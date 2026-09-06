Russell Gagal Pole di Monza, Wolff Salahkan Max Verstappen

Bos tim Formula 1 Mercedes, Toto Wolff, menyalahkan Max Verstappen karena menyebabkan George Russell kehilangan pole di Grand Prix Italia.

Russell dijagokan untuk meraih pole pada sesi kualitikasi, namun ia dikalahkan oleh Pierre Gasly dengan selisih 0,060 detik setelah pembalap Alpine tersebut mencatatkan putaran luar biasa di saat-saat terakhir.

Pembalap asal Inggris berusia 28 tahun itu gagal memperbaiki catatan waktunya pada putaran terakhir Q3, dan Wolff menyebut upaya tersebut terganggu oleh ulah Verstappen.

Saat ditanya apakah ada masalah yang dialami Russell, Wolff mengatakan kepada Sky Sports F1: "Ya, menurut saya itu terjadi di bagian akhir, saat ia dirugikan oleh Max pada putaran penentu ketika baru saja memulai lap.

"Jaraknya terlalu dekat, dan hal itu pada akhirnya mengganggu catatan waktu putaran serta membuat kehilangan pole."

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Verstappen hampered Russell, according to Wolff

Russell mengatakan bahwa ia memulai putaran terakhirnya terlalu dekat dengan Verstappen.

"Segalanya tampak baik-baik saja, namun saat memasuki tikungan Parabolica, Max tiba-tiba mengerem keras karena tidak ingin menjadi mobil terdepan," jelas Russell.

"Jika menengok ke belakang, mungkin lebih baik tidak melakukan hal itu, tetapi posisi start kedua tetaplah posisi yang bagus."

Dengan Andrea Kimi Antonelli harus memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin, balapan hari Minggu ini menjadi kesempatan emas bagi Russell untuk memangkas ketertinggalan 59 poin dari pembalap asal Italia tersebut dalam klasemen kejuaraan.

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Russell remains in a good place to claim an important win

Namun, Wolff mewaspadai ancaman yang dihadapi Russell, termasuk dari Gasly yang meraih kemenangan F1 pertamanya di Monza pada tahun 2020.

"Anda harus selalu menganggap serius semua pesaing," ujar Wolff.

"Mereka memiliki kecepatan yang sangat tinggi di trek lurus. Mereka telah banyak mengurangi hambatan angin (*drag*), dan untuk satu putaran, hal itu terbukti menjadi faktor penentu."

"Balapan adalah situasi yang sama sekali berbeda, jadi kita lihat saja nanti."

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Wolff juga mengecilkan peluang Antonelli untuk bangkit dan meraih podium.

"Menurut saya, itu permintaan yang terlalu berat," aku Wolff. "Anda bisa melihat betapa sulitnya situasi begitu Anda melewati kelompok pembalap di barisan belakang.

"Performa mereka sangat rapat, jadi kecuali Anda menerapkan strategi yang sangat berbeda dan sedikit berjudi, menurut saya hal itu tidak mungkin dilakukan."