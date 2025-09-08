Sean Gelael Kalahkan Valentino Rossi di WEC Austin yang Diguyur Hujan

Pebalap Indonesia, Sean Gelael bersama rekan setimnya Darren Leung dan Marino Sato mengangkat piala utama setelah memenangkan Lone Star Le Mans putaran WEC di Circuit of The Americas yang berdurasi enam jam.

Sean mengungguli MotoGP Valentino Rossi dan tim WRT #46 yang juga berisikan Ahmed Al Harthy dan Kelvin van der Linde pada balapan yang diinterupsi oleh Safety Car dan bendera merah.

Tim United Autosport nomor #95 finis kedua dalam balapan, namun dipromosikan jadi pemenang setelah AF Corse Ferrari #54 dihukum penalti 5 detik. Rossi dan kru-nya juga naik dari posisi ketiga jadi P2.

Safety Car dan Red Flag yang keluar di awal balapan membantu United Autosports #95, karena saat itu Darren Leung - yang berkendara pertama - naik ke P1 setelah dua pembalap di atasnya memilih masuk ke pit. Leung berhasil mengatur bahan bakar, dan memakai jatah menyetirnya pada stint awal.

Taktik itu menolong Sean dan Marino. Sean berhasil mempertahankan posisi lomba di tiga besar di sepanjang dia menyetir, kecuali pada momen di mana ada pebalap yang memiliki strategi berbeda ada di depannya.

Momen kunci terjadi pada paruh jam terakhir balapan saat Sato memilih ban kering dalam kondisi trek yang mengering. Itu adalah keputusan tepat karena ia berhasil naik dari P6 untuk akhirnya finis kedua.

Hal serupa juga dilakukan oleh kru WRT #46, yang memberikan Van der Linde ban kering, membantunya naik ke P3 saat bendera finis dikibarkan.

Namun, tim AF Corse 54 yang digawangi David Rigon dengan Ferrari-nya terkena penalti 5 detik akibat pelanggaran di Tikungan 11 pada 7 menit sebelum finis.

Hasil ini membuat United Autosports #95 dan WRT #46, yang finis tak sampai lima detik dari AF Corse #54, naik jadi pemenang balapan dan kedua.

Ini adalah hasil kemenangan pertama di musim 2025 untuk Sean dan kru #95, yang menjalani tahun yang sulit setelah tersingkir di Spa 6H dan Le Mans 24H.

“Alhamdulillah akhirnya kami mendapatkan podium pertama musim ini dan podium utama. Terima kasih untuk rekan saya yang sudah berjuang keras dan tim yang mempersiapkan mobil dengan sangat baik,” kata Sean dalam rilis yang diterima oleh Crash.net

“Semua punya peran besar untuk kemenangan ini. Darren di awal sangat bagus, dia memastikan mobil aman di P1. Marino melakukan apa pun yang dia bisa di tengah kondisi sulit dan membawa mobil hingga finis. Ini adalah bukti dari hasil kerja kami selama ini, seberapa berat pun pekerjaan itu."



Valentino Rossi, Team WRT, 2025 WEC COTA © XPB Images

Sementara itu untuk Rossi dan tim WRT #46, hasil ini mengobati kekecewaan tahun lalu saat mereka tersingkir dari Lone Star Le Mans saat bertarung untuk podium di 15 menit terakhir.

"Luar biasa," ujar Rossi, juara MotoGP tujuh kali, dengan gembira. "Rasanya balapan ini tidak akan pernah berakhir… Kami memang cepat, tetapi ada beberapa momen kurang beruntung selama balapan.

"Kami sempat berada di posisi terakhir, tetapi setelah itu, kami berhasil bangkit, dan dengan kondisi seperti ini, ketika kami bisa melaju dengan ban slick, mobil kami sangat bagus, dan Kelvin melakukan pekerjaan yang fantastis.

"Saya sangat senang dengan podium ini, baik untuk saya sendiri, untuk rekan satu tim saya, maupun untuk semua anggota tim."

No.6 Porsche Penske Motorsport, 2025 WEC COTA © XPB Images

Porsche meraih kemenangan Hypercar pertama di 2025

Kategori Hypercar tampaknya akan menjadi duel antara Ferrari #51 yang dikendarai James Calado, Antonio Giovinazzi, dan Alessandro Pier Guidi dan Ferrari AF Corse #83 pemenang Le Mans yang beranggotakan Robert Kubica, Yiffei Ye, dan Phil Hanson.

Tapi, pit-stop buruk untuk #83 di bawah VSC saat berada di posisi kedua di sekitar pertengahan balapan membuat Porsche Penske Motorsport 963 #6 yang dikendarai Kevin Estre, Matt Campbell, dan Laurens Vanthoor melompat ke posisi kedua di belakang mobil No. 51.

Dengan sisa waktu satu jam 45 menit, restart cepat setelah periode Safety Car membuat #6 berhasil menyalip mobil #51 untuk memimpin - meskipun kontak menyebabkan ban mobil #51 bocor.

Ferrari No. 51 turun ke posisi kelima saat bendera finis, sementara #6 meraih kemenangan pertama Porsche musim ini.

Mobil Ferrari #50 milik Antonio Fuoco, Miguel Molina dan Nicklas Nielsen berada di posisi kedua, sementara mobil Peugeot #94 milik Loic Duval, Malthe Jakobsen dan Stoffel Vandoorne melengkapi podium.