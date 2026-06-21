Alex Albon Pesimistis dengan Williams Jelang F1 GP Austria

Williams gagal memenuhi ekspektasinya pada tahun 2026, dan Alex Albon khawatir Grand Prix Austria akan menjadi akhir pekan sulit lainnya bagi tim tersebut.

Setelah tujuh akhir pekan musim Formula 1 2026, Williams berada di posisi kedelapan dalam klasemen konstruktor, hanya di belakang Audi, Cadillac, dan Aston Martin.

Williams menyatakan ambisinya untuk memanfaatkan regulasi baru musim ini untuk naik peringkat, tetapi dengan mobil yang kelebihan bobot dan datang terlambat, tim kesulitan untuk memenuhi ekspektasinya. Hal ini terlihat jelas di Barcelona saat Albon maupun Carlos Sainz gagal mencetak poin.

Albon in Barcelona © XPB Images

Meskipun menyatakan bahwa keadaan seharusnya "lebih baik" di Austria, Albon memberikan pandangan yang suram.

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“Jika Anda melihat kecepatan tinggi kami dibandingkan dengan rival lini tengah kami, kami tertinggal cukup jauh,” katanya.

“Jadi jelas, Red Bull Ring, sektor dua dan sektor tiga semuanya berkecepatan tinggi, jadi kita perlu melihat apa yang bisa kita lakukan.

“Tetapi kita tidak boleh lupa, Carlos lolos kualifikasi dengan selisih satu setengah detik dari [Liam] Lawson, jadi kita masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan.”

Dengan finis di posisi kedelapan di Monaco, Albon memegang hasil terbaik Williams musim ini – Sainz hanya mampu finis di posisi kesembilan di China, Miami, dan Kanada.

Namun dengan hanya dua kali finis di posisi 10 besar, dan masalah yang terjadi sepanjang akhir pekan, pembalap Thailand ini berharap timnya dapat memperbaiki masalah yang telah membatasi kemajuannya.

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“Kami melihat ada masalah [mekanis] pada mobil setelah kualifikasi, jadi kami tidak dapat mengubahnya karena aturan parc ferme, dan kami menggunakan waktu di garasi hanya untuk – kami tidak dapat memperbaikinya, tetapi kami dapat sedikit memodifikasinya agar kembali seperti seharusnya,” katanya.

“Kita perlu memahaminya. Kita bisa melihat mobilnya tidak berperilaku sesuai harapan, dan kita perlu memperbaikinya.”

Albon in Barcelona © XPB Images

Ia menambahkan: “Ini menjelaskan mengapa saya tidak tahu mobil apa yang saya kendarai saat kualifikasi. Dari kiri ke kanan, dari tikungan ke tikungan, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan mobil itu. Jadi mungkin ini memberi sedikit kepercayaan diri karena mengetahui sesuatu. Tetapi pada saat yang sama, saya hanya ingin memastikan itu tidak terjadi di Austria.

“Memang seperti itulah keadaannya. Mobil-mobilnya sangat baru dan kami menyadari bahwa ini bukan hanya tentang keandalan dalam hal Power Unit, tetapi juga keandalan di balik layar yang dialami mobil-mobil tersebut.

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“Kami sedang menjalani proses untuk memastikan komponen-komponen pada mobil melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu bagian dari prosesnya.

"Saya tidak akan menyebutnya keberuntungan, saya hanya akan mengatakan bahwa kita harus menjadi lebih baik dalam hal ini, dan melakukan pekerjaan yang lebih baik.”