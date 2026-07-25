Penjelasan Aneh Verstappen saat Melintir di Kualifikasi Hungaria

Max Verstappen mengklaim mobil Red Bull-nya 'mengalami penurunan' performa lebih dari sekadar bannya saat ia melintir di akhir kualifikasi di Hungaroring.

Selain vokal dalam ketidaksukaanya terhadap regulasi saat ini, Verstappen juga sering mengeluhkan mobil Red Bull untuk musim ini.

Meskipun girboks jarang luput dari keluhan selama sesi kualifikasi, pembalap Belanda itu juga menyoroti masalah yang lebih luas pada mobil tersebut.

Setelah melintir pada lap terakhirnya di kualifikasi Grand Prix Hungaria yang membuatnya finis di posisi keenam, Verstappen kembali mengkritik mobilnya.

"Secara umum, akhir pekan ini sulit, tetapi ketika bukan ban yang aus, melainkan mobil Anda yang aus, maka Anda memiliki masalah besar," katanya.

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Verstappen was second-fastest in FP1

"Mobilnya terus memburuk dari putaran ke putaran. Jadi semakin banyak putaran yang saya lakukan, semakin sulit untuk menyelesaikan satu putaran dengan baik. Tapi besok juga, kita harus memperbaikinya karena mobilnya tidak bisa dikendalikan seperti ini.

"Seperti yang Anda lihat, di tikungan terakhir, maksud saya, saat berbelok, bagian belakang mobil seperti tidak ada. Jadi, ini benar-benar gila."

Ditanya apakah ia pernah mengalami hal serupa musim ini, Verstappen menambahkan: "Kami telah melihat beberapa [hal], tetapi mari kita lihat dari mana asalnya sekarang. Karena saya selalu merasa selalu ada masalah yang berbeda, dan itulah mengapa semakin sulit untuk mengendalikannya."

Verstappen returns to the pits after a late spin in qualifying © XPB Images

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Red Bull kembali menggunakan sayap belakang standar di Belgia akhir pekan lalu setelah Verstappen mengalami kecelakaan di Austria dan Silverstone.

Perangkat tersebut kembali digunakan akhir pekan ini, tetapi pembalap Belanda itu tidak mau memberikan penilaian cepat apakah itu berperan dalam kecelakaannya.

Memberikan gambaran umum sesi latihannya, ia berkata: "Biasanya akan membaik seiring dengan meningkatnya cengkeraman ban. Tetapi mobil saya terus mengalami oversteer semakin parah.

"Dan maksud saya, saya pikir saya cukup pandai memahami kapan ada masalah atau ketika saya merasa ada sesuatu yang tidak beres.

"Mobil menjadi tidak terkendali di beberapa tikungan, saat memasuki tikungan. Dan perasaan yang Anda miliki, mobil tidak lagi menempel pada aspal. Saya merasakannya sebelumnya, tetapi ini lagi, tidak bagus."

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