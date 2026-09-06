Russell Gagal Pole di Monza, Wolff Salahkan Max Verstappen

Toto Wolff meluapkan kekesalannya ke Max Verstappen karena membuat Mercedes kehilangan posisi pole di Monza.

Toto Wolff was unhappy with Max Verstappen after qualifying
Toto Wolff was unhappy with Max Verstappen after qualifying

Bos tim Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, menyalahkan Max Verstappen karena menyebabkan George Russell kehilangan pole di Grand Prix Italia.

Russell dijagokan untuk meraih pole pada sesi kualitikasi, namun ia dikalahkan oleh Pierre Gasly dengan selisih 0,060 detik setelah pembalap Alpine tersebut mencatatkan putaran luar biasa di saat-saat terakhir.

Pembalap asal Inggris berusia 28 tahun itu gagal memperbaiki catatan waktunya pada putaran terakhir Q3, dan Wolff menyebut upaya tersebut terganggu oleh ulah Verstappen.

Saat ditanya apakah ada masalah yang dialami Russell, Wolff mengatakan kepada Sky Sports F1: "Ya, menurut saya itu terjadi di bagian akhir, saat ia dirugikan oleh Max pada putaran penentu ketika baru saja memulai lap.

"Jaraknya terlalu dekat, dan hal itu pada akhirnya mengganggu catatan waktu putaran serta membuat kehilangan pole."

Verstappen hampered Russell, according to Wolff
Verstappen hampered Russell, according to Wolff

Russell mengatakan bahwa ia memulai putaran terakhirnya terlalu dekat dengan Verstappen.

"Segalanya tampak baik-baik saja, namun saat memasuki tikungan Parabolica, Max tiba-tiba mengerem keras karena tidak ingin menjadi mobil terdepan," jelas Russell.

"Jika menengok ke belakang, mungkin lebih baik tidak melakukan hal itu, tetapi posisi start kedua tetaplah posisi yang bagus."

Dengan Andrea Kimi Antonelli harus memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin, balapan hari Minggu ini menjadi kesempatan emas bagi Russell untuk memangkas ketertinggalan 59 poin dari pembalap asal Italia tersebut dalam klasemen kejuaraan.

Russell remains in a good place to claim an important win
Russell remains in a good place to claim an important win

Namun, Wolff mewaspadai ancaman yang dihadapi Russell, termasuk dari Gasly yang meraih kemenangan F1 pertamanya di Monza pada tahun 2020.

"Anda harus selalu menganggap serius semua pesaing," ujar Wolff.

"Mereka memiliki kecepatan yang sangat tinggi di trek lurus. Mereka telah banyak mengurangi hambatan angin (*drag*), dan untuk satu putaran, hal itu terbukti menjadi faktor penentu."

"Balapan adalah situasi yang sama sekali berbeda, jadi kita lihat saja nanti."

Wolff juga mengecilkan peluang Antonelli untuk bangkit dan meraih podium.

"Menurut saya, itu permintaan yang terlalu berat," aku Wolff. "Anda bisa melihat betapa sulitnya situasi begitu Anda melewati kelompok pembalap di barisan belakang.

"Performa mereka sangat rapat, jadi kecuali Anda menerapkan strategi yang sangat berbeda dan sedikit berjudi, menurut saya hal itu tidak mungkin dilakukan."

Tags:

F1
Mercedes
George Russell
Max Verstappen
Red Bull
Russell Gagal Pole di Monza, Wolff Salahkan Max Verstappen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Hadjar Absen Lagi di Monza, Red Bull-RB Pertahankan Line-Up Zandvoort
Hadjar picked up a wrist injury over F1's summer break
F1 News
Red Bull Rekrut Engineer Aston Martin untuk Gantikan Lambiase
Verstappen at Zandvoort
F1 News
Kenapa Antonelli Mengambil Penalti Grid untuk Balapan Kandangnya?
Antonelli will serve a grid penalty at his home F1 race
F1 News
Hadjar Memberikan Update Pemulihan Cederanya Jelang GP Italia
Hadjar hopes to be passed fit for the Italian Grand Prix
F1 News
Tsunoda Berharap Kembali Masuk Radar Tim F1 usai Penampilan Zandvoort
Yuki Tsunoda impressed on his F1 return with Racing Bulls
F1 News
Red Bull Tetap Jadi Acuan saat Hasil ADUO F1 Kedua Diumumkan
Red Bull is determined to have the best engine in F1

Latest News

F1 News
Kecelakaan Parah Leclerc Sempat Hentikan F1 GP Italia
59m ago
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Italian GP
F1 News
Vettel Mengaspal di Monza dengan Ferrari F1 Milik Michael Schumacher
1h ago
Sebastian Vettel drove Michael Schumacher's 2002 title-winning Ferrari at Monza
F1 News
F1 GP Italia 2026: Starting Grid Grand Prix di Monza setelah Penalti
2h ago
Pierre Gasly will lead the F1 field away on Sunday
F1 News
Hamilton Kembali Pertanyakan Eksekusi Ferrari di Kualifikasi GP Italia
2h ago
Hamilton again questioned Ferrari's F1 execution
F1 News
Russell Gagal Pole di Monza, Wolff Salahkan Max Verstappen
2h ago
Toto Wolff was unhappy with Max Verstappen after qualifying

More News

F1 News
Alpine Mengincar Kemenangan GP Italia 2026 dari Pole
4h ago
Gasly celebrates his maiden F1 pole position
F1 News
Piastri Turun Tiga Posisi setelah Menghalangi Lawson di Kualifikasi GP Italia
19h ago
Oscar Piastri has been handed a three-place grid drop
F1 News
Piastri Ungkap Rencananya untuk Kejar Ketertinggalan dari Norris
04/09/26
Oscar Piastri has struggled to match Lando Norris
F1 News
Antonelli Gunakan Helm Bertemakan Valentino Rossi untuk Putaran Monza
04/09/26
Kimi Antonelli arrives at his home race as the F1 championship leader
F1 News
Banding Red Bull dan McLaren Diterima, Gasly Kehilangan Podium F1 Monako
04/09/26
Gasly narrowly avoided crashing out on lap one at Zandvoort