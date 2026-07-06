Bagaimana Carlos Sainz Dijatuhi Hukuman 'Overlap' di F1 GP Inggris?

Carlos Sainz mendapat hukuman penalti yang jarang terjadi di Formula 1 pada Grand Prix Inggris.

Sainz was hit with a rare F1 penalty
Sainz was hit with a rare F1 penalty
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Pembalap Williams Carlos Sainz dikenai penalti pasca balapan yang jarang terjadi di Grand Prix Inggris.

Sainz mendapat penalti satu lap yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah ia terbukti salah dengan melakukan unlap di bawah Safety Car pada akhir balapan 52 Lap pada hari Minggu di Silverstone.

Insiden aneh ini langsung diinvestigasi Steward pasca balapan, yang menyebabkan Sainz dihukum. Sainz finis di posisi ke-12, tetapi penalti tersebut menurunkannya ke posisi ke-17 dalam klasifikasi akhir balapan.

Silverstone's pit lane layout played a role
Silverstone's pit lane layout played a role

Pembalap Spanyol itu tertinggal satu putaran sebelum Max Verstappen memicu safety car ketika dia menghempaskan Red Bull-nya ke gravel trap tikungan Stowe pada Lap 48.

Karena situasi yang tidak biasa, Sainz mengunlap dirinya ketika ia masuk pit di bawah Safety Car karena tata letak masuk pit yang spesifik dan unik di Silverstone.

Pembalap Spanyol itu diklasifikasikan sebagai pembalap di lap terdepan, yang berarti tidak bisa melakukan unlap. Namun, ia tidak perlu melakukannya karena sudah berada di lap terdepan setelah pit-stopnya.

Hukuman yang diberikan secara efektif menghapus putaran yang secara tidak sah diperoleh Sainz. Terlepas dari penalti tersebut, Sainz masih berada di posisi terdepan di depan mobil Aston Martin milik Fernando Alonso dan Lance Stroll.

The penalty relegated Sainz from P12 to P17
The penalty relegated Sainz from P12 to P17

“Steward mencatat bahwa, setelah menyelesaikan pit stop, Mobil 55 kembali tertinggal satu putaran ketika kembali ke lintasan,” jelas para steward dalam putusan mereka.

“Mengingat tata letak lintasan yang tidak biasa pada acara ini, Steward memahami bagaimana rangkaian peristiwa tersebut mungkin telah berkontribusi pada kebingungan tim.

“Perwakilan tim mengakui bahwa tim tetap melakukan dua kesalahan: pertama, dengan gagal menyadari bahwa Mobil 55 bukanlah mobil yang tertinggal satu putaran pada titik referensi yang relevan berdasarkan Pasal B5.13.4 c), dan kedua, dengan gagal mencatat bahwa Mobil 55 tidak termasuk dalam pesan kontrol balapan yang mengidentifikasi mobil-mobil yang diizinkan untuk menyalip safety car.

“Perwakilan tim menerima bahwa mereka secara tidak sengaja melakukan unlap padahal mereka tidak berhak melakukannya.”

Ini menjadi kali pertama sejak Ricardo Zunino, yang memotong tikungan pada Grand Prix Argentina 1981, seorang pembalap dihukum penalti satu lap.

Bagaimana Carlos Sainz Dijatuhi Hukuman 'Overlap' di F1 GP Inggris?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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