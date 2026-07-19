Hamilton Kehilangan 'Beberapa Persepuluh Detik' di Kualifikasi Belgia

Lewis Hamilton mengatakan mobil Ferrari F1-nya "kehilangan beberapa persepuluh detik" dalam sesi kualifikasi di Spa.

Hamilton is relying on an old school approach after ditching Ferrari's simulator
Hamilton is relying on an old school approach after ditching Ferrari's simulator

Lewis Hamilton mengungkapkan bahwa mobil Ferrari-nya terasa berbeda dan "kehilangan beberapa persepuluh detik" setelah kecelakaan jelang kualifikasi F1 GP Belgia.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, memberi Ferrari tugas perbaikan besar untuk memperbaiki mobil setelah kecelakaan di penghujung sesi latihan terakhir di Spa-Francorchamps pada hari Sabtu.

Hamilton melebar saat keluar dari tikungan Fagnes Chicane dan bagian belakang kanan Ferrari-nya menabrak pembatas, mirip dengan kecelakaan yang dialami Pierre Gasly di tikungan yang sama selama sesi latihan Jumat.

Leclerc edged Hamilton by the finest of margins in qualifying
Leclerc edged Hamilton by the finest of margins in qualifying

Ferrari mengganti suspensi, sayap belakang, dan lantai, serta melakukan penggantian girboks sebagai tindakan pencegahan pada SF-26 milik Hamilton saat mereka berpacu melawan waktu, dan berhasil, menjelang kualifikasi.

Hamilton kemudian finis di posisi keenam dalam kualifikasi setelah dikalahkan oleh rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, hanya dengan selisih 0,002 detik. Tapi, dia akan memulai balapan dari posisi lima menyusul penalti grid yang didapat Norris.

Setelah itu, Hamilton mengklaim mobilnya terasa berbeda dibandingkan dengan FP3.

“Memang [terasa berbeda]. Tim melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk memperbaiki kerusakan saya setelah P3,” kata Hamilton, yang menjadi pembalap Ferrari tercepat sebelum kualifikasi, kepada Sky Sports F1.

“Mobil terasa luar biasa di posisi ketiga dan saya benar-benar merasa percaya diri, bukan berarti kami akan berjuang untuk pole position karena saya pikir Mercedes terlalu cepat, tetapi saya yakin dengan mobil yang kami miliki di posisi ketiga, kami mungkin bisa berada di posisi ketiga atau semacamnya.

“Saya kehilangan beberapa persepuluh detik begitu sampai di kualifikasi. Mobilnya tidak identik dengan yang kami miliki di kualifikasi, tetapi saya melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki.”

Ketika ditanya lebih lanjut tentang apa yang kurang pada mobilnya, Hamilton menjawab: “Ada sesuatu yang tidak sama pada suspensi belakang, jadi saya pikir pada akhirnya keseimbangannya tidak sama.

“Mobilnya terasa sangat bagus. Mereka berusaha keras hingga menit terakhir untuk memperbaikinya, jadi saya bersyukur mereka melakukannya, dan saya harap mobilnya masih baik-baik saja di balapan besok.”

Hamilton hopes to challenge for the podium
Hamilton hopes to challenge for the podium

Ferrari tertinggal di belakang Mercedes sepanjang akhir pekan ini di Belgia, tetapi Hamilton, yang akan start di posisi kelima setelah penalti grid Lando Norris diterapkan, tetap berharap dapat bersaing untuk podium.

"Saya tidak begitu yakin [berapa selisihnya dengan Mercedes]. Pasti di sektor terakhir kami tampaknya paling banyak kehilangan waktu, dan itu murni tenaga mesin. Dan sedikit di sektor pertama, tetapi mereka memang sangat cepat," kata pembalap Inggris 41 tahun itu.

"Itu sudah bisa diduga di trek ini. Kami memperkirakan mereka akan sangat, sangat cepat, dan mereka ada di mana-mana. Hanya saja di kualifikasi, mereka tampaknya memiliki sedikit keunggulan dibandingkan yang lain.

"Saya yakin kami bisa maju besok. Saya akan memberikan segalanya untuk mencoba mengejar mereka."

Tags:

F1
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Hamilton Kehilangan 'Beberapa Persepuluh Detik' di Kualifikasi Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Rossi Mendukung Antonelli dalam Pertarungan Gelar F1 2026
Valentino Rossi, 2026 Catalan MotoGP.
F1 News
Ferrari Diinvestigasi untuk Pelanggaran Ban Aneh di Latihan GP Belgia
Ferrari faces an investigation
F1 News
Ferrari Tidak Memperkenalkan Upgrade di Grand Prix Belgia
Ferrari has aggressively upgraded its F1 2026 car
F1 News
Ferrari Ungkap Perubahan yang Membantu Kebangkitan Leclerc
Leclerc celebrates at Silverstone
F1 News
Wolff Desak Mercedes Tingkatkan Reabilitas saat Ferrari Mengancam
Wolff is cautious of the looming threat of Ferrari
F1 News
VIDEO: Duo Ferrari Menjajal Sirkuit Madring Jelang Debutnya di F1
Leclerc at the Madring

Latest News

F1 News
Russell Mengecam Masalah Mercedes setelah Tersingkir di GP Belgia
1m ago
Russell at Spa
F1 News
Hamilton Lolos dari Penalti untuk Insiden Pit-Stop di GP Belgia
22m ago
Hamilton kept hold of his fourth place finish
F1 News
Red Bull Ungkap Pengganti Lambiase sebagai Engineer Max Verstappen
3h ago
Verstappen and Lambiase have forged one of F1's most successful pairings
F1 News
Hamilton Kehilangan 'Beberapa Persepuluh Detik' di Kualifikasi Belgia
8h ago
Hamilton is relying on an old school approach after ditching Ferrari's simulator
F1 News
Leclerc Frustrasi dengan Bendera Kuning yang Kacaukan Kualifikasinya
8h ago
Leclerc will start from fourth place at the Belgian GP

More News

F1 News
Seberapa Krusial Slipstream Hadjar Terhadap Kualifikasi Verstappen?
8h ago
Verstappen took a strong P2 with the help of Hadjar
F1 News
Russell Tidak Berdaya untuk Mengimbangi Kecepatan Antonelli di Belgia
8h ago
Russell in Spa
F1 News
F1 GP Belgia 2026: Starting Grid Lengkap dengan Empat Penalti Grid
9h ago
Antonelli and Verstappen share the front row in Belgium
F1 News
Rossi Mendukung Antonelli dalam Pertarungan Gelar F1 2026
18/07/26
Valentino Rossi, 2026 Catalan MotoGP.
F1 News
Sainz Minta Antonelli untuk Tenang usai Ledakan Radio di Latihan GP Belgia
18/07/26
Sainz was unimpressed with Antonelli