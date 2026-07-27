Verstappen Mengaku Terkejut dengan Podiumnya di Hungaria

Max Verstappen mengaku bahwa ia 'tidak mengerti' bagaimana ia bisa finis kedua di Grand Prix Hungaria.

Pembalap Belanda itu mengeluh sepanjang akhir pekan tentang berbagai aspek Red Bull-nya, dengan girboks kembali menjadi sasaran utama kekesalannya. Di awal balapan, ia juga melaporkan bahwa peredam kejutnya mengalami kerusakan.

Meskipun tampaknya mengalami masalah, Verstappen mampu finis di posisi kedua, mengungguli Oscar Piastri yang mundur dari balapan setelah sebelumnya menyalip Lewis Hamilton dengan manuver berani di Tikungan 1 tak lama setelah pit stop pertamanya.

"Saya masih kesulitan dengan hal yang sama seperti kemarin, jadi mobilnya sangat oversteer, bahkan sempat tergelincir cukup keras di satu titik," jelas Verstappen.

Verstappen elected not to stop during a late VSC period

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"Tapi saya rasa, Anda tahu, di awal, bergerak maju tentu saja memungkinkan stint pertama kami.

"Kemudian, tentu saja, kami diundercut, tetapi kemudian saya melakukan manuver pada Lewis, yang menurut saya membuat stint kedua saya sedikit lebih mudah. ​​Kemudian tim juga memberi ban Soft pada saya, yang awalnya saya pikir, "itu akan menjadi perjalanan panjang hingga akhir," tetapi kami berhasil mengatasinya.

"Secara keseluruhan, saya masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana kami bisa berada di posisi kedua, tetapi saya pikir sebagai tim kami tampil dengan sangat baik. Jadi, ya, saya melihatnya sebagai sedikit melebihi ekspektasi kami, jadi saya rasa itu tentu saja hal yang baik mengingat bagaimana semuanya terasa.

"Saya juga melihat, ketika saya keluar dari mobil lagi, ada kerusakan pada mobil karena alasan apa pun. Jadi, ya, itu tidak mudah bagi kami."

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Ketika ditanya apakah ia lebih senang dengan mobilnya pada hari Minggu, Verstappen menambahkan: "Tidak. Sama persis.

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"Tidak ada yang bisa Anda ubah setelah kualifikasi, jadi saya tahu itu akan sulit, dan memang sangat sulit.

"Jujur, saya pikir itu adalah salah satu balapan tersulit tahun ini dalam hal bagaimana perasaan saya di dalam mobil, bagaimana saya harus mengatur keseimbangan juga, dari tikungan ke tikungan. Jadi, berada di podium, saya pikir, itu adalah hasil yang luar biasa bagi kami."

Mengomentaro overtake beraninya terhadap Hamilton, Verstappen berkata: "Saya tahu bahwa itu adalah satu-satunya kesempatan saya, karena mereka tidak terlalu buruk dalam hal kecepatan. Jadi, ketika saya melihat kesempatan itu muncul, saya langsung melakukannya dan, ya, itu adalah langkah yang bagus."