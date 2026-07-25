F1 GP Hungaria 2026: Norris Gagalkan Pole Bersejarah Hamilton di Hungaroring

Juara dunia bertahan F1, Lando Norris, menggagalkan upaya Lewis Hamilton meraih pole position bersejarah di Grand Prix Hungaria.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, memegang pole sementara setelah putaran pertama Q3, tetapi Norris jadi satu-satunya pembalap yang memperbaiki catatan waktunya di akhir menjadi 1 menit 17,207 detik, dan mencuri pole dari Hamilton dengan selisih hanya 0,012 detik.

Norris jadi pembalap pertama di luar Mercedes dan Ferrari yang meraih pole musim ini, dan menggagalkan upaya Hamilton mencatat sejarah sebagai pembalap pertama dengan 10 pole di satu sirkuit.

The top three qualifiers at the Hungarian Grand Prix

Di belakang Norris dan Hamilton, ada Charles Leclerc di posisi tiga untuk Ferrari, terpaut 0,238 detik dari pole.

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Pemimpin klasemen F1, Andrea Kimi Antonelli, yang telah meraih enam pole di 2026, hanya berada di posisi keempat dan tertinggal 0,272 detik dari Norris, karena Mercedes secara tidak biasa kesulitan dalam hal kecepatan di Budapest.

Oscar Piastri menjadi yang tercepat kelima di McLaren lainnya, mengungguli Max Verstappen dari Red Bull, yang melintir secara dramatis di tikungan terakhir saat juara dunia empat kali itu melakukan kesalahan yang jarang terjadi.

George Russell hanya menjadi yang tercepat ketujuh sebelum Mercedes-nya berhenti di trek setelah bendera kotak-kotak.

Isack Hadjar dari Red Bull berada di urutan kedelapan, dengan Arvid Lindblad dan Nico Hulkenberg melengkapi sisa 10 besar untuk Racing Bulls dan Audi.

Norris on his way to pole in Hungary

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Liam Lawson berada di urutan ke-11 tercepat, di depan Pierre Gasly dan Franco Colapinto dari Alpine yang berada di urutan ke-12 dan ke-13. Gabriel Bortoleto hanya berada di urutan ke-14 dengan Audi kedua, di depan Esteban Ocon dari Haas.

Fernando Alonso berhasil lolos ke Q2 untuk pertama kalinya musim ini, saat Aston Martin mengungguli Haas, kedua Williams, dan kedua Cadillac dengan mobil B-spec yang sudah lama dinanti.

Juara dunia dua kali, Alonso, berada di urutan ke-16 tercepat, sebuah hasil penting bagi Aston Martin di musim 2026 yang sejauh ini penuh bencana.

Ollie Bearman gagal lolos dari Q1 karena hanya mampu berada di urutan ke-17 dengan Haas-nya, di depan pasangan Williams yang kesulitan, Carlos Sainz dan Alex Albon, di urutan ke-18 dan ke-19.

Lance Stroll tidak mampu mengulangi aksi heroik rekan setimnya di Aston Martin dan finis di posisi ke-20, meskipun setidaknya ia berhasil mengungguli dua mobil Cadillac milik Valtteri Bottas dan Sergio Perez.

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