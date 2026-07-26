Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Hungaroring

Kimi Antonelli menambah keunggulan di puncak klasemen F1 2026 menjadi 50 poin dengan finis podium pada Grand Prix Hungaria.

Pada akhir pekan di mana Ferrari dan McLaren terlihat unggul atas Mercedes, Antonelli menghindari kekacauan di sekitarnya untuk finis di posisi ketiga.

Hasil tersebut membawanya ke 219 poin, unggul 50 poin dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton, yang melintasi garis finis keempat, tapi diklasifikasikan kelima karena penalti ngebut di pit-lane yang membuatnya kehilangan posisi atas rekan setimnya. Charles Leclerc.

Masalah di awal balapan menambah penderitaan bagi George Russell di akhir pekan yang sudah sulit, karena sekali lagi ia tertinggal lebih dari dua kemenangan balapan dari rekan setimnya di Mercedes, dan lebih dekat dengan Max Verstappen yang berada di posisi keenam daripada Antonelli.

Nico Hulkenberg melompati Fernando Alonso dengan poin pertamanya musim ini untuk Audi, hanya menyisakan Lance Stroll, Sergio Perez, dan Valtteri Bottas yang belum meraih poin.

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