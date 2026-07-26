Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Hungaroring

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring, putaran ke-11 musim.

Antonelli on the podium in Hungary
Antonelli on the podium in Hungary
© XPB Images

Kimi Antonelli menambah keunggulan di puncak klasemen F1 2026 menjadi 50 poin dengan finis podium pada Grand Prix Hungaria.

Pada akhir pekan di mana Ferrari dan McLaren terlihat unggul atas Mercedes, Antonelli menghindari kekacauan di sekitarnya untuk finis di posisi ketiga.

Hasil tersebut membawanya ke 219 poin, unggul 50 poin dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton, yang melintasi garis finis keempat, tapi diklasifikasikan kelima karena penalti ngebut di pit-lane yang membuatnya kehilangan posisi atas rekan setimnya. Charles Leclerc.

Masalah di awal balapan menambah penderitaan bagi George Russell di akhir pekan yang sudah sulit, karena sekali lagi ia tertinggal lebih dari dua kemenangan balapan dari rekan setimnya di Mercedes, dan lebih dekat dengan Max Verstappen yang berada di posisi keenam daripada Antonelli.

Nico Hulkenberg melompati Fernando Alonso dengan poin pertamanya musim ini untuk Audi, hanya menyisakan Lance Stroll, Sergio Perez, dan Valtteri Bottas yang belum meraih poin.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Hungaria - Hungaroring

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team6219
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1169
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2160
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1138
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1128
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing0109
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team092
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing068
9Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team043
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team042
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team023
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team019
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
18Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team02
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team01
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team0 
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

Tags:

F1
2026
Hungary
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Hungaroring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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