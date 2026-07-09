FIA Godok Opsi 'Mesin Netral' untuk Cegah Kontrol Pabrikan atas Tim B

FIA akan mengambil tindakan untuk mengakhiri intrik tim A-B di Formula 1 di tengah meningkatnya keluhan dalam beberapa tahun terakhir.

Ben Sulayem wants to bring back V8s
Ben Sulayem wants to bring back V8s
© XPB Images

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem cukup vokal dalam keinginannya untuk melihat Formula 1 kembali menggunakan mesin V8 Naturally Aspirated, yang juga bisa menjadi cara untuk mengakhiri kekhawatiran terkait hubungan antara tim A dan B.

F1 telah balapan dengan unit daya turbo hybrid V6 sejak 2014. Meskipun susunan unit ini telah berubah secara signifikan selama periode tersebut, filosofi inti ini tetap sama.

Namun, dalam langkah yang mendapat dukungan umum, Ben Sulayem baru-baru ini mengumumkan perubahan tersebut dilakukan paling cepat tahun 2030, menambahkan bahwa “Pada tahun 2031, FIA akan memiliki wewenang untuk melakukannya, tanpa pemungutan suara dari PUM [Pabrikan Power Unit]. Itulah peraturannya.”

V8 engines screamed in 2013
V8 engines screamed in 2013
© XPB Images

Kembali memakai mesin V8 akan menjadi opsi yang jauh lebih murah dibandingkan melanjutkan dengan Power Unit yang ada saat ini. Dengan pemikiran ini, Ben Sulayem berharap dapat menarik satu pabrikan tambahan, yang bisa menjadi pihak netral tanpa keterlibatan tim pabrikan, dan akan memasok "tim B".

"Tidak akan ada kontrol atas tim-tim, tim A atas tim B, yang dipasok dengan mesin mereka," kata Ben Sulayem kepada Reuters.

"Jika terjangkau, maka kita akan memiliki satu mesin untuk tim B, sehingga tidak ada yang dapat menekan mereka dan menyuruh mereka untuk 'memilih seperti ini, atau kami tidak akan memberi Anda mesin yang bagus'."

Ia menambahkan: "Ini akan menjadi mesin pilihan FIA yang akan diizinkan untuk tim-tim.

"Kemudian kita mengontrol netralitas, kita mengontrol kekuatan dan uangnya. Kita tidak bisa begitu saja memberikannya dan mengatakan silakan lakukan itu pada X, Y, Z. Harga mungkin naik dan turun, tetapi FIA akan selalu menjadi penentu."

Verstappen passes Lawson in Miami
Verstappen passes Lawson in Miami
© XPB Images

The relationship between certain teams has been a source of constant frustration for McLaren Racing CEO Zak Brown, with the apparent ease of staff movement between Racing Bulls and Red Bull, notably that of now-Red Bull teamp principal Laurent Mekies, causing the American some unease. Beyond this are some on-track activities that he has also questioned. 

Hubungan lain yang terus menjadi sorotan adalah antara Ferrari dan Haas, dengan Haas memiliki kantor di markas Ferrari di Maranello.

Lebih lanjut, Brown tidak menyembunyikan pemikirannya ketika Mercedes dan bosnya, Toto Wolff, dilaporkan tertarik untuk membeli saham minoritas di Alpine.

Saat ini ada lima pemasok unit daya di grid, dengan Cadillac diperkirakan akan bergabung dengan Ferrari, Mercedes, Red Bull, Ford, Honda, dan Audi dengan unitnya sendiri pada tahun 2029.

Namun, Ben Sulayem memperkirakan bahwa angka ini dapat meningkat lebih lanjut tanpa pengaruh dari luar, dengan menyatakan: "McLaren mengatakan mereka akan melakukannya, lalu ada Alpine, mereka akan membuat mesin mereka sendiri. Sudah ada dua dari mereka yang mengatakan, 'Baiklah, terima kasih.'

"Kemudian akan ada produsen unit daya [baru], mungkin lebih banyak dari jumlah [saat ini]. Itu bagus."

Tags:

F1
2026
FIA
FIA Godok Opsi 'Mesin Netral' untuk Cegah Kontrol Pabrikan atas Tim B
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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