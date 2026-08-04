Kenapa Masalah pada Mesin F1 2026 Tidak Bisa Dihindari?

FIA telah menjelaskan mengapa berbagai masalah pada mesin F1 2026 tidak dapat dihindari.

Verstappen at Spa
Verstappen at Spa
© XPB Images

Kepala Divisi Single-Seater FIA, Nikolas Tombazis, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dukungan yang diperlukan dari para pabrikan untuk mengubah regulasi Power Unit Formula 1 tahun 2026, saat mereka coba mengantisipasi masalah.

Regulasi baru ini telah banyak dikritik oleh para pembalap dan fans, dengan pembagian daya 50/50 menyebabkan penekanan lebih besar pada manajemen baterai.

Hal ini membuat mobil kehilangan kecepatan di lintasan lurus saat baterai terkuras, F1 juga mendapat kecaman karena menghapus grafik dari siaran TV karena dianggap menutupi masalah ini.

Manufacturers couldn't agree to preventative rule changes
Manufacturers couldn't agree to preventative rule changes

Pembagian tenaga 50/50 akan diubah dalam beberapa tahun ke depan menjadi 60/40 pada tahun 2028, sementara FIA melakukan penyesuaian pada peraturan di Grand Prix Miami dalam upaya untuk meminimalkan beberapa 'superclipping' ekstrem.

Namun, hal ini tidak banyak memperbaiki opini publik, terutama setelah Grand Prix Belgia di Spa.

“Empat di antara mereka tidak setuju…”

Sejumlah pembalap mengkritik FIA karena tidak berbuat lebih banyak untuk mengantisipasi masalah ini dan menerapkan langkah yang lebih baik jelang musim baru.

Tombazis, seperti yang dilaporkan oleh The Race, mengatakan bahwa FIA memang memperkirakan masalah ini akan muncul, bertentangan dengan apa yang dikatakan para pembalap, tetapi perubahan besar pada peraturan menjelang tahun 2026 tidak dapat dilakukan.

Hal ini karena setiap perubahan peraturan harus disetujui oleh empat pabrikan, FIA, dan FOM.

“Jika produsen Power Unit (PU) yang tidak berpartisipasi di F1, misalnya Audi, mereka tetap harus terikat oleh peraturan,” jelas Tombazis.

“Mereka tidak bisa datang kepada kami dan berkata, ‘Yah, Anda tahu kami tidak berpartisipasi, oleh karena itu kami dapat menghabiskan uang lima kali lipat’, misalnya. Itu akan tidak adil.

“Jadi, itulah mengapa ada perjanjian tata kelola yang, di satu sisi, memaksa mereka untuk terikat oleh peraturan, termasuk peraturan keuangan dan operasional, dan semua itu.

“Tetapi di sisi lain, hal itu membatasi seberapa banyak kita dapat mengubah hal-hal secara sepihak sebagai FIA.

F1's 50/50 power split was devised to entice new manufacturers
F1's 50/50 power split was devised to entice new manufacturers

“Oleh karena itu, setiap perubahan harus disetujui oleh sejumlah besar produsen PU. Jadi, untuk jenis perubahan yang kami lakukan, kami membutuhkan setidaknya empat dari mereka untuk menyetujui.

“Sederhananya, empat dari mereka tidak setuju selama bertahun-tahun ketika kami membahas penyesuaian.”

Tombazis mengatakan awal tahun ini bahwa regulasi mesin di masa depan tidak dapat secara efektif disandera oleh produsen Power Unit, demi kebaikan sisi olahraga F1.

F1 diperkirakan akan mengalami perombakan mesin lagi di awal dekade berikutnya, dengan kembalinya mesin V8 disebut-sebut sebagai jalan ke depan.

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FIA
Kenapa Masalah pada Mesin F1 2026 Tidak Bisa Dihindari?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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