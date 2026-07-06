Ferrari Tidak Menyesali Keputusan Pit Hamilton di Akhir GP Inggris

Ferrari tidak menyesali keputusannya untuk menarik Lewis Hamilton ke pit saat Safety Car di akhir Grand Prix Inggris, meski pada akhirnya itu membuatnya kehilangan posisi kedua.

Hamilton finis ketiga di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, dan George Russell dari Mercedes setelah masuk pit untuk mengganti ban saat Safety Car dikerahkan setelah Max Verstappen dari Red Bull terperosok ke gravel trap pada lap ke-47.

Kedua pembalap Ferrari masuk pit untuk mengganti ban, tetapi saat Leclerc mempertahankan keunggulannya, Hamilton berada tepat di belakang Russell dari Mercedes - yang tetap berada di lintasan selama safety car - saat keluar dari pit lane.

The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone © XPB Images

Ferrari mengantisipasi bahwa balapan akan dimulai kembali dan Hamilton akan mampu menyalip Russell dan berpotensi menantang Leclerc untuk meraih kemenangan, tetapi skenario itu tidak pernah terjadi karena Grand Prix Inggris berakhir dalam kondisi safety car.

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“Anda bisa mendiskusikan tentang Lewis apakah keputusan untuk masuk pit itu tepat. Jika kami tidak masuk pit, Russell akan masuk pit untuk mengganti ban Soft dan semua ban Hard di depannya, dan kami juga mengambil risiko,” kata Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, kepada media termasuk Crash.net pada Minggu malam di Silverstone.

“Kami sedikit terkejut bahwa safety car bertahan begitu lama dan kami mengharapkan restart. Kita bisa membahas panjang lebar tentang keputusan itu, tetapi jika saya harus melakukannya sekarang, saya akan melakukan hal yang sama. Ini cara yang baik untuk memanfaatkan peluang dan poin.”

Hamilton expected to be penalised

Balapan tersebut penuh peristiwa bagi Hamilton, yang dikenai penalti waktu lima detik karena start yang salah, tetapi tetap mempertahankan podiumnya meskipun ada pelanggaran bendera kuning.

Mengenai masalah start yang salah, Vasseur menjelaskan: “Dari sensor, kami tidak melihat mobil bergerak di grid, tetapi memang benar bahwa di video Anda melihat stiker pada ban sedikit bergerak. Bukan saya yang menilai apakah itu start yang salah atau tidak.”

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Ketika ditanya apakah dia setuju dengan penalti tersebut, Vasseur menjawab: “Saya pikir itu agak keras ketika sensor tidak bergerak.”

Hamilton tetap berada di posisi ketiga dalam klasemen kejuaraan pembalap tetapi sekarang hanya tertinggal 32 poin dari Andrea Kimi Antonelli setelah pembalap Italia itu tidak mencetak poin.