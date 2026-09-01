Alex Albon Dukung Williams untuk Pulih dari 2026 yang Buruk

Alex Albon baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan Williams dan meyakini tim tersebut akan bangkit dari 2026 yang sulit.

Albon has confidence that Williams can recover from its stuggles
Albon has confidence that Williams can recover from its stuggles
© XPB Images

Alex Albon telah menyatakan keyakinannya bahwa tim Formula 1 Williams mampu bangkit kembali setelah menjalani musim 2026 yang mengecewakan, di mana tim tersebut gagal meraih poin dalam enam balapan berturut-turut.

Bos Williams, James Vowles, sempat membangun ekspektasi tinggi menjelang musim 2026, ia terus menegaskan sepanjang tahun lalu bahwa timnya akan menjadi penantang podium secara rutin di era baru ini. Namun, kenyataan yang terjadi justru sangat jauh berbeda dari harapan tersebut.

Mengingat mereka adalah satu-satunya tim yang gagal menyelesaikan mobil tepat waktu untuk uji coba Shakedown pra-musim, memiliki mobil yang terlalu berat dan belum matang pengembangannya dalam tiga balapan pertama sebelum akhirnya menghadirkan paket spesifikasi balapan di Miami.

Kini berpotensi memiliki paket mobil terlambat kedua di grid - Vowles pastinya telah melancarkan upaya persuasi luar biasa untuk mempertahankan Albon dan Carlos Sainz selama satu tahun lagi.

Albon last scored a point in Monaco
Albon last scored a point in Monaco
© XPB Images

"Bagi saya, tahun ini sangat membuat frustrasi, tetapi ini adalah kali pertama, misalnya, saya benar-benar melihat kami mengkaji masalah-masalah ini secara mendalam, hingga ke tingkat yang menurut saya mungkin sempat kita abaikan, bahkan pada tahun lalu," ujar Albon.

"Kami meraih hasil-hasil yang bagus, namun masalah-masalah itu tetap ada.

"Namun tahun ini, hal tersebut ditanggapi dengan jauh lebih serius dan pada tingkat yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. 

"Saya berharap tahun ini hanyalah sebuah penyimpangan sesaat. Tahun depan, saya ingin melihat adanya kemajuan, dan saya ingin melihat kita kembali ke posisi yang saya yakini mencerminkan potensi tim ini."

Saat ditanya apa yang membuatnya yakin bahwa situasi ini hanyalah hambatan sesaat dan Williams akan menunjukkan kemajuan pada tahun 2027, Albon menambahkan: "Jika saya membandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan saat ini, rasanya - setidaknya bagi saya - ada kemajuan yang berkelanjutan.

"Saya tidak bicara soal hasil, karena menurut saya hasil adalah buah dari apa yang dikerjakan di pabrik. Saya mengatakan hal itu karena, bahkan tahun lalu pun, sebagian besar waktu kami beroperasi sebagai tim papan tengah yang solid dan terorganisasi dengan baik. Strategi kami kuat, dan kami juga paham betul mengenai kelemahan mobil kami.

Albon and Sainz are staying put at Williams for 2027
Albon and Sainz are staying put at Williams for 2027

"Kami masih menghadapi masalah mendasar pada karakteristik mobil kami. Tentu saja, downforce membantu menutupi banyak masalah tersebut, dan kami melihat tahun ini bahwa ketika downforce dikurangi, masalah-masalah itu justru menjadi semakin nyata.

"Namun, bagi saya, yang penting adalah adanya kemajuan yang konsisten. Lalu tahun ini - entah karena kami mencoba melakukan lebih dari yang sanggup kami tangani atau bukan - terasa seolah-olah kami mengalami kemunduran di beberapa aspek. Yang jelas, kami sedang berupaya keras membenahi aspek-aspek tersebut.

"Menurut saya, reaksi dari JV - dan hal ini juga terlihat pada orang-orang yang kami rekrut - menunjukkan adanya arah yang jelas."

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2026
Williams
F1
Alexander Albon
Alex Albon Dukung Williams untuk Pulih dari 2026 yang Buruk
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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