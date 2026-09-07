Leclerc Memerlukan Pemeriksaan Tambahan sebelum Putaran Madring

Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mengatakan bahwa ia memerlukan "pemeriksaan tambahan" sebelum diizinkan membalap di Madring setelah kecelakaan hebat pada Grand Prix Formula 1 Italia.

Pembalap Monako itu sedang bertarung melawan Oscar Piastri dari McLaren saat ia kehilangan kendali atas bagian belakang mobil Ferrari-nya di Parabolica pada Lap 2 dari 53.

Leclerc mampu keluar dari mobil dengan usahanya sendiri, tapi kecelakaan tersebut membuat balapan dihentikan sementara saat pembatas diperbaiki.

Ia kemudian mengatakan kepada Sky Sports, "Saya merasa kondisi mobil tidak sepenuhnya beres. Saya melepas pedal gas, lalu tiba-tiba muncul lonjakan tenaga yang cukup besar, dan saya pun kehilangan kendali atas mobil."

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Meski terguncang akibat benturan berkekuatan 60G, Charles Leclerc lolos tanpa cedera serius.

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Namun, ia mengungkapkan kepada media bahwa awalnya ia sempat mengalami gangguan penglihatan setelah kecelakaan tersebut.

"Tidak apa-apa," ujarnya. "Awalnya hanya ada sedikit masalah penglihatan; mata kanan saya tidak bisa melihat dengan jelas.

“Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Maksudku, itu hal yang paling aku khawatirkan untuk dikeluarkan dari mobil.

“Lalu setelah itu, kurasa sedikit rasa sakit di sana-sini, yang normal setelah kecelakaan.”

Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Italian GP © XPB Images

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Leclerc mengatakan bahwa ia harus menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang sebelum bisa dinyatakan fit untuk balapan di Grand Prix Spanyol akhir pekan depan.

“Ya, pertama-tama, saya rasa ada beberapa pemeriksaan tambahan yang perlu saya jalani - mungkin malam ini dan besok - untuk memastikan kondisi saya benar-benar prima untuk balapan di Madrid.

“Seharusnya sih kondisinya baik-baik saja, tapi lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.”

Kecelakaan yang dialami Leclerc menambah derita Ferrari di putaran kandang lainnya, yang juga diwarnai insiden antara dirinya dan rekan setimnya, Lewis Hamilton.

Keduanya melaju berdampingan saat memasuki chicane pertama pada lap pembuka. Hamilton terdesak hingga keluar lintasan ke area kerikil saat keluar dari Tikungan 2, yang menyebabkannya melorot dari posisi keempat di *grid* ke posisi ke-10.

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Dengan dibawanya unit daya yang telah diperbarui oleh Ferrari ke Monza, harapan besar tertuju pada tim tersebut dalam balapan kandang mereka.

Terkait insiden kecelakaannya, Leclerc berkomentar: "Ya, ini sangat mengecewakan, tetapi begitulah kenyataannya saat ini. Saya tidak bisa mengubah hasilnya, jadi saya harus menatap ke depan dan berharap bisa bangkit kembali di Madrid."