Hamilton Lolos dari Penalti untuk Insiden Pit-Stop di GP Belgia

Lewis Hamilton lolos dari penalti karena menabrak seorang mekanik saat keluar dari pit-lane selama Grand Prix Belgia, tapi Ferrari dihukum karena pelepasan yang tidak aman.

Hamilton sudah lebih dulu mendapat penalti lima detik untuk insiden Lap 1 dengan pembalap Mercedes, George Russell, dan menjalankan hukuman tersebut selama fase Virtual Safety Car pada Lap 20.

Proses pit-stop Hamilton berjalan mulus, tapi seorang mekanik Ferrari dilindas oleh pembalap 41 tahun itu yang bergegas meninggalkan pit-boxnya.

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Mekanik tersebut, yang tidak terluka, tampaknya sedang mencoba melakukan penyesuaian terakhir pada sudut sayap depan mobil Hamilton saat mobil tersebut melaju, dan terjatuh ke tanah. Hamilton segera menanyakan kondisi anggota timnya dan diberitahu bahwa ia "baik-baik saja".

Pemikiran dan reaksi cepat sang pembalap menjadi pertimbangan Stewards, yang menentukan bahwa ia tidak melakukan kesalahan.

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Steward juga menyimpulkan bahwa insiden tersebut mengakibatkan "kerugian olahraga" bagi Hamilton karena tertahan di pit box-nya.

Sementara itu, Ferrari telah dikenai denda sebesar €30.000, di mana €10.000 ditangguhkan selama 12 bulan ke depan dengan syarat mereka tidak melakukan pelanggaran serupa dalam jangka waktu tersebut.

Tim asal Italia ini juga diminta untuk menyerahkan laporan lengkap, termasuk protokol untuk mengurangi risiko terulangnya insiden serupa, kepada badan pengatur F1, FIA, dalam waktu 14 hari.

Hamilton mempertahankan posisi keempatnya dari balapan 44 lap hari Minggu di Belgia, setelah menyalip Oscar Piastri dari McLaren di akhir balapan.

Keputusan penuh Steward atas pelanggaran Ferrari

Hamilton benefited in the championship race with Russell's early exit © XPB Images

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"Saat Mobil 44 keluar dari pit stop, seorang mekanik melangkah ke jalur ban depan kanan saat Mobil F1 bergerak maju. Ia terjatuh tetapi tidak terluka," demikian keputusan Steward.

"Tim menjelaskan insiden tersebut terjadi dalam konteks kombinasi keadaan yang kompleks dan tidak biasa. HAM telah dikenai penalti waktu 5 detik karena pelanggaran mengemudi yang harus dijalani sebelum pekerjaan dapat dimulai pada Mobil F1.

"LEC berada di pit box-nya pada saat HAM memasuki pit-lane. HAM memberi tahu engineernya bahwa ia menginginkan penyesuaian sayap depan tetapi hal itu tidak disampaikan kepada super controller. HAM masuk ke pit box-nya, menjalani penalti waktu dan di akhir 5 detik salah satu anggota tim mengumumkan "Go" dan kemudian "0,6 derajat", yang pertama adalah instruksi untuk memulai pit-stop dan yang terakhir adalah instruksi untuk penyesuaian sayap.

"Penggantian ban telah selesai, petugas dongkrak menurunkan mobil F1 dan pengawas lintasan mengaktifkan sinyal lampu hijau agar mobil 44 dapat bergerak. Tepat saat pengemudi bergerak, mekanik lain dengan alat sayap depan bergerak maju ke jalur ban depan kanan. Sebelum melangkah maju, ia menundukkan kepala melihat alat tersebut dan tidak melihat lampu hijau.

"Tim mengakui bahwa pelepasan mobil 44 dalam keadaan seperti itu tidak aman dan mengaitkan kesalahan tersebut dengan instruksi penyesuaian sayap yang terlambat, kurangnya komunikasi yang jelas, dan kegagalan mekanik untuk memperhatikan lampu hijau. Tim berkomitmen untuk melakukan peninjauan terhadap prosedur pit stop mereka untuk memastikan insiden seperti ini tidak akan terulang.

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"Para Steward memutuskan bahwa pembalap sama sekali tidak bersalah. Bahkan, pengemudi menyadari apa yang terjadi segera setelah ia mulai bergerak dan langsung berhenti sampai mekanik tersebut aman. Alih-alih menghasilkan keuntungan olahraga, insiden tersebut justru menimbulkan kerugian olahraga bagi Mobil 44 yang tertunda dalam pit stop-nya.

"Dalam keadaan tersebut, insiden tersebut tidak membenarkan hukuman olahraga tetapi membenarkan denda yang signifikan kepada Kompetitor mengingat kegagalan prosedural seperti ini membahayakan keselamatan mekanik.

"Para Steward mempertimbangkan kombinasi keadaan yang tidak biasa yang menyebabkan kebingungan di dalam tim – keadaan yang biasanya tidak akan dipertimbangkan oleh tim. Karena alasan ini, para Steward memutuskan untuk menangguhkan sebagian denda tetapi dengan syarat tim melakukan peninjauan terhadap prosedur mereka dan menyerahkan laporan kepada FIA yang menguraikan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil."