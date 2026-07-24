Verstappen Sudah Memprediksi Masalah Mesin 2026 Sejak Lama

Max Verstappen mengklaim bahwa semakin banyak pembalap yang menyuarakan masalah yang "sudah bisa ia prediksi selama bertahun-tahun" tentang Power Unit F1 2026.

Juara dunia empat kali ini telah menjadi kritikus paling vokal terhadap peraturan Power Unit tahun ini, yang lebih menekankan pada manajemen energi.

Grand Prix Inggris dan Belgia baru-baru ini menyoroti dampak yang ditimbulkan Power unit baru pada sirkuit yang membutuhkan daya besar, dengan banyak pembalap mencatat bahwa banyak tikungan cepat menjadi lebih lambat sebagai akibatnya.

Verstappen went from first to third by the end of lap one

Di Spa, Max Verstappen bercanda tentang dia akan ditembak jika berbicara lebih banyak tentang mesin F1, tetapi mengatakan pada hari Kamis menjelang Grand Prix Hungaria bahwa kritiknya kini digaungkan lebih luas.

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“Tidak, tidak, saya hanya bercanda tentang itu,” katanya ketika ditanya apakah ia dilarang berbicara tentang mesin 2026. “Tetapi saya sudah menyampaikan pendapat saya tentang peraturan ini sejak lama.

“Awalnya, kebanyakan orang berkata, ‘Ah, dia mengeluh, sebaiknya dia diam saja’.

“Tapi harus saya akui bahwa dalam beberapa balapan terakhir, semakin banyak orang yang mengatakan hal yang sama, yang sudah saya prediksi sejak lama.”

“Dan ini bukan soal saya tidak menang lagi, ini hanya karena saya peduli dengan produk [balapan] ini.

“Tentu saja, saya sudah mengatakannya berkali-kali, dan pada satu titik itu juga sudah cukup, kan?

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“Tapi tentu saja, ketika orang terus bertanya kepada Anda, maka, ya, mungkin itu tidak selalu dihargai.

“Tapi saya hanya mengungkapkan pendapat saya karena Anda melihat hal-hal tertentu akan terjadi, dan kemudian terkadang orang berkata, ‘Ah, ya, tapi ini balapan yang hebat’. Saya berkata, ‘Ya, tapi apakah itu benar-benar realistis, dengan cara kita balapan?’

“Dan kemudian Anda tiba di beberapa trek, Anda mengemudi dengan tenaga kuda yang tidak banyak untuk standar F1, dan itu sedikit menyakitkan, yang sudah saya prediksi selama bertahun-tahun.

“Jadi, tentu saja, itu bukan yang paling menarik, kan?

“Tapi di satu titik saya juga sedikit, Anda tahu, bosan mengulang-ulang diri sendiri karena mengemudikannya saja sudah cukup sulit.”

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Verstappen says Spa is less enjoyable in F1 2026

“Kamu tidak diperbolehkan membuat perubahan…”

Akhir pekan di Spa menyoroti masalah yang ditimbulkan oleh algoritma deployment tenaga, yang sangat sensitif terhadap input pengemudi.

Verstappen mengatakan bahwa pembalap tidak dapat lagi membuat perbedaan.

“Ini seperti input gas Anda, misalnya dengan melaju lebih cepat di tikungan, terkadang Anda kehilangan kecepatan di lintasan lurus setelahnya, dan itu tidak seharusnya terjadi,” kata pembalap Red Bull itu.

“Di setiap kejuaraan balap, jika Anda mendapatkan waktu di tikungan, itu hanya waktu putaran gratis; Anda biasanya tidak akan dihukum di lintasan lurus.

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“Di sini, Anda harus berpikir tentang menggunakan gigi yang berbeda, atau teknik pengereman Anda, atau cara Anda harus kembali menginjak gas, Anda harus berbeda. Pada dasarnya, ini hanya menetralkan banyak waktu putaran.

"Dan itulah mengapa Anda melihat cukup banyak pertarungan ketat antara tim atau rekan satu tim, karena terkadang Anda tidak dapat membuat perbedaan.

"Anda tidak diizinkan untuk membuat perbedaan karena itu hanya akan menghukum Anda di lintasan lurus berikutnya."

Dia menambahkan: “Terkadang beberapa hal tak terduga muncul, karena hal itu, katakanlah, sangat tidak wajar sehingga Anda tidak dapat menerapkan logika padanya. Itu terlalu rumit - sesederhana itu.”