Ferrari Belum Mau Mengalihkan Fokus Pengembangan ke F1 2027

Bos Ferrari, Fred Vasseur, menutup kemungkinan untuk mengalihkan fokus pengembangan Formula 1 mereka ke tahun 2027, meski harapan mereka untuk meraih gelar terus memudar.

Peluang Ferrari tetap berada dalam pertarungan gelar juara dunia pembalap tampaknya telah pupus setelah Lewis Hamilton gagal finis di Grand Prix Spanyol, membuatnya kini tertinggal 101 poin dari pemimpin klasemen, Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli meraih kemenangan kedelapannya dari 14 balapan musim ini di Madrid, dan memperlebar jarak keunggulannya atas para pesaing untuk memuluskan ambisinya menjadi juara dunia F1 termuda sepanjang sejarah pada usia baru 20 tahun.

Prospek Ferrari untuk memenangkan gelar juara dunia konstruktor pun tidak jauh lebih baik, Scuderia tersebut tertinggal 145 poin dari Mercedes dengan sembilan balapan tersisa dalam kalender musim ini.

Ferrari boss Fred Vasseur on the grid in Madrid

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Namun, hal itu tidak akan menghentikan Ferrari untuk terus mengembangkan mobil SF-26 mereka.

"Situasi kami saat ini berbeda dibandingkan 12 bulan yang lalu," jelas Vasseur. "Apa pun yang kami kembangkan sekarang, kami akan dapat menerapkannya pada proyek tahun depan.

“Kami akan terus bekerja, namun mungkin pada hal-hal atau aspek-aspek yang berbeda. Sebanyak 80% dari pengembangan yang kami lakukan saat ini akan tetap dilanjutkan.”

Meskipun Hamilton pada dasarnya telah mengakui kekalahan dalam perebutan gelar F1 2026 dari Antonelli, Vasseur berulang kali menolak untuk menyerah terkait peluang juara Ferrari tahun ini.

"Dua atau tiga minggu lalu saya katakan kepada Anda bahwa saya akan menjalaninya balapan demi balapan. Pendirian saya tidak berubah," tegas pria asal Prancis itu.

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Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Spanish GP © XPB Images

Namun, Vasseur mengakui bahwa Ferrari harus memperbaiki performa kualifikasi mereka jika ingin memiliki peluang untuk menantang Mercedes.

"Ini adalah hal yang perlu kami perbaiki, karena menurut saya, jika melihat kecepatannya, kecepatan saat balapan sebenarnya sudah memadai. Tentu saja, kami harus tampil lebih baik di sesi kualifikasi," ujarnya.

"Jika membandingkan Zandvoort dengan balapan ini, karakteristik acaranya bagi kami agak mirip. Kami memiliki kecepatan yang cukup baik di kualifikasi, namun kami gagal memaksimalkan segalanya pada upaya terakhir, sementara kecepatan saat balapan sudah oke.

“Jika hari ini saya harus memusatkan perhatian tim pada satu hal, itu adalah evolusi kecepatan selama sesi kualifikasi - lebih dari sekadar kecepatan itu sendiri - melainkan perkembangannya dan langkah-langkah yang bisa dilakukan.

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"Kami tampil kompetitif pada run pertama Q3 dan potensinya ada; kami hanya perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut pada berbagai aspek.”