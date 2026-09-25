Carlos Sainz Dihukum Turun Lima Grid atas Pelanggaran Kualifikasi

Carlos Sainz dijatuhi penalti berat akibat pelanggaran dalam sesi kualifikasi Grand Prix Azerbaijan.

Carlos Sainz's qualifying results was wrecked by a penalty
Carlos Sainz's qualifying results was wrecked by a penalty

Hasil kualifikasi terbaik musim ini bagi tim Williams di Grand Prix Azerbaijan harus pupus akibat penalti berat yang dijatuhkan kepada Carlos Sainz.

Sainz berhasil membawa mobil Williams yang telah ditingkatkan performanya menembus Q3 untuk pertama kalinya pada musim 2026 dan mengamankan posisi start kesembilan lewat penampilan impresif pada sesi kualifikasi di Baku

Tapi, pencapaian tersebut menjadi sia-sia setelah Sainz dijatuhi penalti turun grid lima posisi karena gagal melambat secara signifikan saat bendera kuning, yang dikibarkan setelah Lando Norris keluar dari trek di depannya pada bagian akhir kualifikasi.

Akibatnya, posisi Sainz melorot dari urutan ke-9 dan ia harus memulai Grand Prix Azerbaijan hari Sabtu - yang akan berlangsung selama 51 putaran - dari posisi ke-14, yang menjadi pukulan telak bagi harapan Williams untuk meraih poin yang jarang mereka dapatkan.

Sainz, yang sebelumnya telah mendapat teguran pada hari Jumat akibat pelanggaran serupa saat sesi latihan terakhir, juga dikenai dua poin penalti pada lisensi pembalapnya, sehingga total poin penaltinya kini mencapai empat dalam kurun waktu 12 bulan.

“Bendera Kuning tunggal dikibarkan di Sektor Marshalling 4 dan 5, khususnya setelah Tikungan 2 dan saat mendekati Tikungan 3. Tanda peringatan kuning tersebut terlihat jelas dan SAI juga telah menerima peringatan radio dari tim: ‘Kuning di depan, kurangi kecepatan (lift).’ 

"SAI mengonfirmasi dalam sidang bahwa ia menyadari situasi Bendera Kuning tersebut,” demikian pernyataan para steward dalam putusan mereka.

“SAI menjelaskan bahwa ia bermaksud menunjukkan pengurangan kecepatan di sepanjang area kuning tersebut secara keseluruhan. Ia menyatakan tidak menganggap perlu untuk mengurangi kecepatan di lintasan lurus, melainkan bermaksud menunjukkan responsnya saat mendekati dan keluar dari Tikungan 3.

"Ia menganggap hal ini sebagai ‘pengurangan kecepatan menyeluruh’ (global lift) yang mencakup sektor kuning berurutan. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa mobil yang awalnya menyebabkan munculnya tanda kuning sudah tidak lagi berada di area run-off dan ia memperkirakan Bendera Kuning akan segera ditarik.

“Para Steward tidak menerima penafsiran ini. Jika beberapa sektor marshalling yang berurutan berada dalam kondisi Bendera Kuning, pembalap wajib menunjukkan reaksi nyata berupa pengurangan kecepatan di setiap sektor *marshalling* Kuning tersebut.

"Pengurangan kecepatan di sektor berikutnya tidak dapat dianggap memenuhi persyaratan yang berlaku untuk sektor Kuning sebelumnya secara surut. Kewajiban ini juga tidak bergantung pada penilaian pembalap sendiri mengenai apakah bahaya awal masih ada di bagian tertentu dari sektor Kuning tersebut.

“Data telemetri menunjukkan dengan jelas bahwa reaksi SAI terhadap Bendera Kuning hanya terjadi di Sektor Marshalling 5. Tidak ada pengurangan kecepatan yang berarti di Sektor Marshalling 4 yang secara realistis dapat dikaitkan dengan respons terhadap Bendera Kuning tersebut. Faktanya, SAI justru mencatatkan waktu tercepatnya dalam sesi itu di Sektor Marshalling 4.

“Oleh karena itu, Steward tidak menerima argumen bahwa tindakan melambat yang dilakukan kemudian di Sektor Marshalling 5 dianggap sebagai respons ‘menyeluruh’ yang memadai untuk mencakup kedua sektor tersebut. 

"Hal ini berbeda dengan kasus-kasus di mana data telemetri menunjukkan adanya respons signifikan terhadap kondisi bendera kuning, meskipun pengurangan waktu sektor secara keseluruhan tergolong kecil.

“Dalam kasus ini, SAI menyadari adanya kondisi bendera kuning dan telah menerima peringatan tegas dari tim; indikasi bendera kuning terlihat jelas, dan data telemetri menunjukkan bahwa ia tidak melakukan reaksi yang diwajibkan saat berada di Sektor Marshalling 4.

"Dengan demikian, Steward memutuskan bahwa SAI gagal mengurangi kecepatan secara memadai saat kondisi Bendera Kuning Tunggal (Single Yellow Flag) berlaku di Sektor Marshalling 4.

“Sanksi standar menurut Pedoman Penalti untuk pelanggaran ini selama sesi Kualifikasi adalah penurunan posisi start (grid) sebanyak 5 tingkat.”

Tags:

F1
Carlos Sainz Jr
Williams
Carlos Sainz Dihukum Turun Lima Grid atas Pelanggaran Kualifikasi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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