Ferrari Difavoritkan di Hungaria, Leclerc Tetap Waspada

Charles Leclerc mendesak Ferrari untuk tetap "berhati-hati" dengan peluang mereka menjelang Grand Prix Hungaria Formula 1 akhir pekan ini.

Setelah melampaui ekspektasi performa relatif terhadap Mercedes di sirkuit berkecepatan tinggi baru-baru ini di Silverstone, tempat Leclerc meraih kemenangan pertamanya musim ini, dan Spa-Francorchamps, Ferrari diunggulkan untuk akhir pekan di Budapest.

Sirkuit Hungaroring yang sempit dan teknis seharusnya cocok dengan kekuatan Ferrari SF-26, dan mereka juga memiliki Lewis Hamilton, pemegang rekor pole dan kemenangan terbanyak di Hungaria. Leclerc juga meraih pole di Grand Prix Hungaria tahun lalu dengan mobil yang tidak kompetitif.

Leclerc has urged Ferrari to remain "cautious"

Namun, pembalap asal Monako itu, yang finis kurang dari dua detik di belakang Andrea Kimi Antonelli di Belgia, menolak untuk terbawa suasana dengan anggapan bahwa Ferrari bisa mengalahkan Mercedes untuk meraih kemenangan.

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“Kita bisa saja menang, tetapi kita juga bisa tidak, dan kita tidak akan pernah tahu sampai kita sampai di sana. Saya pikir sangat sulit untuk memprediksi tingkat performa setiap tim,” tegas Leclerc.

“Saya ingat betul bagaimana perasaan secara keseluruhan sebelum Monaco, dan kami tiba di Monaco dan performa kami di bawah ekspektasi semua orang. Jadi, saya pikir kita perlu berhati-hati. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan rumah kita, seperti yang kita lakukan di setiap trek yang berbeda.

“Yang kami lakukan dengan sangat baik selama dua akhir pekan terakhir ini adalah memastikan bahwa kami benar-benar memaksimalkan paket yang kami miliki, dan itulah mentalitas yang harus kami pertahankan untuk Budapest, tanpa memikirkan ekspektasi.”

Ditanya tentang ekspektasinya untuk Hungaria, Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, bercanda: “Tidak ada! Tidak, karena saya pikir semua orang akan membawa upgrade minggu depan dan kita tidak tahu gambaran performanya. Semua orang berusaha keras.

“Anda memiliki banyak hal yang bergantung pada eksekusi manajemen ban, persiapan ban, pengaturan, dan layout trek. Saya pikir jika kita melakukan pekerjaan yang sama seperti akhir pekan ini, itu akan membuahkan hasil, tetapi itu bukan jaminan.

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"Itu bukan jaminan bagi kami dan bukan jaminan bagi yang lain. Setiap akhir pekan kita memulai dari awal.

“Tentu saja di atas kertas, layout seperti Silverstone dan Spa mungkin sedikit lebih sulit daripada beberapa yang lain. Tetapi di sisi lain, di Monaco, kami tidak bersinar. Itu berarti kita harus terus berusaha, mempertahankan pendekatan yang sama dan jangan pernah berpikir bahwa itu akan mudah, karena itu tidak pernah mudah.”

Leclerc ‘belum’ ada di level yang diinginkan

Leclerc returned to winning ways at Silverstone

Leclerc telah mendapatkan momentum performanya Silverstone dan Spa, unggul dari Hamilton baik di kualifikasi maupun balapan.

Meskipun peningkatan performanya mengesankan, Leclerc menegaskan bahwa ia masih "belum" mencapai level yang diinginkannya dari perspektif performa.

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"Saya yakin mengatakan bahwa saya telah melangkah maju. Apakah saya sudah mencapai level performa yang saya inginkan, belum," katanya.

"Masih ada beberapa hal di mobil yang perlu saya atasi. Saya tidak bisa mengemudi sepenuhnya secara alami, dan itu memperlambat saya di beberapa bagian balapan.

"Jadi, masih ada hal-hal yang harus saya kerjakan agar menjadi lebih baik. Tapi tentu saja ini adalah langkah maju, dan untuk itu saya senang.

"Saya akan terus menggunakan pendekatan satu balapan dalam satu waktu karena, dengan mobil-mobil ini, sangat sulit untuk yakin bahwa jika satu akhir pekan balapan berjalan baik, yang lainnya juga akan berjalan baik, karena itu bergantung pada detail-detail kecil.

"Dengan apa yang Anda lakukan dengan mengemudi, tidak pernah ada jaminan bahwa Anda mendapatkan penempatan yang sama dari satu putaran ke putaran berikutnya, dan mungkin itulah bagian yang membuat frustrasi tentang mobil-mobil ini."

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