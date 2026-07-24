Verstappen Sudah Memprediksi Masalah Mesin 2026 Sejak Lama

Max Verstappen sudah memprediksi keluhan soal Power Unit F1 2026 sejak lama.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP
© XPB Images

Max Verstappen mengklaim bahwa semakin banyak pembalap yang menyuarakan masalah yang "sudah bisa ia prediksi selama bertahun-tahun" tentang Power Unit F1 2026.

Juara dunia empat kali ini telah menjadi kritikus paling vokal terhadap peraturan Power Unit tahun ini, yang lebih menekankan pada manajemen energi.

Grand Prix Inggris dan Belgia baru-baru ini menyoroti dampak yang ditimbulkan Power unit baru pada sirkuit yang membutuhkan daya besar, dengan banyak pembalap mencatat bahwa banyak tikungan cepat menjadi lebih lambat sebagai akibatnya.

Verstappen went from first to third by the end of lap one
Verstappen went from first to third by the end of lap one

Di Spa, Max Verstappen bercanda tentang dia akan ditembak jika berbicara lebih banyak tentang mesin F1, tetapi mengatakan pada hari Kamis menjelang Grand Prix Hungaria bahwa kritiknya kini digaungkan lebih luas.

“Tidak, tidak, saya hanya bercanda tentang itu,” katanya ketika ditanya apakah ia dilarang berbicara tentang mesin 2026. “Tetapi saya sudah menyampaikan pendapat saya tentang peraturan ini sejak lama.

“Awalnya, kebanyakan orang berkata, ‘Ah, dia mengeluh, sebaiknya dia diam saja’.

“Tapi harus saya akui bahwa dalam beberapa balapan terakhir, semakin banyak orang yang mengatakan hal yang sama, yang sudah saya prediksi sejak lama.”

“Dan ini bukan soal saya tidak menang lagi, ini hanya karena saya peduli dengan produk [balapan] ini.

“Tentu saja, saya sudah mengatakannya berkali-kali, dan pada satu titik itu juga sudah cukup, kan?

“Tapi tentu saja, ketika orang terus bertanya kepada Anda, maka, ya, mungkin itu tidak selalu dihargai.

“Tapi saya hanya mengungkapkan pendapat saya karena Anda melihat hal-hal tertentu akan terjadi, dan kemudian terkadang orang berkata, ‘Ah, ya, tapi ini balapan yang hebat’. Saya berkata, ‘Ya, tapi apakah itu benar-benar realistis, dengan cara kita balapan?’

“Dan kemudian Anda tiba di beberapa trek, Anda mengemudi dengan tenaga kuda yang tidak banyak untuk standar F1, dan itu sedikit menyakitkan, yang sudah saya prediksi selama bertahun-tahun.

“Jadi, tentu saja, itu bukan yang paling menarik, kan?

“Tapi di satu titik saya juga sedikit, Anda tahu, bosan mengulang-ulang diri sendiri karena mengemudikannya saja sudah cukup sulit.”

Verstappen says Spa is less enjoyable in F1 2026
Verstappen says Spa is less enjoyable in F1 2026

“Kamu tidak diperbolehkan membuat perubahan…”

Akhir pekan di Spa menyoroti masalah yang ditimbulkan oleh algoritma deployment tenaga, yang sangat sensitif terhadap input pengemudi.

Verstappen mengatakan bahwa pembalap tidak dapat lagi membuat perbedaan.

“Ini seperti input gas Anda, misalnya dengan melaju lebih cepat di tikungan, terkadang Anda kehilangan kecepatan di lintasan lurus setelahnya, dan itu tidak seharusnya terjadi,” kata pembalap Red Bull itu.

“Di setiap kejuaraan balap, jika Anda mendapatkan waktu di tikungan, itu hanya waktu putaran gratis; Anda biasanya tidak akan dihukum di lintasan lurus.

“Di sini, Anda harus berpikir tentang menggunakan gigi yang berbeda, atau teknik pengereman Anda, atau cara Anda harus kembali menginjak gas, Anda harus berbeda. Pada dasarnya, ini hanya menetralkan banyak waktu putaran.

"Dan itulah mengapa Anda melihat cukup banyak pertarungan ketat antara tim atau rekan satu tim, karena terkadang Anda tidak dapat membuat perbedaan.

"Anda tidak diizinkan untuk membuat perbedaan karena itu hanya akan menghukum Anda di lintasan lurus berikutnya."

Dia menambahkan: “Terkadang beberapa hal tak terduga muncul, karena hal itu, katakanlah, sangat tidak wajar sehingga Anda tidak dapat menerapkan logika padanya. Itu terlalu rumit - sesederhana itu.”

Tags:

Max Verstappen
Red Bull
Verstappen Sudah Memprediksi Masalah Mesin 2026 Sejak Lama
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Red Bull Ungkap Pengganti Lambiase sebagai Engineer Max Verstappen
Verstappen and Lambiase have forged one of F1's most successful pairings
F1 Race Report
F1 GP Belgia 2026: Antonelli Menang, Russell Tabrakan dengan Hamilton
Antonelli celebrates his sixth win of 2026
F1 News
Seberapa Krusial Slipstream Hadjar Terhadap Kualifikasi Verstappen?
Verstappen took a strong P2 with the help of Hadjar
F1 News
Ferrari Tidak Memperkenalkan Upgrade di Grand Prix Belgia
Ferrari has aggressively upgraded its F1 2026 car
F1 News
Isack Hadjar Menerima Penalti Start Belakang Grid di GP Belgia
Hadjar is expected to start last in Belgium
F1 Feature
Para Pembalap yang Dapat Membuka Pasar Pembalap F1 2027
Verstappen's F1 future is the subject of huge speculation

Latest News

F1 News
Verstappen Sudah Memprediksi Masalah Mesin 2026 Sejak Lama
1h ago
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Hungarian GP
F1 News
Norris Menjaga Ekspektasinya dengan Upgrade McLaren di Hungaria
2h ago
Norris is wary about overplaying McLaren's upgrade
F1 News
Malaysia Berpeluang Kembali Gelar F1 saat Timur Tengah Memanas
3h ago
Malaysia last hosted F1 in 2017
F1 News
Leclerc Akui Dirinya Terlalu Agresif saat Insiden Piastri di Belgia
5h ago
Leclerc held his hands up about his defence against Piastri
F1 News
Terungkap: Upgrade 16 Komponen Aston Martin untuk GP Hungaria
6h ago
AMR26B in the Hungary pit lane

More News

F1 News
Mercedes Siapkan Perbaikan untuk Masalah Software Power Unit Russell
23/07/26
Mercedes hopes it has fixed the issue that hampered Russell at Spa
F1 News
Seberapa Penting Upgrade Hungaria bagi Masa Depan Aston Martin?
22/07/26
Alonso in Spa
F1 News
Empat Pembalap akan Digantikan Rookie untuk FP1 GP Hungaria
22/07/26
Fornaroli in Barcelona
F1 News
Mercedes Ungkap Masalah Mesin dengan Semua Mobilnya di GP Belgia
22/07/26
Mercedes engines suffered an unknown glitch out of Turn 1
F1 News
Ferrari Difavoritkan di Hungaria, Leclerc Tetap Waspada
22/07/26
Leclerc claimed a strong second at Spa