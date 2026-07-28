Dampak Perang Iran, WEC akan Tutup Musim 2026 di Catalunya dan Monza

FIA World Endurance Championship (WEC) terpaksa membatalkan seluruh balapan yang direncanakan di Timur Tengah di tengah perang AS/Israel yang sedang berlangsung dengan Iran.

Perang yang meletus pada bulan Februari antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mempengaruhi semua kejuaraan motorsport utama.

WEC seharusnya memulai musimnya dengan putaran di Qatar, tetapi terpaksa menundanya hingga akhir tahun untuk putaran double-header dengan Bahrain.

WEC at Bahrain © XPB Images

Namun, konflik yang sedang berlangsung, yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir seiring dengan kegagalan perundingan perdamaian antara AS dan Iran, memaksa WEC untuk melakukan perubahan jadwal yang drastis.

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Putaran kedua terakhir akan berlangsung di Circuit de Barcelona-Catalunya pada akhir pekan tanggal 18 Oktober, seminggu lebih awal dari putaran Qatar yang direncanakan.

Final musim kemudian akan berlangsung pada akhir pekan tanggal 8 November di Monza. Kedua balapan akan berlangsung selama enam jam.

Ini akan menandai kunjungan pertama WEC ke Barcelona, ​​dan kunjungan pertamanya ke Monza sejak 2023.

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengatakan: “Saya sangat bangga dengan kolaborasi yang memungkinkan Barcelona dan Monza untuk menjadi tuan rumah putaran Kejuaraan Ketahanan Dunia FIA akhir tahun ini.

“FIA telah bekerja sama erat dengan mitra kami di Qatar dan Bahrain dalam beberapa bulan terakhir untuk mengeksplorasi setiap opsi untuk mempertahankan kedua acara tersebut musim ini, tetapi karena situasi yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, keselamatan tim, kolega, dan penggemar olahraga motor kami tetap menjadi prioritas utama kami.

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“Ini bukanlah keputusan yang mudah, tetapi melindungi kesejahteraan komunitas olahraga motor kami akan selalu menjadi yang utama.

“Terima kasih saya sampaikan kepada semua Klub Anggota kami yang telah membantu mewujudkan pembaruan ini, Sirkuit Internasional Lusail, Sirkuit Internasional Bahrain, dan rekan-rekan kejuaraan kami yang kemitraan dan dukungannya selama proses ini mencerminkan yang terbaik dari olahraga kita.

“Doa kami menyertai semua yang terkena dampak situasi di wilayah tersebut, dan kami berharap dapat kembali ketika keadaan memungkinkan.”

Keputusan WEC untuk membatalkan balapan di Timur Tengah diambil karena menghadapi kendala logistik dalam pengiriman barang dari putaran Fuji di Jepang pada akhir September di tengah konflik yang berlanjut.

F1 Bahrain circuit © XPB Images

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F1 pindahkan balapan Bahrain ke Sepang

Pengumuman WEC ini muncul hanya beberapa hari setelah Formula 1 mengumumkan Grand Prix Bahrain akan digelar di Malaysia pada 4 Oktober.

F1 awalnya membatalkan balapan Bahrain dan Arab Saudi dari jadwal April karena perang Iran, tetapi telah lama beredar rumor bahwa Bahrain akan dijadwal ulang pada tanggal 4 Oktober.

Meskipun Grand Prix Bahrain akan tetap berlangsung, balapan tersebut akan diadakan di Sirkuit Internasional Sepang, sekitar 6000 km jauhnya di Malaysia.

Belum jelas apa yang akan terjadi pada kunjungan F1 ke Qatar dan penutup musimnya di Abu Dhabi, dengan rumor yang menyebutkan kemungkinan pengganti di Portimao dan Imola.

Qatar dan Abu Dhabi dijadwalkan berlangsung berturut-turut pada tanggal 27-29 November dan 4-6 Desember.

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Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP © Gold and Goose

Bagaimana dengan MotoGP Qatar?

MotoGP menunda Grand Prix Qatar dari bulan April menjadi tanggal 6-8 November - tanggal yang sama dengan final WEC yang seharusnya digelar di Bahrain. Dengan demikian, putaran Portugal dan Valencia juga terpaksa diundur satu minggu.

Belum ada kabar tentang apa yang akan dilakukan MotoGP dengan Grand Prix Qatar. Secara teori, mereka tidak perlu menggantinya, karena kalender 21 putaran, bukan 22, kemungkinan akan memenuhi kewajiban kontrak kepada penyiar.

Balapan ini juga berlangsung pada waktu yang kurang tepat di musim ini, karena dijadwalkan berdekatan dengan Sepang seminggu sebelumnya.

MotoGP sudah terbiasa menyelenggarakan balapan di sirkuit yang sama dua kali di era pasca-COVID, setelah melakukannya pada tahun 2024 ketika Kazakhstan, Argentina, dan India harus dibatalkan.

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Ada juga saran bahwa rencana kembali ke Qatar untuk pembukaan musim pada tahun 2027 dapat ditunda, dengan Thailand kemungkinan akan kembali menjadi tuan rumah putaran pembuka.