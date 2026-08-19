Carlos Sainz Bertahan di Willams F1 dengan Kontrak Multi-Tahun Baru

Carlos Sainz telah berkomitmen pada masa depan F1-nya bersama Williams.

Carlos Sainz, Williams Racing, 2026 Hungary GP
Carlos Sainz, Williams Racing, 2026 Hungary GP
© XPB Images

Carlos Sainz masih menaruh kepercayaan pada proyek Formula 1 Williams dengan menandatangani perpanjangan kontrak "multi-tahun" bersama tim tersebut.

Kesepakatan ini mengakhiri spekulasi luas mengenai masa depan pembalap asal Spanyol tersebut di F1 sekaligus melengkapi line-up pembalap Williams untuk musim 2027, menyusul keputusan rekan setimnya, Alex Albon, yang telah menyepakati perpanjangan kontrak satu tahun awal pekan ini.

Sainz sempat menimbang berbagai pilihan selama jeda musim panas F1 - di performa mengecewakan Williams - sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru dengan tim asal Inggris tersebut.

It has been a tough season for Williams
It has been a tough season for Williams

“Saya sangat senang mengumumkan kelanjutan perjalanan saya bersama keluarga tim F1 Atlassian Williams,” kata Sainz.

"Saya benar-benar percaya pada orang-orang yang membentuk tim ini, baik di pabrik maupun di trek, dan investasi serta kerja keras yang terjadi di baliknya.

"Kami memiliki apa yang diperlukan untuk membalikkan keadaan ini bersama-sama. Saya berkomitmen seperti pada hari pertama untuk membantu Williams kembali ke tempatnya semula, dan saya berharap dapat menciptakan lebih banyak kenangan bersama tim.”

Sainz bergabung dengan Williams pada tahun 2025 setelah kehilangan kursinya di Ferrari yang diambil alih oleh Lewis Hamilton, dan ia mengawali kiprahnya bersama tim Grove dengan gemilang.

Ia berhasil meraih dua podium luar biasa yang membantu Williams mengamankan posisi kelima yang mengesankan dalam kejuaraan konstruktor tahun 2025.

Williams berharap dapat melanjutkan kemajuan mereka pada tahun 2026, tetapi justru tertinggal akibat mobil yang jauh dari kecepatan kompetitif dan memiliki bobot berlebih.

Sainz baru mengumpulkan enam poin sementara Williams terus kesulitan pada pertengahan musim.

Tanpa adanya pilihan alternatif yang nyata untuk tahun 2027, pembalap 31 tahun itu telah menyepakati ketentuan baru dengan Williams.

Albon and Sainz will complete Williams' F1 line-up for 2027
Albon and Sainz will complete Williams' F1 line-up for 2027
© XPB Images

"Sejak ia bergabung, bakat Carlos di balik kemudi dan dedikasinya di pabrik telah menjadi aset yang sangat berharga bagi proyek ini, ia bekerja tanpa henti bersama para insinyurnya untuk memangkas waktu hingga hitungan milidetik," tambah Team Principal Williams, James Vowles.

"Ia adalah sosok pemimpin dalam tim ini, dan saya sangat senang ia dapat melihat potensi yang ada seiring upaya kami membangun kembali tim. Bukan hanya kemampuan balap dan kecepatannya yang menonjol, melainkan juga kerja kerasnya di balik layar demi mencapai performa tinggi.

"Carlos memiliki keyakinan dan ambisi yang sama dengan kami di tim Atlassian Williams F1, serta terus berupaya keras setiap harinya untuk mewujudkan hal tersebut. Bersama Alex, saya sangat yakin kami memiliki salah satu susunan pembalap terkuat di grid, serta tim yang mampu berjuang bersama untuk memaksimalkan setiap aspek performa."

Tags:

F1
Carlos Sainz Jr
Williams
Carlos Sainz Bertahan di Willams F1 dengan Kontrak Multi-Tahun Baru
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Hulkenberg Sindir Sainz saat Rumor Audi Kembali Merebak
Hulkenberg jokingly offered a reserve drive to Sainz
F1 Feature
Para Pembalap yang Dapat Membuka Pasar Pembalap F1 2027
Verstappen's F1 future is the subject of huge speculation
F1 News
Williams Akui Paket Upgrade Silverstone Tidak Memenuhi Ekspektasi
Vowles at Silverstone
F1 News
Williams Menilai Peluangnya untuk Mempertahankan Carlos Sainz
Sainz at Silverstone
F1 News
Bagaimana Carlos Sainz Dijatuhi Hukuman 'Overlap' di F1 GP Inggris?
Sainz was hit with a rare F1 penalty
F1 News
Williams Siapkan Pengembangan "Sepenuhnya Baru" untuk Mobil 2026
Alex Albon, Williams Racing, 2026 Austrian GP

Latest News

F1 News
Carlos Sainz Bertahan di Willams F1 dengan Kontrak Multi-Tahun Baru
1h ago
Carlos Sainz, Williams Racing, 2026 Hungary GP
F1 News
Tsunoda Comeback di GP Belanda saat Hadjar Digantikan Lawson
3h ago
Tsunoda will make an unexpected F1 return at Zandvoort
F1 News
Steiner Akui Dirinya Terlalu Lama Bertahan di Haas F1
4h ago
Steiner believes he stayed with Haas for 'two years too long'
F1 News
Mercedes Ungkap Seberapa Masif 'Lomba Pengembangan' di F1 2026
22h ago
Developments have delivered significant lap time across the season
F1 News
RESMI: Williams Pertahankan Alex Albon untuk Musim F1 2027
18/08/26
Albon will remain with Williams into 2027

More News

F1 News
Verstappen Hanya Ingin Menikmati Balapan F1 Terakhir di Zandvoort
18/08/26
Verstappen celebrates his 2023 Dutch Grand Prix victory
F1 News
Steiner Mengklaim Mercedes Tidak Membutuhkan Verstappen
17/08/26
Max Verstappen and Kimi Antonelli
F1 News
Bearman Akui Kebangkitan Hamilton "Tak Ideal" untuk Kariernya
17/08/26
Lewis Hamilton and Ollie Bearman at the 2024 Saudi Arabian Grand Prix
F1 News
Mercedes Butuh Keputusan Krusial untuk Redam Konflik Gelar
14/08/26
Antonelli and Russell in discussion
F1 News
Perez Minta Cadillac untuk Meninjau Kembali Seluruh Prosesnya
14/08/26
Perez has been left wanting more from Cadillac's upgrades