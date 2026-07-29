Alonso Yakin Aston Martin Sudah Bersaing setelah Upgrade B-Spec

Fernando Alonso kini lebih positif dengan daya saing Aston Martin setelah pengenalan paket B-Spec di Hungaria.

Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Hungarian GP
Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Hungarian GP
© XPB Images

Fernando Alonso mengatakan Aston Martin "kini ikut bersaing" setelah diperkenalkannya paket B-Spec di Hungaria, dan sekarang mereka menunggu peningkatan Power Unit dari Honda untuk mempertahankan posisi ini.

Aston membawa paket peningkatan radikal yang telah lama ditunggu-tunggu akhir pekan lalu di Hungaria, dengan 16 elemen baru yang ditambahkan ke mobil tersebut.

Fernando Alonso menggunakannya untuk lolos ke Q2 untuk pertama kalinya pada tahun 2026, sebelum finis di urutan ke-14 dalam grand prix di belakang rekan setimnya, Lance Stroll, yang finis di urutan ke-13, hasil terbaiknya musim ini.

Alonso at Hungary
Alonso at Hungary
© XPB Images

Ini merupakan langkah pertama yang signifikan bagi Aston Martin yang telah diperbarui, yang membuat beberapa rival di lini tengah khawatir. Namun, Alonso kini meminta Honda untuk memberikan tenaga mesin yang lebih besar untuk paruh kedua musim ini.

“Saya rasa menyenangkan bisa kembali kompetitif,” kata Alonso di televisi setelah Grand Prix Hungaria.

“Dan saya rasa, terutama di awal, kami memiliki kecepatan untuk kurang lebih mengikuti tim-tim di lini tengah.

“Itu bagus, dan semoga menjadi dasar yang baik untuk dikembangkan dengan mobil baru ini.

“Terutama pada mesin, kami menantikan balapan di Zandvoort dan mencoba untuk menjadi sedikit lebih kompetitif dalam hal kecepatan di lintasan lurus, yang mana dalam balapan ini, kami sudah berada di posisi terdepan, kami membutuhkan kecepatan ekstra di lintasan lurus.

“Jadi, semoga ini menjadi awal yang baru bagi kami di paruh kedua kejuaraan.”

Power Unit Honda yang telah diupgrade dikabarkan telah dijalankan pada hari Rabu di Hungaroring dalam sebuah hari pengambilan gambar, sebelum diperkenalkan pada Grand Prix Belanda di akhir Agustus.

“Kami sekarang akan mengambil langkah penting untuk memperkenalkan unit daya spesifikasi baru kami di Belanda,” kata kepala Honda, Shintaro Orihara.

“Sebelum itu, selama hari pengambilan gambar pada hari Rabu, kami akan menjalankan mesin baru di AMR26 untuk pertama kalinya, sebelum liburan musim panas dimulai.”

Mengenai hasil terbaiknya musim ini, Lance Stroll menambahkan: “Ya, kami berada di tengah persaingan di lini tengah untuk pertama kalinya tahun ini, dan itu bagus.

“Kami hanya perlu terus berjuang. Kami telah mengambil langkah besar akhir pekan ini, tetapi kami hanya perlu terus berjuang.”

Alonso was 14th in Hungary, while Stroll was 13th
Alonso was 14th in Hungary, while Stroll was 13th

Pemilik tim Lawrence Stroll mengatakan tim "sangat puas" dengan paket peningkatan tersebut menjelang dimulainya balapan Minggu lalu.

"Jelas kami telah membuat langkah maju yang sangat besar. Salah satu dari banyak langkah yang akan datang. Jadi ya, sangat puas," katanya kepada Martin Brundle dari Sky Sports F1.

"Terima kasih atas kerja keras semua pria dan wanita di pabrik untuk mewujudkannya."

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Aston Martin
Fernando Alonso
Alonso Yakin Aston Martin Sudah Bersaing setelah Upgrade B-Spec
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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