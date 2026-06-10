Le Mans 24 Jam 2026: Daftar Entri Lengkap untuk Setiap Kelas

Berikut ini adalah daftar entri lengkap untuk ketiga kelas di Le Mans 24 Jam 2026.

Cadillac, 2026 Le Mans
Cadillac, 2026 Le Mans
© XPB Images
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Balapan ketahanan bergengsi Le Mans 24 Jam akan kembali digelar pada 10-14 Juni 2026.

Robert Kubica membawa AF Corse Ferrari menuju kemenangan Le Mans tahun lalu bersama rekan satu mobilnya, Yifei Ye dan Phil Hanson.

Ia akan kembali tahun ini untuk mempertahankan mahkotanya dengan AF Corse No.83, dengan Ferrari juga mengejar kemenangan beruntun keempatnya di La Sarthe.

Prancing Horse akan menghadapi perlawanan dari nama-nama besar seperti Toyota, Cadillac, BMW, Aston Martin, Alpine, Peugeot dan debutan Genesis.

Ini akan menjadi penampilan pertama Genesis di Le Mans, dengan brand mobil mewah Hyundai itu memulai debutnya di WEC musim ini.

Tetapi, tidak akan ada Porsche di grid Hypercar Le Mans tahun ini setelah parikan Jerman itu mundur dari WEC di akhir musim lalu.

Berdasarkan peraturan WEC, sebuah pabrikan harus menurunkan setidaknya dua mobil di grid selama musim balap untuk dapat berkompetisi di Le Mans, sehingga tidak mungkin bagi Porsche hanya turun di satu balapan saja.

Akan ada tiga kelas yang berlaga di Le Mans. Selain Hypercar dan LMGT3 yang merupakan reguler di WEC,ada juga LMP2 yang kembali setiap tahun khusus untuk putaran Le Mans.

Di kelas LMP2, mobil Inter Europol No 43 menang setelah pertarungan mendebarkan di kelas tersebut, sementara di kelas LMGT3, kemenangan diraih oleh Porsche Manthey Racing bernomor 92, dengan Richard Lietz kini menjadi pemenang kelas enam kali di Le Mans.

Sean Gelael akan kembali berlaga di Le Mans Jam 2026, pembalap Indonesia itu akan membalap untuk WRT di kategori LMGT3, mengendarai BMW M4 LMGT3 Evo No.32 dengan Darren Leung dan Augusto Farfus.

Berikut adalah daftar entri untuk ketiga kelas di ajang Le Mans 24 Jam 2026.

No.50 Ferrari, 2025 24 Hours of Le Mans
No.50 Ferrari, 2025 24 Hours of Le Mans
© XPB Images

Daftar entri Le Mans 24 Jam 2026: Hypercar

Car No.TimMobilKelasPembalap 1Pembalap 2Pembalap 3
007ASTON MARTIN THOR TEAMAston Martin ValkyrieWEC MHarry TINCKNELL (GBR) PTom GAMBLE (GBR) GRoss GUNN (GBR) P
009ASTON MARTIN THOR TEAMAston Martin ValkyrieWEC MAlex RIBERAS (ESP) GMarco SØRENSEN (DEN) PRoman DE ANGELIS (CAN) G
7TOYOTA RACINGToyota TR010 HybridWEC M HYMike CONWAY (GBR) PKamui KOBAYASHI (JPN) PNyck DE VRIES (NED) P
8TOYOTA RACINGToyota TR010 HybridWEC M HYSébastien BUEMI (SUI) PBrendon HARTLEY (NZL) PRyō HIRAKAWA (JPN) P
12CADILLAC HERTZ TEAM JOTACadillac V-Series.RWEC M HYAlex LYNN (GBR) PWill STEVENS (GBR) PNorman NATO (FRA) G
15BMW M TEAM WRTBMW M Hybrid V8WEC M HYKevin MAGNUSSEN (DEN) PRaffaele MARCIELLO (SUI) PDries VANTHOOR (BEL) P
17GENESIS MAGMA RACINGGenesis GMR-001-HypercarWEC M HYAndré LOTTERER (GER) PLuis Felipe DERANI (BRA) PMathys JAUBERT (FRA) S
19GENESIS MAGMA RACINGGenesis GMR-001-HypercarWEC M HYMathieu JAMINET (FRA) PPaul-Loup CHATIN (FRA) GDaniel JUNCADELLA (ESP) P
20BMW M TEAM WRTBMW M Hybrid V8WEC M HYRobin FRIJNS (NED) PRené RAST (GER) PSheldon VAN DER LINDE (RSA) P
35ALPINE ENDURANCE TEAMAlpine A424WEC M HYAntónio FÉLIX DA COSTA (POR) PCharles MILESI (FRA) PFerdinand HABSBURG (AUT) G
36ALPINE ENDURANCE TEAMAlpine A424WEC M HYFrédéric MAKOWIECKI (FRA) PJules GOUNON (FRA) PVictor MARTINS (FRA) G
38CADILLAC HERTZ TEAM JOTACadillac V-Series.RWEC M HYSébastien BOURDAIS (FRA) PEarl BAMBER (NZL) PJack AITKEN (GBR) P
50FERRARI AF CORSEFerrari 499PWEC M HYAntonio FUOCO (ITA) PNicklas NIELSEN (DEN) PMiguel MOLINA (ESP) P
51FERRARI AF CORSEFerrari 499PWEC M HYAlessandro PIER GUIDI (ITA) PJames CALADO (GBR) PAntonio GIOVINAZZI (ITA) P
83AF CORSEFerrari 499PWEC M HYYifei YE (CHN) GRobert KUBICA (POL) PPhilip HANSON (GBR) G
93PEUGEOT TOTALENERGIESPeugeot 9X8WEC M HYPaul DI RESTA (GBR) PStoffel VANDOORNE (BEL) PNick CASSIDY (NZL) P
94PEUGEOT TOTALENERGIESPeugeot 9X8WEC M HYLoïc DUVAL (FRA) PMalthe JAKOBSEN (DEN) GThéo POURCHAIRE (FRA) P
101CADILLAC WTRCadillac V-Series.RM HYRicky TAYLOR (USA) PJordan TAYLOR (USA) PFilipe ALBUQUERQUE (POR) P
LMP2 cars
LMP2 cars
© XPB Images

