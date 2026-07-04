'Tidak Ada Gunanya' - Verstappen Luapkan Kekecewaan usai Kualifikasi GP Inggris

Max Verstappen tidak menyembunyikan kekecewaanya setelah berada di posisi ketujuh untuk Grand Prix Inggris, dan bahkan mempertanyakan daya saingnya hari Minggu dengan kurangnya tenaga di lintasan lurus.

Juara dunia empat kali, Verstappen, telah beberapa kali mengkritik kurangnya performa Red Bull musim ini, tetapi ia meningkatkan kritiknya pada hari Sabtu di Silverstone, setelah kesulitan dengan kecepatan di lintasan lurus pada fase awal akhir pekan.

Masalah ini muncul hanya beberapa minggu setelah FIA menilai mesin pembakaran internal [ICE] Red Bull sebagai yang terbaik di grid, sesuatu yang secara terbuka dipertanyakan oleh tim tersebut.

Verstappen at Silverstone © XPB Images

"Mobil ini tidak melaju ke depan," kata Verstappen. "Tarikannya tidak sekuat sebelumnya. Di trek seperti ini, di mana tenaga sangat penting, Anda menginginkan tenaga sebanyak mungkin. Ini sangat menyakitkan.

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“Saya sudah mencoba banyak hal berbeda selama kualifikasi, tetapi hasilnya selalu sama. Jadi, ada masalah yang jelas, dan itu juga yang membuat saya khawatir untuk besok, karena sebenarnya tidak ada gunanya balapan seperti ini.”

Ia menambahkan: “Mobil kemarin sudah tidak bagus. Saya rasa hari ini, kami tampaknya tidak benar-benar membuat peningkatan di sisi itu, jadi hampir sama saja.

"Tetapi pada saat yang sama, [kami] juga sangat lambat di lintasan lurus karena alasan apa pun di sisi garasi saya, sejak lap pertama, tenaganya kurang.

"Dan, tentu saja, di sini, ketika tenaganya kurang, Anda menghabiskan lebih banyak waktu di lintasan lurus, sehingga baterai Anda lebih cepat habis, dan itu memiliki efek yang lebih besar di sektor terakhir di mana pada dasarnya, dari 15 tikungan, tidak ada tenaga sama sekali.

“Jadi, saya terus-menerus kehilangan banyak waktu di lintasan lurus. Ditambah lagi, [mobilnya] memiliki keseimbangan yang buruk, jadi performanya sangat, sangat buruk.”

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Verstappen does not expect to repeat his Austrian heroics at Silverstone

Mengacu pada pengalamannya di balapan sprint, di mana ia memulai dari posisi ketiga dan finis di posisi keenam, Verstappen berkata: “Di Sprint Race, kami dihancurkan di tikungan berkecepatan tinggi. Saya diikuti George di belakang saya, yang menyalip saya di udara kotor dengan kecepatan tinggi, jadi itu sudah cukup menjelaskan.

“Tetapi bahkan di tikungan berkecepatan rendah, saya tidak senang dengan bagaimana mobil ini dikendalikan sepanjang akhir pekan. Jadi, ada ketidaksesuaian yang jelas.”