F1 GP Hungaria 2026: Norris Gagalkan Pole Bersejarah Hamilton di Hungaroring

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Hungaria di Sirkuit Hungaroring, putaran ke-11 dari musim 2026.

Leclerc in Hungary
Leclerc in Hungary
© XPB Images

Juara dunia bertahan F1, Lando Norris, menggagalkan upaya Lewis Hamilton meraih pole position bersejarah di Grand Prix Hungaria.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, memegang pole sementara setelah putaran pertama Q3, tetapi Norris jadi satu-satunya pembalap yang memperbaiki catatan waktunya di akhir menjadi 1 menit 17,207 detik, dan mencuri pole dari Hamilton dengan selisih hanya 0,012 detik.

Norris jadi pembalap pertama di luar Mercedes dan Ferrari yang meraih pole musim ini, dan menggagalkan upaya Hamilton mencatat sejarah sebagai pembalap pertama dengan 10 pole di satu sirkuit.

The top three qualifiers at the Hungarian Grand Prix
The top three qualifiers at the Hungarian Grand Prix

Di belakang Norris dan Hamilton, ada Charles Leclerc di posisi tiga untuk Ferrari, terpaut 0,238 detik dari pole.

Pemimpin klasemen F1, Andrea Kimi Antonelli, yang telah meraih enam pole di 2026, hanya berada di posisi keempat dan tertinggal 0,272 detik dari Norris, karena Mercedes secara tidak biasa kesulitan dalam hal kecepatan di Budapest.

Oscar Piastri menjadi yang tercepat kelima di McLaren lainnya, mengungguli Max Verstappen dari Red Bull, yang melintir secara dramatis di tikungan terakhir saat juara dunia empat kali itu melakukan kesalahan yang jarang terjadi.

George Russell hanya menjadi yang tercepat ketujuh sebelum Mercedes-nya berhenti di trek setelah bendera kotak-kotak.

Isack Hadjar dari Red Bull berada di urutan kedelapan, dengan Arvid Lindblad dan Nico Hulkenberg melengkapi sisa 10 besar untuk Racing Bulls dan Audi.

Norris on his way to pole in Hungary
Norris on his way to pole in Hungary

Liam Lawson berada di urutan ke-11 tercepat, di depan Pierre Gasly dan Franco Colapinto dari Alpine yang berada di urutan ke-12 dan ke-13. Gabriel Bortoleto hanya berada di urutan ke-14 dengan Audi kedua, di depan Esteban Ocon dari Haas.

Fernando Alonso berhasil lolos ke Q2 untuk pertama kalinya musim ini, saat Aston Martin mengungguli Haas, kedua Williams, dan kedua Cadillac dengan mobil B-spec yang sudah lama dinanti.

Juara dunia dua kali, Alonso, berada di urutan ke-16 tercepat, sebuah hasil penting bagi Aston Martin di musim 2026 yang sejauh ini penuh bencana.

Ollie Bearman gagal lolos dari Q1 karena hanya mampu berada di urutan ke-17 dengan Haas-nya, di depan pasangan Williams yang kesulitan, Carlos Sainz dan Alex Albon, di urutan ke-18 dan ke-19.

Lance Stroll tidak mampu mengulangi aksi heroik rekan setimnya di Aston Martin dan finis di posisi ke-20, meskipun setidaknya ia berhasil mengungguli dua mobil Cadillac milik Valtteri Bottas dan Sergio Perez.

F1 GP Hungaria 2026 - Hungaroring - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m18.277s1m17.456s1m17.207s
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m18.730s1m17.803s1m17.219s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m18.984s1m17.626s1m17.445s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.726s1m18.393s1m17.479s
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m18.891s1m17.928s1m17.684s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m18.656s1m48.249s1m17.725s
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.856s1m18.445s1m17.760s
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m18.754s1m17.872s1m17.856s
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.233s1m18.360s1m18.281s
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m18.796s1m18.639s1m18.686s
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.161s1m18.765s 
12Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m19.741s1m18.844s 
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m19.771s1m19.027s 
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m19.069s1m19.105s 
15Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m20.010s1m19.734s 
16Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m20.126s1m19.808s 
17Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m20.233s  
18Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m20.621s  
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m20.658s  
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m20.659s  
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m20.886s  
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m21.322s  

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F1 GP Hungaria 2026: Norris Gagalkan Pole Bersejarah Hamilton di Hungaroring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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