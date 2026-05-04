McLaren Luncurkan Mobil Balap Hypercar dengan Video Menyentuh

McLaren telah memperkenalkan Hypercar-nya untuk kembali ke kelas atas di ajang 24 Hours of Le Mans 2027 menjelang uji coba pertama mobil tersebut.

Tim yang dipimpin Zak Brown ini menginsyaratkan comeback mereka ke kategori tertinggi Sportscar sejak Le Mans 24 Jam 2024. Namun, itu baru akan terwujud di 2027.

McLaren secara resmi mengumumkan kembalinya mereka ke kelas atas Le Mans tahun lalu, dengan merek tersebut akan memulai debutnya dengan Hypercar di Kejuaraan Ketahanan Dunia FIA pada tahun 2027.

Pada hari Senin, tim tersebut secara resmi meluncurkan mobil yang akan mereka gunakan di FIA WEC musim depan, serta livery tes yang terinspirasi oleh mobil ikonik dari masa lalu balap mereka.

Sebuah pernyataan di Instagram berbunyi: Ini adalah Hypercar FIA WEC dan 24 Jam Le Mans yang akan mengembalikan McLaren ke kelas atas balap mobil sport.

“Dan corak mobilnya? Terinspirasi oleh M6A - mobil pertama kami yang memenangkan kejuaraan, yang dibangun dan dikendarai oleh Bruce [McLaren] sendiri.

“Setelah memenangkan Le Mans pada tahun 1966 dengan Ford, Bruce kemudian mendominasi Can-Am pada tahun 1967. Di sinilah, di M6A, ia melihat jalan kembali ke Le Mans – kali ini dengan McLaren.

“Tragisnya, ia tidak pernah melihatnya terwujud.

“Jadi, saat kami bersiap untuk bergabung dengan WEC pada tahun 2027, corak uji coba ini membawa ambisi itu ke depan.”

Mobil tersebut akan dikenal sebagai MCL-HY dan menggunakan spesifikasi LMDh dengan sasis Dallara LMP2 yang ditenagai oleh mesin V6 twin-turbo yang dikembangkan bersama oleh McLaren Racing dan McLaren Automotive.

Melihat line-up McLaren untuk Le Mans 2027

Hingga saat ini, belum banyak detail mengenai bagaimana proyek ini akan berkembang dalam hal susunan pembalap hingga tahun 2027.

Sejauh ini, hanya mantan pembalap Peugeot, Mikkel Jensen, yang telah dikonfirmasi sebagai pembalap untuk tahun 2027.

Kedua mobil tersebut akan dikelola oleh United Autosports, yang hingga saat ini menjalankan McLaren di kelas GT di WEC.

Pengujian MCL-HY akan dilakukan oleh Jensen, serta pembalap pengembangan McLaren Richard Verschoor dan Gregoire Saucy, dan pembalap United Autosports Ben Hanley.

“McLaren Racing kini memiliki tiga mobil balap yang siap untuk berkompetisi di seri kejuaraan balap terbesar di dunia; Formula 1, IndyCar, dan WEC,” kata Zak Brown.

“Ini berarti McLaren, para mitranya, dan para penggemarnya dapat bersaing untuk Triple Crown Grand Prix Monaco, Indy 500, dan 24 Hours of Le Mans bersama-sama – sebuah kisah lintas seri yang unik yang membedakan kami.”

Brown baru-baru ini menyatakan bahwa ia menunggu untuk melihat bagaimana kondisi pasar pembalap sebelum line-up pembalapnya.

Dengan mundurnya Porsche dari WEC di akhir musim lalu, serta berakhirnya keterlibatan Acura di Kejuaraan Sportscar IMSA dalam waktu dekat, akan ada beberapa nama besar yang mencari tim untuk tahun 2027 di Hypercar.

Lando Norris atau Oscar Piastri di Le Mans?

Brown mengatakan tahun lalu di Le Mans bahwa ia telah berbicara dengan juara dunia bertahan Lando Norris dan rekan setimnya, Oscar Piastri, tentang kemungkinan partisipasi di balapan ketahanan 24 jam tersebut.

“Saya rasa mereka tidak bisa masuk dalam program Hypercar,” kata Brown kepada wartawan, termasuk Crash.net, saat itu.

“Apakah mereka akan ikut Le Mans? Saya telah berbicara dengan keduanya tentang Le Mans. Mereka ingin berada di Le Mans dengan salah satu [mobil kami].”

McLaren pernah meraih kemenangan sensasional di Le Mans 24 Jam tahun 1995 dengan F1 GTR mereka.