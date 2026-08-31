Sainz Mengungkap Kesalahan Dasar Williams dengan Mobil 2026

Carlos Sainz menyebut situasi sulit yang dihadapi Williams sepanjang musim 2026 sebagai "badai sempurna" saat mereka semakin kesulitan menembus persaingan papan tengah.

Williams belum meraih satu pun poin dalam enam seri balapan terakhir sejak Grand Prix Monako, dan akibat peningkatan performa yang dilakukan Aston Martin baru-baru ini, posisi mereka dalam hierarki persaingan pun semakin merosot.

Sepanjang musim 2025 yang berjalan jauh lebih baik dari dugaan - di mana Sainz berhasil meraih dua kali finis di podium - Team Principal James Vowles secara konsisten menunjuk tahun 2026 sebagai momen tim akan melesat naik dalam urutan kompetisi.

Namun kenyataannya, Williams justru menjadi satu-satunya yang melewatkan sesi Shakedown, baru menghadirkan paket pengembangan yang sedianya disiapkan untuk balapan pertama pada putaran keempat di Miami, serta terkendala oleh masalah mobil yang terlalu berat dan belum dikembangkan secara optimal sejak saat itu.

Williams missed the pre-season shakedown but racked up mileage in Bahrain © XPB Images

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Setelah menandatangani kontrak baru berdurasi beberapa tahun menjelang Grand Prix Belanda, pembalap asal Spanyol itu terus-menerus ditanya mengapa ia memilih untuk bertahan di tim yang jelas-jelas sedang kesulitan.

"Saya percaya pada proyek ini," ujarnya. "Saya sudah mengatakannya sejak awal. Situasi ini merupakan pukulan telak bagi ekspektasi saya, terutama setelah performa kami yang sangat baik tahun lalu.

"Menurut saya, fakta bahwa performa tahun lalu melampaui ekspektasi - dan mungkin turut meningkatkan harapan saya untuk tahun ini - justru membuat situasinya terasa lebih berat. Kenyataannya, tahun ini malah menjadi seperti 'badai sempurna' yang menghadirkan segala macam masalah yang mungkin terjadi.

"Kami telah menghasilkan mobil yang terlambat rampung, mobil yang kelebihan bobot, dan mobil tanpa downforce. Yang dalam istilah Formula 1, justru merupakan segala hal yang ingin dicapai pada sebuah mobil.

Vowles has been trying to steady the ship at Williams

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"Kami keliru dalam menerapkan dasarnya, dan sebagai sebuah tim, saya ingin memastikan hal itu tidak terulang lagi. Namun di saat yang sama, saya tidak akan meninggalkan proyek yang saya yakini ini.

"Kehadiran seorang pembalap merupakan bagian mendasar dalam menunjukkan komitmen kepada seluruh pekerja - kepada 1.000 orang yang bekerja di balik layar. Saya tidak ingin membiarkan siapa pun terkatung-katung, dan saya berkomitmen penuh terhadap proyek ini."

Sainz memiliki kebiasaan meninggalkan tim dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan saat ia pertama kali bergabung.

Menyinggung situasinya di Williams, Sainz berseloroh: "Kalau begitu, seharusnya saya pergi tahun lalu setelah meraih podium! Ambil podium di Qatar lalu bilang, 'Dadah!' Tidak, saya cuma bercanda."