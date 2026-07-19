Hamilton Kehilangan 'Beberapa Persepuluh Detik' di Kualifikasi Belgia

Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa mobil Ferrari-nya terasa berbeda dan "kehilangan beberapa persepuluh detik" setelah kecelakaan jelang kualifikasi F1 GP Belgia.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, memberi Ferrari tugas perbaikan besar untuk memperbaiki mobil setelah kecelakaan di penghujung sesi latihan terakhir di Spa-Francorchamps pada hari Sabtu.

Hamilton melebar saat keluar dari tikungan Fagnes Chicane dan bagian belakang kanan Ferrari-nya menabrak pembatas, mirip dengan kecelakaan yang dialami Pierre Gasly di tikungan yang sama selama sesi latihan Jumat.

Leclerc edged Hamilton by the finest of margins in qualifying

Ferrari mengganti suspensi, sayap belakang, dan lantai, serta melakukan penggantian girboks sebagai tindakan pencegahan pada SF-26 milik Hamilton saat mereka berpacu melawan waktu, dan berhasil, menjelang kualifikasi.

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Hamilton kemudian finis di posisi keenam dalam kualifikasi setelah dikalahkan oleh rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, hanya dengan selisih 0,002 detik. Tapi, dia akan memulai balapan dari posisi lima menyusul penalti grid yang didapat Norris.

Setelah itu, Hamilton mengklaim mobilnya terasa berbeda dibandingkan dengan FP3.

“Memang [terasa berbeda]. Tim melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk memperbaiki kerusakan saya setelah P3,” kata Hamilton, yang menjadi pembalap Ferrari tercepat sebelum kualifikasi, kepada Sky Sports F1.

“Mobil terasa luar biasa di posisi ketiga dan saya benar-benar merasa percaya diri, bukan berarti kami akan berjuang untuk pole position karena saya pikir Mercedes terlalu cepat, tetapi saya yakin dengan mobil yang kami miliki di posisi ketiga, kami mungkin bisa berada di posisi ketiga atau semacamnya.

“Saya kehilangan beberapa persepuluh detik begitu sampai di kualifikasi. Mobilnya tidak identik dengan yang kami miliki di kualifikasi, tetapi saya melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki.”

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Ketika ditanya lebih lanjut tentang apa yang kurang pada mobilnya, Hamilton menjawab: “Ada sesuatu yang tidak sama pada suspensi belakang, jadi saya pikir pada akhirnya keseimbangannya tidak sama.

“Mobilnya terasa sangat bagus. Mereka berusaha keras hingga menit terakhir untuk memperbaikinya, jadi saya bersyukur mereka melakukannya, dan saya harap mobilnya masih baik-baik saja di balapan besok.”

Hamilton hopes to challenge for the podium

Ferrari tertinggal di belakang Mercedes sepanjang akhir pekan ini di Belgia, tetapi Hamilton, yang akan start di posisi kelima setelah penalti grid Lando Norris diterapkan, tetap berharap dapat bersaing untuk podium.

"Saya tidak begitu yakin [berapa selisihnya dengan Mercedes]. Pasti di sektor terakhir kami tampaknya paling banyak kehilangan waktu, dan itu murni tenaga mesin. Dan sedikit di sektor pertama, tetapi mereka memang sangat cepat," kata pembalap Inggris 41 tahun itu.

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"Itu sudah bisa diduga di trek ini. Kami memperkirakan mereka akan sangat, sangat cepat, dan mereka ada di mana-mana. Hanya saja di kualifikasi, mereka tampaknya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan yang lain.

"Saya yakin kami bisa maju besok. Saya akan memberikan segalanya untuk mencoba mengejar mereka."