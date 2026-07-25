F1 GP Hungaria 2026: Norris Gagalkan Pole Bersejarah Hamilton di Hungaroring
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, putaran ke-11 dari musim 2026.
Juara dunia bertahan F1, Lando Norris, menggagalkan upaya Lewis Hamilton meraih pole position bersejarah di Grand Prix Hungaria.
Hamilton, juara dunia tujuh kali, memegang pole sementara setelah putaran pertama Q3, tetapi Norris jadi satu-satunya pembalap yang memperbaiki catatan waktunya di akhir menjadi 1 menit 17,207 detik, dan mencuri pole dari Hamilton dengan selisih hanya 0,012 detik.
Norris jadi pembalap pertama di luar Mercedes dan Ferrari yang meraih pole musim ini, dan menggagalkan upaya Hamilton mencatat sejarah sebagai pembalap pertama dengan 10 pole di satu sirkuit.
Di belakang Norris dan Hamilton, ada Charles Leclerc di posisi tiga untuk Ferrari, terpaut 0,238 detik dari pole.
Pemimpin klasemen F1, Andrea Kimi Antonelli, yang telah meraih enam pole di 2026, hanya berada di posisi keempat dan tertinggal 0,272 detik dari Norris, karena Mercedes secara tidak biasa kesulitan dalam hal kecepatan di Budapest.
Oscar Piastri menjadi yang tercepat kelima di McLaren lainnya, mengungguli Max Verstappen dari Red Bull, yang melintir secara dramatis di tikungan terakhir saat juara dunia empat kali itu melakukan kesalahan yang jarang terjadi.
George Russell hanya menjadi yang tercepat ketujuh sebelum Mercedes-nya berhenti di trek setelah bendera kotak-kotak.
Isack Hadjar dari Red Bull berada di urutan kedelapan, dengan Arvid Lindblad dan Nico Hulkenberg melengkapi sisa 10 besar untuk Racing Bulls dan Audi.
Liam Lawson berada di urutan ke-11 tercepat, di depan Pierre Gasly dan Franco Colapinto dari Alpine yang berada di urutan ke-12 dan ke-13. Gabriel Bortoleto hanya berada di urutan ke-14 dengan Audi kedua, di depan Esteban Ocon dari Haas.
Fernando Alonso berhasil lolos ke Q2 untuk pertama kalinya musim ini, saat Aston Martin mengungguli Haas, kedua Williams, dan kedua Cadillac dengan mobil B-spec yang sudah lama dinanti.
Juara dunia dua kali, Alonso, berada di urutan ke-16 tercepat, sebuah hasil penting bagi Aston Martin di musim 2026 yang sejauh ini penuh bencana.
Ollie Bearman gagal lolos dari Q1 karena hanya mampu berada di urutan ke-17 dengan Haas-nya, di depan pasangan Williams yang kesulitan, Carlos Sainz dan Alex Albon, di urutan ke-18 dan ke-19.
Lance Stroll tidak mampu mengulangi aksi heroik rekan setimnya di Aston Martin dan finis di posisi ke-20, meskipun setidaknya ia berhasil mengungguli dua mobil Cadillac milik Valtteri Bottas dan Sergio Perez.
F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m18.277s
|1m17.456s
|1m17.207s
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m18.730s
|1m17.803s
|1m17.219s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m18.984s
|1m17.626s
|1m17.445s
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m18.726s
|1m18.393s
|1m17.479s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m18.891s
|1m17.928s
|1m17.684s
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m18.656s
|1m48.249s
|1m17.725s
|7
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m18.856s
|1m18.445s
|1m17.760s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m18.754s
|1m17.872s
|1m17.856s
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m19.233s
|1m18.360s
|1m18.281s
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m18.796s
|1m18.639s
|1m18.686s
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m19.161s
|1m18.765s
|12
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m19.741s
|1m18.844s
|13
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m19.771s
|1m19.027s
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m19.069s
|1m19.105s
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m20.010s
|1m19.734s
|16
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.126s
|1m19.808s
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m20.233s
|18
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m20.621s
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m20.658s
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.659s
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m20.886s
|22
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m21.322s