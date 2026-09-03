Lando Norris Mendirikan Tim Balap Junior untuk F4 dan F3

Lando Norris telah membuat pengumuman penting menjelang akhir pekan Grand Prix Italia.

Lando Norris is launching his own junior team to help drivers get to F1
Lando Norris is launching his own junior team to help drivers get to F1

Lando Norris telah meluncurkan tim balap mobil single-seater junior baru, LN4 Fusion, untuk membantu para pembalap menembus Formula 1, yang diumumkan pada hari Rabu jelang Grand Prix Italia di Monza.

LN4 Fusion akan dikelola oleh mantan bos Prema, Rene Rosin, dan akan berkompetisi di kejuaraan F4 Italia, FIA Formula Regional European Championship, serta Formula 3 pada musim depan.

Tim ini juga menargetkan untuk bergabung dengan Formula 2 dan telah memulai program uji coba F4 Inggris.

Norris is putting his own money into the project
Norris is putting his own money into the project

Norris, yang meraih gelar juara dunia F1 pertamanya tahun lalu, menginvestasikan dananya sendiri ke dalam proyek ini sekaligus membentuk program pengembangan pembalap bernama LN4 Legacy Programme, yang akan dipimpin oleh mantan direktur olahraga Alpine, Julian Rouse.

"Saya sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang hebat sepanjang karier saya, dan saya tahu bahwa untuk bisa sampai ke Formula 1, dibutuhkan lebih dari sekadar bakat," ujar pembalap McLaren tersebut.

“Anda membutuhkan orang-orang yang tepat di sekeliling Anda, dukungan yang tepat, serta peluang yang tepat pada saat yang tepat. Itulah inti dari kedua proyek ini.

“LN4 Fusion berfokus pada pembentukan tim balap yang mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di ajang balap junior, didukung oleh orang-orang hebat dan lingkungan yang ideal bagi pengembangan para pembalap. Sementara itu, LN4 Legacy Programme bertujuan membantu pembalap muda berbakat mendapat peluang yang mungkin tidak bisa mereka peroleh tanpa program ini.”

LN4 Fusion will compete in F3 next year and has its sights set on F2
LN4 Fusion will compete in F3 next year and has its sights set on F2

LN4 Fusion mendapat dukungan dari kelompok investasi yang dipimpin oleh Dan Richards, yang telah mengakuisisi aset dari tim F3, AIX Racing, demi berlaga dalam kejuaraan tersebut pada tahun 2027.

Markas tim akan berada di Veneto, Italia utara, sementara sebuah basis operasional juga akan didirikan di Cambridgeshire, Inggris.

"Apa yang telah kami wujudkan ini jauh melampaui sekadar akuisisi sebuah tim balap," ujar Richards.

"Kami telah menyatukan kombinasi yang langka dan mengamankan kepemimpinan olahraga yang tepat di industri ini: sebuah operasi yang sudah mapan, seorang Juara Dunia Formula 1, Team Principal paling sukses dalam ajang balap single-seater junior selama dua dekade terakhir, keahlian motorsport kelas dunia, investasi yang signifikan, serta ambisi bersama untuk membangun tim yang mampu bersaing di level tertinggi olahraga ini.

"Diperlukan upaya kolektif yang luar biasa untuk menyatukan berbagai elemen tersebut, namun sejak awal tujuannya adalah membangun hal ini dengan tepat dan untuk jangka panjang. Memberikan ruang dan kemandirian bagi setiap elemen akan menciptakan lingkungan yang tepat bagi orang-orang hebat di dalam organisasi - dimulai dengan René - untuk memberikan kinerja terbaik mereka."

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F1
Lando Norris
McLaren
Lando Norris Mendirikan Tim Balap Junior untuk F4 dan F3
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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