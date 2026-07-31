Hamilton Dikritik atas Kesalahan Cerobohnya di Putaran F1 Terakhir

Lewis Hamilton dianngap melakukan "kesalahan ceroboh" setelah serangkaian penalti baru-baru ini.

Hamilton has been sanctioned three times in the past four races
Hamilton has been sanctioned three times in the past four races

Banyaknya penalti yang diterima Lewis Hamilton akhir-akhir ini disebabkan oleh "kesalahan ceroboh" yang dilakukannya, menurut komentator Formula 1 David Croft.

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, telah mendapat empat penalti dari tiga Grand Prix terakhir - jumlah yang luar biasa tinggi untuk seorang pembalap dalam waktu sesingkat itu.

Di Grand Prix Hungaria, Hamilton diturunkan tiga posisi grid karena menghalangi Oscar Piastri di kualifikasi, sebelum ia mendapatkan penalti lainnya di balapan karena melewati batas kecepatan 0,1 km/jam di pit-lane.

Hamilton finished fifth in Hungary
Hamilton finished fifth in Hungary

Serangkaian penalti tersebut cukup merugikan Hamilton dalam beberapa putaran terakhir, membuatnya tertinggal 50 poin dari Andrea Kimi Antonelli di klasemen kejuaraan pembalap.

“Lewis melakukan kesalahan ceroboh,” kata Croft kepada podcast Sky Sports F1 Show. “Saya diberitahu bahwa itu lima meter terlalu awal. Rupanya, dia melepaskan tombol lima meter terlalu awal.

“Dua dari [penalti Hamilton baru-baru ini] adalah keadaan yang bisa dihindari. Salah satunya, penalti tiga posisi di grid, dia seharusnya tetap memperhatikan kaca spionnya, maaf.

“Dia adalah pembalap pertama yang memulai putaran, oleh karena itu dia seharusnya tahu bahwa pembalap lain juga akan memulai putaran saat dia menyelesaikannya. Anda tidak bisa membuang posisi dengan melakukan kesalahan seperti ini.

“Saya tidak ingin terlalu keras pada Lewis – saya pikir dia adalah yang terbaik sepanjang masa – tetapi ini bukanlah momen yang seharusnya dilakukan oleh pembalap dengan kemampuan dan pengalamannya.”

Hamilton mengaku bahwa ia perlu mengurangi kesalahan dan berhenti memberi para steward "alasan apa pun" untuk memberinya penalti.

Hamilton has been hit with a string of F1 penalties
Hamilton has been hit with a string of F1 penalties

Sementara itu, mantan strategis F1 yang kini menjadi analis Sky Sports Bernie Collins merasa penalti- penalti ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan antara Hamilton dan Race Engineer-nya, Carlo Santi. 

“Kami banyak membicarakannya tahun lalu, tentang menjauh dari Bono, pengaruh yang menenangkan itu,” kata Collins.

“Lewis tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini selama 10 tahun terakhir. Kita tidak selalu melihatnya melakukan hal-hal seperti ini. Dan ada beberapa momen dalam periode ini di mana dia benar-benar berada dalam perebutan gelar, atau di ambang perebutan gelar.

“Sebagian dari itu disebabkan oleh sedikit kelengahan. Mungkin dia mendapat sedikit pengingat di beberapa titik, [seperti] minggu ini di pintu keluar pit. Ya, itu sangat dekat, kami tahu itu akan sangat dekat, tetapi lima meter itu berarti itu tidak dekat.

“Demikian pula, penalti di kualifikasi, tiga posisi grid. Kami mendengar Lewis mengungkapkan frustrasinya melalui radio tentang hal itu.

“Jika Anda melihat akhir tahun, dan melihat semua poin yang telah hilang, dia akan sangat frustrasi ketika melihat kembali poin-poin yang terkait dengan penalti tersebut.

“Selama bertahun-tahun, Anda mengumpulkan berbagai hal yang perlu Anda ingatkan kepada pembalap Anda, atau yang perlu Anda arahkan kepadanya.

“Proses itu tidak dilakukan dalam semalam… untuk tidak kehilangan fokus di kualifikasi, untuk mengatakan ada lalu lintas yang datang dari belakang, untuk mengingatkannya tentang pembatas pit saat keluar.”

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F1
Lewis Hamilton
Ferrari
Hamilton Dikritik atas Kesalahan Cerobohnya di Putaran F1 Terakhir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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