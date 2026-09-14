Ferrari Jelaskan Masalah Rem yang Membuat Hamilton Mundur di Madrid

Ferrari telah menjelaskan masalah rem yang menyebabkan Lewis Hamilton mundur dari Grand Prix Spanyol.

Hamilton mulai mengalami masalah rem pada lap-lap awal balapan hari Minggu di Madrid, tak lama setelah kembali menempati posisi ketiga yang sempat diambil alih oleh Max Verstappen yang memotong tikungan pertama.

Juara dunia tujuh kali itu kehilangan banyak posisi saat remnya semakin buruk, bahkan sempat melebar dan mengalami lock-up dan melebar di Tikungan 20. Akhirnya, ia dipanggil masuk ke pit untuk mundur dari balapan setelah hanya menuntaskan tujuh lap.

Ini adalah DNF pertama Hamilton dalam kurun waktu 10 bulan, dan mengakhiri catatan impresifnya yang selalu menyelesaikan semua lap balapan sepanjang musim 2026 sebelum seri Madrid.

Hamilton suffered his first retirement of the 2026 season

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Mengingat hampir seluruh dari 22 tikungan di sirkuit tersebut dikelilingi oleh dinding pembatas, Ferrari tidak ingin Hamilton mengambil risiko yang tidak perlu dengan tetap melaju di lintasan.

"Masalahnya berlangsung cukup lama. Kami mencoba mengatasinya dari pit wall, namun masalah itu muncul kembali beberapa tikungan kemudian," ujar Team Principal Ferrari, Fred Vasseur.

"Tetap berada di lintasan bukanlah tindakan yang masuk akal dalam balapan yang kacau seperti itu. Kami tidak ingin mengambil risiko apa pun."

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Hamilton mengatakan dirinya "beruntung bisa kembali" ke garasi setelah mengalami kegagalan rem.

"Itu benar-benar tak terduga," jelas Hamilton. "Saya sedang melakukan pengereman untuk Tikungan 5 pada lap pertama dan mobil melambat seperti biasa.

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"Lalu pedal rem terasa aneh - seperti amblas -dan akhirnya saya memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi karena mobil tidak melambat sebagaimana mestinya. Kemudian rem kembali berfungsi normal di tikungan berikutnya, jadi saya pikir semuanya akan baik-baik saja.

"Lalu tiba-tiba saja pedal rem amblas sepenuhnya sampai ke dasar, jadi saya beruntung bisa kembali ke garasi."

Hamilton merasa Ferrari punya mobil yang mampu bersaing untuk meraih kemenangan Grand Prix Spanyol setelah mengawali balapan dengan sangat baik.

"Menurut saya, tim telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, jadi saya turut sedih karena mereka tidak bisa meraih poin maksimal hari ini," tambahnya. "Saya rasa kami memiliki mobil yang mampu bersaing untuk menang hari ini, namun sayangnya hal itu tidak terwujud."

Meskipun Vasseur mengakui bahwa performa Ferrari cukup menjanjikan, pria asal Prancis itu menilai posisi ketiga kemungkinan besar merupakan hasil terbaik yang bisa diraih.

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"Jika melihat kecepatan Charles, Anda bisa membayangkan bahwa kami sebenarnya memiliki kecepatan untuk bersaing dengan siapa pun," ujarnya. "Ini lebih soal posisi di lintasan. Jujur saja, sangat sulit untuk melakukan overtaking hari ini.

"Saya lebih fokus pada mobil-mobil saya, jadi saya tidak tahu siapa saja yang melakukan overtaking selama balapan. Menurut saya, dalam situasi seperti ini, kuncinya hanyalah posisi di lintasan. Istilah yang tepat bukan 'bertarung', melainkan lebih soal posisi."