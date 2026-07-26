Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Hungaria di Hungaroring
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring, putaran ke-11 musim.
Kimi Antonelli menambah keunggulan di puncak klasemen F1 2026 menjadi 50 poin dengan finis podium pada Grand Prix Hungaria.
Pada akhir pekan di mana Ferrari dan McLaren terlihat unggul atas Mercedes, Antonelli menghindari kekacauan di sekitarnya untuk finis di posisi ketiga.
Hasil tersebut membawanya ke 219 poin, unggul 50 poin dari pembalap Ferrari Lewis Hamilton, yang melintasi garis finis keempat, tapi diklasifikasikan kelima karena penalti ngebut di pit-lane yang membuatnya kehilangan posisi atas rekan setimnya. Charles Leclerc.
Masalah di awal balapan menambah penderitaan bagi George Russell di akhir pekan yang sudah sulit, karena sekali lagi ia tertinggal lebih dari dua kemenangan balapan dari rekan setimnya di Mercedes, dan lebih dekat dengan Max Verstappen yang berada di posisi keenam daripada Antonelli.
Nico Hulkenberg melompati Fernando Alonso dengan poin pertamanya musim ini untuk Audi, hanya menyisakan Lance Stroll, Sergio Perez, dan Valtteri Bottas yang belum meraih poin.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Hungaria - Hungaroring
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|6
|219
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|169
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|160
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|138
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1
|128
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|109
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|92
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|68
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|43
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|42
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|23
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|19
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|3
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|2
|19
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|1
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0