Leclerc Frustrasi dengan Bendera Kuning yang Kacaukan Kualifikasinya

Charles Leclerc akan memulai Grand Prix Belgia dari posisi keempat setelah bendera kuning menggangu lap terakhirnya.

Leclerc will start from fourth place at the Belgian GP
Leclerc will start from fourth place at the Belgian GP
© XPB Images

Charles Leclerc dibuat frustrasi oleh gangguan bendera kuning pada lap kualifikasi terakhirnya di Grand Prix Belgia.

Pembalap Ferrari itu lolos kualifikasi di posisi kelima tetapi akan memulai balapan dari posisi keempat setelah penalti grid Lando Norris di Spa-Francorchamps pada hari Minggu - posisi start yang belum pernah dimenangkan dalam balapan ini.

Saat Leclerc melewati tikungan kedua terakhir, bendera kuning dikibarkan tepat di garis pandangnya. Biasanya, ini menandakan adanya bahaya di lintasan. Namun, pada kesempatan ini, bendera dikibarkan untuk menunjukkan berbagai hal yang terjadi di pit lane, dengan persiapan parc ferme, yang berarti ada personel tambahan di pit lane.

Leclerc at Spa
Leclerc at Spa
© XPB Images

Secara khusus, bendera dikibarkan pada saat itu karena, setelah memberikan slipstream kepada Max Verstappen, Isack Hadjar masuk ke pitlane beberapa saat sebelum Leclerc tiba di lokasi.

"Agak disayangkan," katanya. "Lap terakhir sedikit lebih baik, tapi kemudian ada bendera kuning di dua tikungan terakhir.

"Saya tahu ada bendera kuning di sekitar zona itu untuk pintu masuk pit lane, tetapi bagi saya, para steward sangat terlihat, bahkan terlalu terlihat di lintasan untuk dianggap sebagai bendera kuning untuk pintu masuk pit. Tapi begitulah adanya. Saya mengurangi kecepatan dan mungkin kehilangan sedikit waktu putaran di sana."

Meskipun yakin ia kehilangan waktu di tikungan terakhir akibat bendera kuning, Leclerc merasa posisinya tidak akan jauh berbeda tanpa gangguan tersebut.

Ia mengatakan kepada Sky Sports F1: "Saya tidak akan mencatatkan waktu putaran yang jauh lebih baik, dan selisih setengah detik masih ada, tetapi satu posisi mungkin bisa saya raih."

Leclerc gained a position with Norris' penalty
Leclerc gained a position with Norris' penalty

Menyiratkan kemungkinan podium pada hari Minggu, pembalap Ferrari itu mengakui di mana letak kesenjangan performa dengan Mercedes.

“Saya rasa itu hanya soal kekuatan mentah,” tambahnya. “Kekuatan mentah—mereka memang lebih unggul, dan kami cukup kuat di lintasan yang dibatasi grip, tetapi kesulitan di lintasan yang dibatasi tenaga.

“Namun, hari ini memang benar bahwa mereka juga sangat kuat di tikungan. Mereka memiliki paket yang sangat kuat saat ini, dan bagi kami, kami hanya perlu fokus pada lintasan-lintasan tersebut untuk memaksimalkan apa yang kami miliki.”

Tags:

F1
2026
Belgium
Leclerc Frustrasi dengan Bendera Kuning yang Kacaukan Kualifikasinya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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