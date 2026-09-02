Ferrari akan Membawa Pembaruan Mesin F1 Kedua di Monza

Ferrari akan membawa Power unit Formula 1 yang telah ditingkatkan ke Grand Prix Italia dalam upaya memangkas jarak dengan tim-tim terdepan.

Pembaruan mesin ini dimungkinkan oleh token ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), di mana sebelumnya Ferrari sudah membawa upgrade di Grand Prix Austria.

Dalam beberapa pekan terakhir, Ferrari merosot menjadi tim terbaik ketiga, sementara McLaren muncul sebagai penantang baru bagi Mercedes setelah Lando Norris meraih kemenangan berturut-turut di Hungaria dan Belanda.

Usai balapan di Zandvoort, pihak Scuderia sempat meredam ekspektasi mengenai peluang sukses di hadapan pendukung tuan rumah di Monza.

Namun, pembaruan mesin ini dipastikan akan memberi harapana, apalagi tim akan membalap dengan livery penghormatan untuk juara dunia tujuh kali Michael Schumacher dengan corak khusus yang menyerupai mobilnya pada musim 1996.

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Vasseur hopes to close the gap to Mercedes with this latest update © XPB Images

"Monza selalu menjadi akhir pekan yang sangat istimewa bagi Ferrari," ujar Team Prinicpal, Fred Vasseur. "Balapan di hadapan para tifosi kami memberikan energi luar biasa bagi seluruh tim, dan tahun ini akan ada dimensi emosional tambahan saat kami memberikan penghormatan kepada Michael Schumacher serta warisan yang ia tinggalkan bagi perusahaan kami.

"Semangatnya yang tak kenal lelah untuk terus melakukan perbaikan, perhatiannya terhadap detail, dan keyakinan kuatnya pada kerja sama tim merupakan nilai-nilai yang tetap menjadi kunci bagi kami hingga saat ini."

"Dari sisi performa, kami menghadirkan unit daya yang telah diperbarui sebagai bagian dari peluang pengembangan yang tersedia dalam kerangka ADUO.

"Ini merupakan langkah ke arah yang tepat dan, seperti yang kita ketahui, tahun ini sangat bergantung pada peningkatan-peningkatan kecil yang berdampak signifikan.

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"Monza adalah sirkuit yang menantang dengan persaingan yang sangat ketat; prioritas kami adalah menjalankan setiap aspek sepanjang akhir pekan ini sebaik mungkin, mulai dari hari Jumat.

"Kami ingin memetik motivasi tambahan dari semangat para pendukung tuan rumah dan menyuguhkan performa yang kuat bagi para tifosi di akhir pekan ini."

Red Bull may have the best engine, but it has struggled to match the front-runners © XPB Images

Penilaian ADUO, yang dievaluasi ulang setelah balapan di Zandvoort, tetap menunjukkan bahwa Red Bull memiliki mesin pembakaran internal terbaik, tanpa memperhitungkan komponen elektrik dari unit daya dalam pengukuran tersebut.

Hal ini berarti bahwa sementara pabrikan lain dapat meningkatkan performa unit mereka, Red Bull tidak dapat menghadirkan komponen yang telah disempurnakan ke lintasan.

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Pembaruan terkini dari Ferrari dilaporkan memberikan tambahan tenaga sekitar 15 bhp, yang akan secara signifikan memangkas selisih performa dengan Mercedes.

Tambahan tenaga tersebut juga dapat menahan laju pemimpin klasemen Kimi Antonelli, yang akan berupaya bangkit pada hari Minggu saat ia memulai balapan dari posisi paling belakang akibat penalti mesin.