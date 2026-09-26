Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Azerbaijan di Baku, putaran 15 musim.
Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes masih memimpin klasemen F1 2026 Grand Prix Azerbaijan, meskipun telah dipotong oleh rekan setimnya George Russell.
Antonelli datang ke balapan Baku memimpin klasemen dengan 81 poin di atas George Russell, tapi ia menghadapi balapan yang sulit setelah kecelakaan di kualifikasi, membuatnya start dari P16 di grid.
Meski hanya finis kelima, pembalap Italia itu menjaga keunggulannya di klasemen menjadi 66 poin atas Russell, yang meraih kemenangan pertamanya sejak Austria dan mengurangi defisitnya di klasemen menjadi 66 poin.
|Klasemen F1 2026 - Grand Prix Azerbaijan - Baku
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|8
|302
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|236
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|199
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|186
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|179
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|163
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|120
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|86
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|59
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|41
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|37
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|27
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|20
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|7
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|7
|18
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|3
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|22
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|23
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
Klasemen konstruktor F1
|Klasemen F1 2026 - Konstruktor - GP Azerbaijan
|Pos
|Tim
|Menang
|Points
|1
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|11
|538
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|378
|3
|McLaren Mastercard F1 Team
|2
|306
|4
|Oracle Red Bull Racing
|0
|263
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|83
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|68
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|27
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|17
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|12
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|3
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0