Ferrari Ungkap Livery Tribute Michael Schumacher untuk F1 GP Italia

Ferrari telah mengungkap livery spesial yang terinspirasi oleh Michael Schumacher untuk Grand Prix Italia.

Ferrari is running its SF-26 cars in a Michael Schumacher tribute livery at Monza
Ferrari is running its SF-26 cars in a Michael Schumacher tribute livery at Monza

Ferrari telah meluncurkan livery khusus sebagai penghormatan kepada Michael Schumacher untuk balapan kandang Formula 1 mereka di Grand Prix Italia.

Scuderia kerap menampilkan livery khusus untuk balapan kandang mereka di Monza. Kali ini, desain tersebut memberikan penghormatan kepada warisan Schumacher dengan merujuk pada mobil F1 mereka dari tahun 1996, F310.

Desain ini menampilkan dominasi warna merah yang lebih kuat serta detail tujuh bintang - elemen yang menghiasi desain helm Schumacher - di samping penggunaan pelek warna emas dan gaya balap bergaya retro.

Lewis Hamilton dan Charles Leclerc juga akan mengenakan baju balap khusus yang terinspirasi oleh Schumacher untuk akhir pekan di Monza.

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Baju balap baru Ferrari didominasi warna merah dan, seperti halnya corak SF-26, menampilkan tujuh bintang Schumacher.

Schumacher memenangkan lima gelar juara dunia secara berturut-turut bersama Ferrari antara tahun 2000 dan 2004.

Grand Prix Italia akhir pekan ini menandai peringatan 30 tahun kemenangan pertama Schumacher bersama Ferrari pada tahun 1996, sekaligus 20 tahun setelah kemenangan terakhirnya di F1 pada tahun 2006, yang juga terjadi di Monza.

Itu adalah satu dari lima kemenangan Grand Prix Italia sebanyak lima kali bersama Ferrari.

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Ferrari menyongsong balapan kandangnya dengan menempati posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor, tertinggal 87 poin dari Mercedes.

Hamilton menempati posisi ketiga dalam klasemen pembalap. Juara dunia tujuh kali itu memiliki jumlah poin yang sama dengan George Russell, dan keduanya tertinggal 59 poin dari Andrea Kimi Antonelli.

Leclerc berada di posisi kelima, tertinggal 28 poin lagi di belakang Hamilton.

Tags:

F1
Ferrari
Michael sSchumacher
Ferrari Ungkap Livery Tribute Michael Schumacher untuk F1 GP Italia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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