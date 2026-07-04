Hamilton Tak Berdaya untuk Menghentikan Antonelli di Sprint Race Silverstone

Lewis Hamilton mengatakan dia tidak punya peluang untuk menahan Kimi Antonelli di balapan sprint Grand Prix Inggris.

Hamilton admitted he could do little to stop Antonelli
Hamilton admitted he could do little to stop Antonelli
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Lewis Hamilton mengaku bahwa ia tidak berdaya untuk mencegah Andrea Kimi Antonelli menyalipnya di Sprint Race Silverstone.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, memimpin awal balapan dari pole, tetapi disalip oleh Antonelli pada lap kedelapan. Pembalap Mercedes itu melaju kencang melewati Hamilton di tengah lintasan lurus Hangar setelah secara strategis menggunakan daya baterainya.

Hamilton mengatakan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan Antonelli mengambil alih posisi terdepan.

Antonelli won Saturday's 17-lap sprint race
Antonelli won Saturday's 17-lap sprint race

"Balapan yang sulit untuk menahan Mercedes di belakang," Hamilton mengakui. "Saya memang mengatakan bahwa itu berpotensi terjadi kemarin dan jelas dengan angin yang sangat kencang hari ini, angin kencang yang sangat besar di lintasan lurus belakang, dia melaju kencang melewati saya.

"Saya berusaha sekeras mungkin, saya memberikan segalanya. Tapi selamat kepada Kimi dan kami harus bekerja keras untuk mencoba memperkecil jarak agar kami bisa tetap bersaing."

Pembalap Ferrari itu melanjutkan: "Mereka sangat cepat hingga Tikungan 6. Jadi, terkadang saya harus menggunakan boost di sana. Tapi, salah satu tempat terbesar adalah saat Anda melewati Stowe, Tikungan 15, Anda menginjak gas, dan tidak ada tenaga, dan di situlah dia mengejar saya dengan sangat cepat.

"Begitu dia mendapatkan mode menyalip, maka saya tidak bisa menahannya, karena dia memiliki tenaga ekstra di sepanjang putaran, dan saya tidak bisa menembus batas satu detik itu. Jadi, begitu itu hilang, saya tahu itu akan terjadi."

The top three in the Silverstone sprint race
The top three in the Silverstone sprint race
© XPB Images

Hamilton mengatakan dia berusaha sekeras mungkin untuk menjaga jarak Antonelli lebih dari satu detik agar rivalnya tidak dapat mengaktifkan Overtake Mode.

“Mobilnya bagus hari ini, terasa bagus sepanjang akhir pekan,” jelasnya. “Start yang relatif bagus, pertarungan yang ketat dengan Kimi. Lap pertama yang cukup bagus di mana saya mampu menciptakan jarak yang cukup besar di antara kami.

“Saya berusaha sekeras mungkin untuk mencoba menjaga jarak di atas satu detik, tetapi begitu dia berada di belakang saya, dia terus mendekat. 

"Begitu dia mengaktifkan Overtake Mode, saya tidak bisa melepaskannya, dan kemudian dia langsung menempel di belakang saya dan melaju kencang melewati saya di tengah lintasan lurus menuju Stowe.”

Saat menjelaskan manuvernya, Antonelli menyatakan Hamilton melebar saat keluar dari Tikungan 4.

Ketika ditanya apakah ia melakukan kesalahan, Hamilton menjawab: “Saya tidak ingat. Mungkin. Cukup sulit di tikungan tiga dan empat, dia umumnya lebih cepat dari saya, terutama di tikungan tiga.

“Dia semakin mendekat. Sejujurnya saya tidak ingat. Saat keluar dari Tikungan 13, saya sudah kehabisan tenaga.”

Hamilton Tak Berdaya untuk Menghentikan Antonelli di Sprint Race Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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