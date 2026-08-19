Carlos Sainz Bertahan di Willams F1 dengan Kontrak Multi-Tahun Baru

Carlos Sainz masih menaruh kepercayaan pada proyek Formula 1 Williams dengan menandatangani perpanjangan kontrak "multi-tahun" bersama tim tersebut.

Kesepakatan ini mengakhiri spekulasi luas mengenai masa depan pembalap asal Spanyol tersebut di F1 sekaligus melengkapi line-up pembalap Williams untuk musim 2027, menyusul keputusan rekan setimnya, Alex Albon, yang telah menyepakati perpanjangan kontrak satu tahun awal pekan ini.

Sainz sempat menimbang berbagai pilihan selama jeda musim panas F1 - di performa mengecewakan Williams - sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru dengan tim asal Inggris tersebut.

It has been a tough season for Williams

“Saya sangat senang mengumumkan kelanjutan perjalanan saya bersama keluarga tim F1 Atlassian Williams,” kata Sainz.

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"Saya benar-benar percaya pada orang-orang yang membentuk tim ini, baik di pabrik maupun di trek, dan investasi serta kerja keras yang terjadi di baliknya.

"Kami memiliki apa yang diperlukan untuk membalikkan keadaan ini bersama-sama. Saya berkomitmen seperti pada hari pertama untuk membantu Williams kembali ke tempatnya semula, dan saya berharap dapat menciptakan lebih banyak kenangan bersama tim.”

Sainz bergabung dengan Williams pada tahun 2025 setelah kehilangan kursinya di Ferrari yang diambil alih oleh Lewis Hamilton, dan ia mengawali kiprahnya bersama tim Grove dengan gemilang.

Ia berhasil meraih dua podium luar biasa yang membantu Williams mengamankan posisi kelima yang mengesankan dalam kejuaraan konstruktor tahun 2025.

Williams berharap dapat melanjutkan kemajuan mereka pada tahun 2026, tetapi justru tertinggal akibat mobil yang jauh dari kecepatan kompetitif dan memiliki bobot berlebih.

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Sainz baru mengumpulkan enam poin sementara Williams terus kesulitan pada pertengahan musim.

Tanpa adanya pilihan alternatif yang nyata untuk tahun 2027, pembalap 31 tahun itu telah menyepakati ketentuan baru dengan Williams.

Albon and Sainz will complete Williams' F1 line-up for 2027 © XPB Images

"Sejak ia bergabung, bakat Carlos di balik kemudi dan dedikasinya di pabrik telah menjadi aset yang sangat berharga bagi proyek ini, ia bekerja tanpa henti bersama para insinyurnya untuk memangkas waktu hingga hitungan milidetik," tambah Team Principal Williams, James Vowles.

"Ia adalah sosok pemimpin dalam tim ini, dan saya sangat senang ia dapat melihat potensi yang ada seiring upaya kami membangun kembali tim. Bukan hanya kemampuan balap dan kecepatannya yang menonjol, melainkan juga kerja kerasnya di balik layar demi mencapai performa tinggi.

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"Carlos memiliki keyakinan dan ambisi yang sama dengan kami di tim Atlassian Williams F1, serta terus berupaya keras setiap harinya untuk mewujudkan hal tersebut. Bersama Alex, saya sangat yakin kami memiliki salah satu susunan pembalap terkuat di grid, serta tim yang mampu berjuang bersama untuk memaksimalkan setiap aspek performa."