Daftar entri Le Mans 24 Jam 2026: LMP2

Car No.TimMobilKelasPembalap 1Pembalap 2Pembalap 3
3DKR ENGINEERINGOreca 07 - GibsonLMP2John FARANO (CAN) BSebastian ALVAREZ (MEX) SRenger VAN DER ZANDE (NED) P
4CROWDSTRIKE RACING BY APROreca 07 - GibsonLMP2George KURTZ (USA) BAlexander QUINN (GBR) GLaurin HEINRICH (GER) G
9PROTON COMPETITIONOreca 07 - GibsonLMP2Jonas RIED (GER) SLenny RIED (GER) SHarry KING (GBR) G
14TDS RACINGOreca 07 - GibsonLMP2Tobias LUTKE (CAN) BMathias BECHE (SUI) GKevin ESTRE (FRA) P
22UNITED AUTOSPORTSOreca 07 - GibsonLMP2Rasmus LINDH (SWE) SGrégoire SAUCY (SUI) GMikkel JENSEN (DEN) P
24NIELSEN RACINGOreca 07 - GibsonLMP2David HEINEMEIER HANSSON (DEN) SEdward PEARSON (GBR) SJack DOOHAN (AUS) P
25ALGARVE PRO RACINGOreca 07 - GibsonLMP2Michael JENSEN (DEN) BEnzo TRULLI (ITA) SJake HUGHES (GBR) G
26VECTOR SPORTOreca 07 - GibsonLMP2Ryan CULLEN (IRL) SVladislav LOMKO (GRN) GPietro FITTIPALDI (BRA) P
28IDEC SPORTOreca 07 - GibsonLMP2Paul LAFARGUE (FRA) SValerio RINICELLA (ITA) SJob VAN UITERT (NED) G
29FORESTIER RACING BY PANISOreca 07 - GibsonLMP2Louis ROUSSET (FRA) SEsteban MASSON (FRA) GOliver GRAY (GBR) G
30DUQUEINE TEAMOreca 07 - GibsonLMP2Doriane PIN (FRA) SJulien ANDLAUER (FRA) GRichard VERSCHOOR (NED) G
37CLX MOTORSPORTOreca 07 - GibsonLMP2Adrien CLOSMENIL (FRA) SIan AGUILERA (MEX) STheodor JENSEN (DEN) S
43INTER EUROPOL COMPETITIONOreca 07 - GibsonLMP2Jakub SMIECHOWSKI (POL) STom DILLMANN (FRA) GNicholas YELLOLY (GBR) P
44PROTON COMPETITIONOreca 07 - GibsonLMP2Stefan AUST (GER) BHorst Jr FELBERMAYR (AUT) BHorst Felix FELBERMAYR (AUT) S
48RD LIMITEDOreca 07 - GibsonLMP2Fred POORDAD (USA) BTristan VAUTIER (FRA) GRomain DUMAS (FRA) P
99AO BY TFOreca 07 - GibsonLMP2PJ HYETT (USA) BLouis DELÉTRAZ (SUI) GDane CAMERON (USA) P
183AF CORSEOreca 07 - GibsonLMP2François PERRODO (FRA) BMatthieu VAXIVIERE (FRA) GBen BARNICOAT (GBR) P
222UNITED AUTOSPORTSOreca 07 - GibsonLMP2Daniel SCHNEIDER (BRA) BBenjamin HANLEY (GBR) GOliver JARVIS (GBR) P
343INTER EUROPOL COMPETITIONOreca 07 - GibsonLMP2Bijoy GARG (USA) SReshad DE GÉRUS (FRA) GNico MÜLLER (SUI) P
No.46 WRT BMW, 2025 24 Hours of Le Mans
No.46 WRT BMW, 2025 24 Hours of Le Mans
© XPB Images

