Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku, putaran 15 musim.

Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Azerbaijan GP
Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Azerbaijan GP
© XPB Images

Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes masih memimpin klasemen F1 2026 Grand Prix Azerbaijan, meskipun telah dipotong oleh rekan setimnya George Russell.

Antonelli datang ke balapan Baku memimpin klasemen dengan 81 poin di atas George Russell, tapi ia menghadapi balapan yang sulit setelah kecelakaan di kualifikasi, membuatnya start dari P16 di grid.

Meski hanya finis kelima, pembalap Italia itu menjaga keunggulannya di klasemen menjadi 66 poin atas Russell, yang meraih kemenangan pertamanya sejak Austria dan mengurangi defisitnya di klasemen menjadi 66 poin.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Azerbaijan - Baku
Pos PembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team8302
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team3236
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1199
4Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team2186
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1179
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing0163
7Oscar Piastri AUSMcLaren Mastercard F1 Team0120
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing086
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team059
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team041
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team037
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team027
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team020
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
15Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team07
16Esteban OconFRATGR Haas F1 Team07
17Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team07
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team03
20Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team01
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team00
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team00
23Sergio PerezMEXCadillac F1 Team00

Klasemen konstruktor F1

Klasemen F1 2026 - Konstruktor - GP Azerbaijan
Pos TimMenangPoints
1Mercedes AMG Petronas F1 Team11538
2Scuderia Ferrari HP2378
3McLaren Mastercard F1 Team2306
4Oracle Red Bull Racing0263
5Visa Cash App Racing Bulls F1 Team083
6BWT Alpine F1 Team068
7TGR Haas F1 Team027
8Audi Revolut F1 Team017
9Atlassian Williams F1 Team012
10Aston Martin Aramco F1 Team03
11Cadillac F1 Team00

Tags:

Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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