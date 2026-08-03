Ferrari Menyoroti Fokus Utamanya untuk Sisa Musim F1 2026

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan hal terpenting bagi Scuderia di paruh kedua musim 2026 adalah mempertahankan laju pengembangan mobil saat ini.

Ferrari memasuki jeda musim panas setelah paruh pertama musim 2026 yang positif, memenangi dua Grand Prix dan berada di posisi kedua klasemen konstruktor, dengan Lewis Hamilton juga berada di posisi dua klasemen pembalap, terpaut 50 poin dari Andrea Kimi Antonellli dari Mercedes.

Leclerc celebrates Ferrari's 250th F1 win © XPB Images

Filosofi pengembangan mereka sejauh musim ini adalah evolusi konstan di setiap balapan, alih-alih memperkenalkan paket-paket besar, seperti yang dilakukan oleh McLaren dan Red Bull.

Bagi Fred Vasseur, mempertahankan momentum pengembangan ini adalah "hal terpenting" bagi Ferrari, termasuk meningkatkan performa unit daya mereka.

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“Bagian pertama musim ini, menurut saya, mungkin terbagi menjadi dua tahap,” kata Vasseur menjelang jeda musim panas.

“Tahap pertama adalah hingga Spanyol, ketika Mercedes tampil gemilang, dan mereka mencetak sekitar 100 poin lebih banyak daripada kami dalam empat atau lima balapan.

“Dan mungkin setelah Spanyol, ketika kami kembali, kami mencetak lebih banyak poin daripada Mercedes dalam empat atau lima balapan tersebut.

“Hal yang perlu kita tingkatkan adalah, jika saya menarik kesimpulan berdasarkan hari ini [setelah GP Hungaria], saya akan mengatakan eksekusi.

“Namun, eksekusi sejauh ini mungkin sudah bagus bagi kami sejak awal musim.

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“Kami tahu bahwa kami harus meningkatkan sisi mesin, dan kami akan melakukannya, meskipun inersia pada mesin jauh lebih tinggi daripada sasis.

“Yang terpenting adalah mampu mempertahankan kecepatan pengembangan.

“McLaren telah membuat langkah maju yang besar, karena mereka tidak memiliki filosofi yang sama persis, karena mereka membawa paket besar, dan saya pikir yang terakhir adalah Miami atau Kanada.

Hamilton has credited Vasseur for his backing

“Dan tentu saja, setiap kali mereka membawa sesuatu, mereka membuat langkah besar.

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“Tetapi kami memiliki pendekatan yang berbeda, mencoba membawa komponen di setiap balapan, dan kami harus mempertahankan momentum ini karena masih ada 12 balapan lagi, atau… saya tidak tahu apakah itu 11, 12, atau 10, tetapi itu banyak.

“Dan kami masih memiliki ruang untuk perbaikan pada sasis di mana-mana, dan kami harus mempertahankan kecepatan ini.”

Ferrari telah mampu memanfaatkan peningkatan pertama dari program ADUO untuk mesinnya, dan peningkatan kedua diperkirakan akan dilakukan di akhir musim.