagai rentang kondisi operasional, termasuk pada berbagai tingkat kecepatan saat melibas tikungan.

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Mercedes has brought a total of seven updates

"Jadi, Mercedes ini benar-benar menjadi mobil yang harus dikalahkan akhir pekan ini, dan merupakan mobil yang akan dicermati dengan sangat saksama oleh semua tim selama sesi latihan untuk melihat seberapa bagus peningkatan yang dilakukan serta seberapa kuat catatan waktu putarannya."

Berbicara sebelum sesi lintasan dimulai di Malaysia, George Russell mengatakan: "Kami menganggap ini sebagai langkah yang bagus, semata-mata karena sudah cukup lama sejak terakhir kali kami membawa pembaruan.

"Agak tidak lazim jika ada pembaruan pada bulan Mei dan kemudian baru ada lagi menjelang bulan Oktober. Jadi, sebagai satu langkah pembaruan, ini tergolong besar. Namun dalam musim yang normal, ini sebenarnya merupakan perkembangan wajar yang bisa diharapkan dari paket pembaruan antara bulan Mei hingga Oktober.

"Saya berharap langkah ini akan membawa kami kembali ke barisan depan di sirkuit-sirkuit seperti ini, yang terbukti cukup menantang bagi kami dalam enam balapan terakhir."

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Setelah memenangi Grand Prix Azerbaijan pada balapan sebelumnya, Russell memasuki akhir pekan ini dengan tertinggal 66 poin dari rekan setimnya di Mercedes sekaligus pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli.