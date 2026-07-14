VIDEO: Duo Ferrari Menjajal Sirkuit Madring Jelang Debutnya di F1

Ferrari menyelesaikan sesi shooting di Madring dengan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc jelang debut Sirkuit di kalender tahun ini.

Leclerc at the Madring
Leclerc at the Madring
© Ferrari

Lewis Hamilton dan Charles Leclerc baru-baru ini menyelesaikan shooting di terbaru Formula 1, Madring, dan Anda sekarang dapat melihat on-board dari mobil mereka untuk satu putaran penuh di sirkuit Spanyol tersebut.

Grand Prix Spanyol pindah ke kandang sendiri tahun ini, karena Sirkuit Barcelona-Catalunya digantikan oleh fasilitas baru di Madrid. Meskipun masih dalam pembangunan, lintasan telah sepenuhnya diaspal, dan Ferrari memanfaatkan hari pengambilan gambar untuk melakukan beberapa putaran awal.

Baik Hamilton maupun Leclerc beraksi saat Ferrari menyelesaikan 200 km sesi dengan ban demonstrasi Pirelli khusus, sehingga membatasi pengetahuan yang dapat diperoleh.

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Rekaman onboard yang dibagikan oleh Ferrari menyoroti betapa sempitnya lintasan di beberapa bagian, terutama di pintu keluar pit, serta tingkat undulasi yang tinggi, yang menciptakan beberapa titik buta di zona pengereman atau tikungan tajam.

Meskipun melaju dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada yang terlihat selama akhir pekan grand prix September, Tikungan 12 yang miring curam sudah terlihat seperti tempat yang akan menghancurkan ban.

Namun, rekaman tersebut tampaknya menunjukkan bahwa aksi menyalip akan minim, dengan sifat tikungan tajam di sebagian besar lintasan dan fakta bahwa hampir tidak ada area pengaman untuk bermanuver, sehingga hanya menyisakan satu jalur di sebagian besar tikungan.

Hamilton at the Madring
Hamilton at the Madring
© Ferrari

Pengelolaan energi seharusnya tidak menjadi masalah, mengingat banyaknya zona pengereman di sepanjang lintasan.

Formula 3 akan membantu pengembangan lintasan dalam beberapa minggu mendatang, dengan kejuaraan tersebut mengadakan uji coba di tengah musim sebelum kembali beraksi di Monza, yang akan memungkinkan tempat tersebut untuk menyelesaikan pemeriksaan sistem penting.

Tags:

F1
2026
Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Spain
VIDEO: Duo Ferrari Menjajal Sirkuit Madring Jelang Debutnya di F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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