Daftar entri Le Mans 24 Jam 2026: LMGT3

Car No.TimMobilKelasPembalap 1Pembalap 2Pembalap 3
2TF SPORTCorvette Z06 LMGT3.RLMGT3Prince JEFRI IBRAHIM (MAS) BAfiq IKHWAN (MAS) SBen GREEN (GBR) P
10GARAGE 59 WECMcLaren 720S LMGT3 EvoLMGT3Antares AU (HKG) BThomas FLEMING (GBR) SMarvin KIRCHHÖFER (GER) P
1313 AUTOSPORTCorvette Z06 LMGT3.RLMGT3Orey FIDANI (CAN) BLars KERN (GER) SMatthew BELL (GBR) G
21VISTA AF CORSE WECFerrari 296 LMGT3 EvoLMGT3François HÉRIAU (FRA) BSimon MANN (USA) SAlessio ROVERA (ITA) P
23HEART OF RACING TEAM WECAston Martin Vantage AMR LMGT3LMGT3Gray NEWELL (USA) BEduardo BARRICHELLO (BRA) SJonny ADAM (GBR) P
27HEART OF RACING TEAM WECAston Martin Vantage AMR LMGT3LMGT3Ian JAMES (USA) BZacharie ROBICHON (CAN) SMattia DRUDI (ITA) P
32TEAM WRT WECBMW M4 LMGT3 EvoGLMGT3Darren LEUNG (GBR) BSean GELAEL (INA) SAugusto FARFUS (BRA) P
33TF SPORT WECCorvette Z06 LMGT3.RLMGT3Ben KEATING (USA) BJonny EDGAR (GBR) SNicky CATSBURG (NED) P
34RACING TEAM TURKEY BY TF WECCorvette Z06 LMGT3.RLMGT3Peter DEMPSEY (IRL) BSalih YOLUÇ (TUR) SCharlie EASTWOOD (IRL) G
54VISTA AF CORSE WECFerrari 296 LMGT3 EvoLMGT3Thomas FLOHR (SUI) BFrancesco CASTELLACCI (MON) SDavide RIGON (ITA) P
57KESSEL RACINGFerrari 296 LMGT3 EvoLMGT3Takeshi KIMURA (JPN) BConrad LAURSEN (DNK) SDaniel SERRA (BRA) P
58GARAGE 59 WECMcLaren 720S LMGT3 EvoLMGT3Alexander WEST (SWE) BFinn GEHRSITZ (GER) SBenjamin GOETHE (DEN) G
59RACING SPIRIT OF LEMANAston Martin Vantage AMR LMGT3LMGT3Clément MATEU (FRA) BMarius FOSSARD (FRA) SValentin HASSE CLOT (FRA) G
61IRON LYNX WECMercedes-AMG LMGT3LMGT3Martin BERRY (AUS) BRui ANDRADE (ANG) SMaxime MARTIN (BEL) P
62TEAM QATAR BY IRON LYNXMercedes-AMG LMGT3LMGT3Abdulla AL-KHELAIFI (QAT) BJulian HANSES (GER) SGiuliano ALESI (FRA) G
69TEAM WRT WECBMW M4 LMGT3 EvoLMGT3Anthony MCINTOSH (USA) BParker THOMPSON (CAN) SDaniel HARPER (GBR) P
74KESSEL RACINGFerrari 296 LMGT3 EvoLMGT3Dustin BLATTNER (USA) BLorenzo PATRESE (ITA) SDennis MARSCHALL (GER) P
77PROTON COMPETITION WECFord Mustang LMGT3LMGT3Eric POWELL (USA) BBen TUCK (GBR) SSebastian PRIAULX (GBR) G
78AKKODIS ASP TEAM WECLexus RC F LMGT3LMGT3Tom VAN ROMPUY (BEL) BHadrien DAVID (FRA) SJack HAWKSWORTH (GBR) G
79IRON LYNX WECMercedes-AMG LMGT3LMGT3Johannes ZELGER (ITA) BMatteo CRESSONI (ITA) SLin HODENIUS (NED) S
87AKKODIS ASP TEAM WECLexus RC F LMGT3LMGT3Petru UMBRĂRESCU (ROU) BClemens SCHMID (AUT) SJosé María LÓPEZ (ARG) P
88PROTON COMPETITION WECFord Mustang LMGT3LMGT3Stefano GATTUSO (ITA) BGiammarco LEVORATO (ITA) SLogan SARGEANT (USA) P
91MANTHEY DK ENGINEERING WECPorsche 911 GT3 R LMGT3LMGT3James COTTINGHAM (GBR) BTimur BOGUSLAVSKIY SAyhancan GÜVEN (TUR) P
92THE BEND MANTHEY WECPorsche 911 GT3 R LMGT3LMGT3Yasser SHAHIN (AUS) BRiccardo PERA (ITA) SRichard LIETZ (AUT) P
150RICHARD MILLE AF CORSEFerrari 296 LMGT3 EvoLMGT3Custodio TOLEDO (BRA) BLilou WADOUX (FRA) SRiccardo AGOSTINI (ITA) G

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Le Mans 24 Jam 2026: Daftar Entri Lengkap untuk Setiap Kelas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.